Les séries se sont régulièrement emparées des thématiques de SF, entre paradoxes temporels, excursions dans l’espace et super-pouvoirs. Sur Prime Video, 3 incontournables du genre sont disponibles en streaming : Fringe, The Expanse et Continuum.

Bon anniversaire ! En ce mois de septembre 2023, X-Files, disponible sur Disney+, fête ses 30 ans. Le début d’une grande épopée de science-fiction, qui a inspiré de nombreuses autres productions au fil des années.

Pour fêter ces trois décennies aux côtés de Mulder et Scully, vous pouvez évidemment entamer un binge-watching des 11 saisons de la série, mais vous pouvez également donner une chance à d’autres sagas de SF, sur les plateformes de SVOD.

The Expanse. // Source : Alcon Entertainment

Sur Prime Video, vous avez ainsi le choix entre le quatuor du paranormal de Fringe, la conquête spatiale de The Expanse ou les dangers du futur de Continuum.

Fringe sur Prime Video, quand le paranormal devient émotionnel

Si vous vous contentez de lire les résumés habituellement mis en avant à propos de Fringe, vous pouvez penser qu’il s’agit d’une énième variation sur le thème de la science-fiction, bien peu originale. L’autrice de ces lignes a d’ailleurs elle-même fait l’erreur de mal considérer cette création de J.J. Abrams (Alias, Lost), avant de tomber complètement amoureuse de cette ambitieuse série restée culte. Fringe est ainsi le nom d’une section du FBI qui enquête sur des phénomènes paranormaux. Parmi ses membres, l’agent Olivia Dunham va devoir collaborer avec Walter Bishop, un scientifique à la santé mentale vacillante, Peter Bishop, son fils, et Astrid Farnsworth, l’assistante de Walter.

Ce quatuor hors du commun nous emmène pendant 5 saisons au cœur d’expérimentations étranges, qui semblent converger vers « Le Projet ». La force de Fringe, c’est d’utiliser la science-fiction pour mieux toucher notre corde sensible, avec des personnages aussi loufoques que profondément déchirants. La série est ainsi un mélange étonnant de drame familial, d’humour décalé et de révélations complètement déroutantes. On se souviendra encore longtemps de l’épisode 19 de la saison 3, marqué par des séquences animées, ou des punchlines de Walter Bishop. Une série unique, que l’on aimerait encore découvrir pour la première fois.

À voir si vous avez aimé : X-Files ; Alias ; Lost ; Dark ; Counterpart ; Flashforward ; Supernatural ; Doctor Who ; La Quatrième Dimension ; Manifest ; The OA

X-Files ; Alias ; Lost ; Dark ; Counterpart ; Flashforward ; Supernatural ; Doctor Who ; La Quatrième Dimension ; Manifest ; The OA À voir si vous cherchez : science-fiction ; fantastique ; paranormal ; enquêtes ; équipe improbable ; décalé ; personnages attachants ; humour ; casting en or ; frissons ; romance ; relations familiales ; cérébral ; sauver le monde ; univers parallèles ; retournements de situation ; épisodes longs ; fabrication artisanale de LSD (oui, oui) ; Gene, la meilleure vache-mascotte ; constater le talent de la formidable Anna Torv, bien avant The Last of Us ; pleurer régulièrement avec Walter Bishop, incarné par le bouleversant John Noble (Le Seigneur des Anneaux)

The Expanse sur Prime Video, la petite sœur de Battlestar Galactica

La science-fiction permet de s’évader dans des mondes fantastiques, mais aussi de pouvoir déguster des œuvres la tête dans les étoiles. Le space opera, avec de grandes fresques situées dans l’espace, est ainsi l’un des genres les plus prisés de la SF, mais aussi l’un des plus risqués à l’écran. Il est ainsi difficile de passer après l’incontournable Battlestar Galactica, et un budget conséquent est généralement nécessaire pour rendre crédibles ces excursions spatiales.

Mais parfois, des surprises comme The Expanse pointent le bout de leur nez, au point de devenir l’une des meilleures séries de Prime Video. Située 200 ans après notre époque, cette adaptation des romans de James S. A. Corey nous présente une humanité étendue, aux multiples colonies sur Mars et dans la Ceinture d’Astéroïdes. Mais les conflits politiques font rage et les divisions menacent ce système à la paix déjà fragile.

The Expanse brille par sa capacité à nous passionner pour des enjeux politico-diplomatiques complexes, tout en nous présentant un futur crédible, aux jolis effets spéciaux. La lutte des classes, le racisme, les religions ou les avancées scientifiques sont ainsi au cœur des intrigues de la série, qui prend beaucoup de temps pour mettre sa narration en place, mais qui se révèle être un chef-d’œuvre de science-fiction et la digne descendante de Battlestar Galactica.

Continuum sur Prime Video, l’occasion de sauver le futur (ou pas)

En 2077, l’agent Kiera Cameron vit tranquillement avec son mari et son fils. Jusqu’au jour où elle est envoyée par accident dans le passé, et désormais coincée en 2012, à Vancouver. Lancée à la poursuite de condamnés à mort, qui se sont évadés dans l’espace-temps, elle fait équipe avec le lieutenant de police Carlos Fonnegra, pour sauver leur avenir. Petit bijou injustement oublié, Continuum a pourtant marqué le genre de la science-fiction en seulement 4 saisons. Comme Fringe, la série laisse penser que l’on a affaire à des intrigues policières somme toute classiques, dans lesquelles s’affrontent le bien et le mal.

Mais cette création de Simon Barry (Warrior Nun) se révèle finalement plus complexe, et brouille largement les pistes, en révélant au compte-goutte les véritables intentions des soi-disant gentils face aux supposés méchants. Continuum a ainsi développé un univers futuriste vraiment convaincant, mêlé à des réflexions sur le capitalisme, le contrôle des masses et la démocratie. Un tour de force, à conjuguer au passé, présent et futur évidemment.

À voir si vous avez aimé : Timeless ; Travelers ; Doctor Who ; The Lazarus Project ; Fringe ; 12 Monkeys ; 22.11.63 ; Code Quantum

Timeless ; Travelers ; Doctor Who ; The Lazarus Project ; Fringe ; 12 Monkeys ; 22.11.63 ; Code Quantum À voir si vous cherchez : science-fiction ; espace-temps ; thriller ; voyageurs temporels ; action ; suspense ; policier ; travail d’équipe ; changer le futur ; enjeux politiques ; univers alternatifs ; criminels recherchés ; combattre le crime ; cérébral ; épisodes longs ; avoir envie de voyager à Vancouver

