Le premier épisode de la série Lost fête ses 20 ans, ce 22 septembre 2024. Encore aujourd’hui, certains de ses mystères les plus importants continuent de fasciner. Il faut même parfois puiser des réponses en dehors de la série. Voici notamment les 7 mystères les plus marquants de Lost.

Lost a 20 ans. Le 22 septembre 2004, la chaîne américaine ABC diffusait le premier épisode de cette série, qui deviendra un phénomène du petit écran. Durant ses 6 saisons, la série aura tenu en haleine ses fans les plus assidus avec ses nombreux mystères… qui auront également pu en décourager quelques-uns, par crainte de ne jamais obtenir de réponses. Pourtant, la plupart des questions que l’on peut se poser trouvent une explication – que ce soit dans la série même, ou dans son univers étendu. Des fans dévoués ont recensé, sur le site Lostpedia, tous les mystères importants faisant leur apparition dans la série. Nous revenons aujourd’hui sur 7 des plus marquants d’entre eux.

Si vous pensez que les personnages sont morts depuis le début, ou que vous vous demandez d’où viennent vraiment les nombres 4 8 15 16 23 42, alors cet article est fait pour vous !

Évidemment, cet article contient des spoilers importants de la série. Si vous ne l’avez pas vue jusqu’au bout, il est encore temps de partir — par exemple pour découvrir d’autres séries semblables à Lost sur Netflix.

C’était quoi, le monstre de fumée noire ?

Pendant leur première nuit sur l’Île, dans l’épisode pilote de Lost qui n’a pas pris une ride, les rescapés entendent une succession de sons terrifiants provenant de la jungle. Il faudra attendre la fin de la première saison pour enfin apercevoir ce à quoi ressemble « le monstre », qui prend la forme d’un nuage de fumée noire.

C’est dans l’épisode Across the Sea (saison 6, épisode 15) que l’on en apprend les origines. Environ deux mille ans avant le crash du vol Oceanic 815, arrivent sur l’Île Jacob (qui deviendra par la suite le « protecteur » de l’Île) et son frère, dont le nom restera inconnu et qui sera désigné comme étant « l’Homme en noir ». Celui-ci ne veut qu’une chose : quitter l’Île sur laquelle il se trouve.

Sa mère tente de l’en empêcher en massacrant son clan. L’Homme en noir, dans un accès de rage, assassine sa mère – avant que Jacob ne se venge à son tour et envoie son frère au cœur de la « source » de l’Île. Ce dernier acte a pour conséquence de libérer le monstre de fumée noire.

Pouvant emprunter les traits d’une personne décédée (notamment Christian, le père de Jack, ou encore John Locke, dans la dernière saison), il tentera, en manipulant les gens qui l’entourent, de tuer Jacob afin de pouvoir s’échapper de l’Île une fois pour toutes. Cela suggère que le monstre de fumée noire représente l’esprit de l’Homme en noir, qui possède toujours le même objectif.

Il est à noter que durant la série, des hiéroglyphes apparaissent, représentant le monstre aux côtés d’Anubis. La période égyptienne pré-datant la transformation du frère de Jacob, cela peut laisser penser que le monstre (ou qu’une autre version du monstre) existait déjà avant.

Un hiéroglyphe représentant le monstre de fumée noire et le dieu égyptien Anubis (Lost, saison 5, épisode 12 – Dead Is Dead). // Source : ABC Studios

Pourquoi les secours ne sont-ils jamais venus ?

La réponse est en deux temps : déjà, parce qu’il est compliqué de trouver l’Île, comme elle se déplace dans l’océan. Il existe même une station Dharma à Los Angeles, la Lanterne, dédiée à calculer sa localisation.

Ensuite, les recherches s’arrêtent deux mois après le crash, à la suite de la découverte de l’épave du vol Oceanic 815 dans l’océan Indien. En réalité, on découvrira qu’il s’agit d’une mise en scène de Charles Widmore, un ancien membre des Autres exilé pour avoir eu une fille hors de l’Île (Penny, la femme de Desmond). Il souhaitait garder l’existence de l’Île secrète, pour qu’il puisse la retrouver par ses propres moyens – ce qu’il fera en envoyant le Kahana, lors de la saison 4.

D’où viennent les nombres maudits ?

4, 8, 15, 16, 23, 42. Ce sont les six numéros qui permirent à Hurley de gagner à la loterie, avant qu’il ne subisse une série de désastres : son grand-père meurt, le prêtre officiant les funérailles se fait frapper par la foudre, une météorite détruit l’un de ses restaurants…

Les nombres apparaissent de nombreuses fois dans la série : c’est ainsi le code à entrer sur l’ordinateur du Cygne, ou encore les numéros attribués à chacun des candidats restants pour remplacer Jacob.

