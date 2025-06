Lecture Zen Résumer l'article

Neil Druckmann a confirmé une information majeure pour la saison 3 de la série The Last of Us. Les futurs épisodes seront ainsi centrés sur un personnage en particulier.

La saison 2 de The Last of Us, qui amène une toute nouvelle dynamique au récit post-apocalyptique adapté d’une saga culte de jeux vidéo, est désormais terminée. Les regards vont par conséquent être concentrés sur les futurs épisodes, qui continueront de retranscrire, avec quelques libertés, les événements vus dans The Last of Us Part II.

À l’occasion de la cérémonie des Emmys FYC organisée le 10 juin (via The Hollywood Reporter), Craig Mazin et Neil Druckmann, co-créateurs de la série The Last of Us, ont donné quelques détails sur la saison 3. Ils ont notamment confirmé qu’elle sera centrée sur un personnage-clé, aperçu au tout début de la saison 2.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 2 de The Last of Us.

C’est confirmé : la saison 3 de The Last of Us se concentrera sur Abby

Dès les premières secondes de la saison 2 de The Last of Us, on fait la connaissance d’Abby, un personnage qui en veut personnellement à Joel. Et, dès l’épisode 2, on assiste au pire : Abby tue Joel sous les yeux de Dina et Ellie, après l’avoir piégé. Dans le jeu vidéo, on finit par l’incarner pendant de longues heures, avec un récit centré sur une double vengeance jusqu’au point culminant (le face-à-face entre Abby et Ellie).

Pour la série, Craig Mazin et Neil Druckmann ont décidé de découper les événements en deux arcs, étalés sur plusieurs saisons. Ainsi, la première partie — la saison 2 — est centrée sur Ellie, tandis que la saison 3 mettra Abby au centre des enjeux. Neil Druckmann l’a confirmé publiquement une bonne fois pour toutes : « Les choix que nous prenons sont dictés par ce dont l’histoire a besoin et, encore aujourd’hui, je ne peux pas croire qu’ils nous ont laissés structurer la série de cette manière. Cela signifie que nous venons de terminer la saison 2 et que la saison 3 sera centrée sur — spoiler alert — Kaitlyn. »

Kaitlyn Dever dans The Last of Us. // Source : HBO Max

Kaitlyn Dever reprendra bien évidemment le rôle d’Abby, un personnage qui a longtemps été controversé au sein de la communauté des joueuses et des joueurs (elle tue Joel, considéré comme le héros, et n’afficherait pas un physique avantageux aux yeux de certains). Ce qu’applaudit Neil Druckamnn, en mettant encore en avant les producteurs : « J’étais persuadé qu’ils ne nous laisseraient pas adapter de cette façon, mais ils croient en ce que nous faisons, je pense, et l’histoire est spéciale. Ils nous offrent le temps et la liberté créative nécessaires, et le public adore ça. » Et à Kaitlyn Dever, heureuse de faire partie de l’aventure, d’ajouter : « La controverse autour d’Abby n’a jamais été un problème pour moi. »

Au final, on devrait beaucoup moins voir Ellie et Dina dans la saison 3 de The Last of Us. Avant une confrontation épique dans la saison 4 ?

