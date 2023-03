Maintenant que la saison 2 de The Last of Us est en approche, attendez-vous à entendre parler du personnage d’Abby. C’est à elle que fait référence Neil Druckmann, le showrunner, dans son dernier tweet.

Alors que la saison 1 de The Last of Us s’est achevée lundi 13 mars 2023, on se tourne déjà vers l’avenir et la saison 2. Il faudra attendre fin 2024, voire début 2025 pour découvrir ces prochains épisodes. Mais, Neil Druckmann, coshowrunner de la série et président du studio Naughty Dog, n’a pas attendu pour du teasing.

Sur son compte Twitter, et dès le 19 mars 2023, il a posté une affiche dédiée à la saison 2. On y voit un bras muni d’un marteau… c’est un personnage à venir qui va tout changer.

No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 19, 2023

Il n’y a pas encore d’actrice pour Abby

Ce bras appartient à Abby. Ce personnage n’est encore jamais apparu dans la série, lors de la saison 1, comme elle n’était pas non plus dans le premier jeu The Last of Us. En revanche, l’intégralité de l’intrigue de The Last of Us Part II repose sur elle. Et, il s’agit d’une histoire — brutale — de vengeance. Elle est particulièrement reconnaissable via l’affiche en raison de son physique très musclé.

Abby joue un rôle clé dans The Last of Us Part II. // Source : Naughty Dog

En réalité, ce poster n’est pas nouveau non plus : c’est l’affiche qui avait été diffusée en 2017 comme teasing de la Part II (on était alors trois ans avant la sortie). À l’époque, l’existence d’Abby était totalement inconnue et les fans pensaient que ce bras musclé appartenait à Joel. Voilà qui est probablement un clin d’œil de la part de Neil Druckmann, pour montrer que la série suivra le même chemin — avec une actrice d’une carrure similaire.

Contrairement à Dina, qui sera incarnée par Paolina van Kleef (l’actrice faisant un caméo dans l’épisode 6 de la saison 1), le casting d’Abby n’est pas encore connu. Très tôt cependant, quelques rumeurs sont nées autour de l’actrice australienne Shannon Berry (The Wilds), en raison de la ressemblance physique plutôt frappante. Et, aussi, parce qu’elle suit le compte de The Last of Us sur Instagram, en y étant aussi suivie par Neil Druckmann. Ces « indices » restent assez minces, toutefois.

Reste à savoir à quel point l’adaptation suivra le jeu. L’artbook de The Last of Us Part II révélait qu’il a existé une première version du scénario, assez différente quant à la façon dont Abby était introduite dans la vie de Joel et Ellie. Peut-être que, pour créer la surprise aussi auprès des joueurs et des joueuses, l’équipe d’HBO optera ainsi pour une variante.

