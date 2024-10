Lecture Zen Résumer l'article

Vous avez déjà commencé à dévorer le western Territory sur Netflix, et vous avez l’impression d’avoir déjà vu la comédienne principale dans d’autres séries ? C’est normal : Anna Torv est une habituée du petit écran.

Dans le milieu sans pitié de l’Outback australien, une figure féminine émerge en particulier : celle d’Emily Lawson, incarnée par Anna Torv. Mais avec Territory, succès surprise sur Netflix depuis sa sortie, le 24 octobre 2024, l’actrice n’en est pas à son premier personnage féminin badass, au contraire. La comédienne australienne squatte en effet le petit écran depuis plus de vingt ans, et il est fort probable que vous ayez déjà croisé sa longue chevelure blonde et son regard assuré dans d’autres productions.

Le brushing impeccable d’Anna Torv dans Fringe

Avant d’enfiler un chapeau de cow-boy dans Territory, Anna Torv s’est ainsi imposée, au fil des années, comme une référence des séries, et particulièrement de la SF. En 2008, elle se fait ainsi connaître grâce à l’un des monuments du genre : Fringe. Elle y incarnait alors l’agent Olivia Dunham, recrutée pour enquêter sur des phénomènes paranormaux auprès de Peter Bishop et de son père, Walter Bishop, scientifique de génie à la santé mentale vacillante.

Olivia Dunham et son double dans Fringe // Source : Fox

C’est grâce à cette série phare de science-fiction, qui a duré jusqu’en 2013, qu’Anna Torv est devenue une figure incontournable du monde des séries. Sa performance géniale a même été saluée par quatre Saturn Awards consécutifs, de la meilleure actrice principale dans une série dramatique, entre 2009 et 2012. Il s’agit d’un record pour ces trophées qui récompensent particulièrement les films et séries de SF, fantasy et horreur.

Il faut dire que son personnage dans Fringe passe par toutes les émotions possibles, et connaît même des versions alternatives, dans plusieurs réalités parallèles. Olivia est même connue pour une particularité plus fun : avoir une coupe de cheveux toujours impeccable, en toutes circonstances, et notamment une queue de cheval iconique, impressionnante de stabilité.

Profileuse ou chasseuse de zombies ?

Quelques années plus tard, en 2017, Anna Torv a changé de registre pour rejoindre les rangs de Netflix avec l’excellente série policière Mindhunter. Centrée sur les années 1970 et sur les débuts du profilage criminel tel qu’on le connaît aujourd’hui, la production de David Fincher (Fight Club, Gone Girl) décortiquait la personnalité des tueurs en série en seulement deux saisons de haute volée.

Anna Torv y incarnait alors Wendy Carr, une psychologue de renom qui s’associe à deux agents du FBI pour étudier les criminels. Il s’agit à nouveau d’un personnage badass, évoluant dans un impitoyable milieu d’hommes, et permettant une représentation lesbienne importante dans les séries policières, toujours très hétéronormées.

La géniale Anna Torv dans Mindhunter // Source : Netflix

Si vous n’avez vu ni Fringe, ni Mindhunter, mais que le visage d’Anna Torv vous est tout de même familier, il est fort probable que vous l’ayez aperçu dans la série qui l’a consacrée, en 2023 : The Last of Us. La comédienne y tient le rôle de Tess, capital dans la première saison de la série post-apocalyptique.

Avec ce nouveau personnage féminin iconique, Anna Torv a renoué avec le genre de la SF et a même obtenu sa toute première nomination, largement méritée, aux Emmy Awards. Espérons que sa performance dans Territory lui permette de continuer à tutoyer les sommets, comme à son habitude.