Pour comprendre leur signification, il faut se plonger dans l’univers étendu de la série. En effet, entre les saisons 2 et 3, les scénaristes de la série proposent aux fans un jeu en réalité alternée (Alternate Reality Game, ou ARG). À l’époque, un jeu de piste mène vers plusieurs sites web qui brouillent la frontière entre fiction et réalité. Au fil de l’aventure, on peut glaner des informations sur Alvar Hanso, l’un des fondateurs du projet Dharma, mais également — et c’est ce qui nous intéresse ici — sur Enzo Valenzetti.

Dans l’univers étendu, il est un mathématicien travaillant pour les Nations Unies, et ayant mis au point l’Équation de Valenzetti, qui permet de prédire avec précision le temps restant avant l’extinction de l’humanité. Les nombres 4, 8, 15, 16, 23 et 42 y sont des facteurs importants, et feraient partie du tissu même de la réalité, ce qui expliquerait, au moins en partie, pourquoi ils sont maudits.

Les nombres sur l’ordinateur du Cygne (Lost, saison 2, épisode 2 – Adrift). // Source : ABC Studios

C’est quoi, le projet Dharma ?

Le projet Dharma est une mission scientifique visant à étudier les propriétés uniques de l’Île. Le projet est actif dans les années 70 à 90. Dans le jeu en réalité alternée, on apprend que le projet a pour but de trouver un moyen de modifier les facteurs de l’équation de Valenzetti, afin de repousser la date de l’extinction de l’humanité.

Durant son existence, le projet Dharma construira plusieurs stations sur l’Île, dont la fameuse station du Cygne. Cette station, créée après la percée accidentelle d’une poche contenant une réserve d’énergie électromagnétique, demande à un utilisateur d’entrer les nombres toutes les 108 minutes, afin de relâcher un peu d’énergie et d’éviter une nouvelle catastrophe.

Qui sont les Autres ?

Les Autres sont un groupe d’individus dont la vie sur l’Île précède le crash du vol Oceanic 815. Leur premier membre est Richard Alpert, arrivé au cours du 19e siècle à bord du Rocher Noir. Il s’agit de l’une des premières personnes que Jacob fait venir sur l’Île, et qui lui servira d’intermédiaire avec toutes les personnes échouant sur l’Île par la suite.

En 1992, les Autres organisent la purge du projet Dharma, qui vient exterminer la plupart de ses membres – à l’exception, notamment, de Ben, qui deviendra leur leader quelques années plus tard.

Étaient-ils morts depuis le début ?

C’est une interprétation récurrente que l’on trouve chez certains spectateurs de la série : Jack, Kate, Charlie et les autres sont morts et tout ce qui se passe sur l’Île est une sorte de purgatoire. La fin de l’ultime saison nous montre un grand nombre des personnages de la série dans une église, avant qu’une lumière blanche ne les fasse disparaître. Dans cette scène, les personnages présents sont effectivement morts, et se retrouvent dans l’au-delà pour « aller de l’avant ».

Mais cela ne veut pas dire que rien ne s’est vraiment passé. Dans l’univers de la série, tous les évènements se produisant sur l’Île (et plus tard, hors de l’Île) sont réels. Seules les scènes de la saison 6 impliquant un univers dans lequel l’avion ne s’est jamais crashé (les flash-sideways) correspondent à l’au-delà, dans lequel tous les personnages, une fois morts à différents moments, se retrouvent. Ainsi, si Boone meurt dans la saison 1, Jack meurt quelques années plus tard, une fois après avoir quitté l’Île et y être revenu. Hurley, le protecteur de l’Île à la fin de la série, mourra plus tard, à un moment non déterminé.

Les personnages se retrouvent dans l’au-delà pour aller de l’avant (Lost – saison 6, épisodes 17 et 18 – The End). // Source : ABC Studios

Pour quelle raison les personnages sont-ils sur l’Île ?

C’est sur cette question que se concentre une grande part de l’ultime saison : et si les passagers du vol Oceanic 815 n’étaient pas arrivés sur l’île sans raison ?

La plupart des rescapés se révèlent être de potentiels candidats pour devenir protecteur de l’Île, et ainsi succéder à Jacob. Celui-ci, pressentant que l’Homme en noir finirait tôt ou tard par trouver un moyen de se débarrasser de lui, se met en quête d’un remplaçant. Les candidats ont comme point commun d’avoir atteint un point de leur vie où ils se retrouvent isolés, perdus, souvent après avoir été manipulés ou trahis par un proche (Jack et son père, Kate et sa mère, Charlie et son frère, Michael et sa femme…). Jacob sélectionne donc des personnes traversant une crise existentielle, en leur donnant la possibilité de donner un sens à leur vie.

