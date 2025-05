Lecture Zen Résumer l'article

Dans cette séquence de la série The Last of Us, on retrouve la célèbre scène du jeu où Ellie et Joel sont dans un module Apollo. En voici les secrets de tournage.

Cette scène a fait pleurer d’émotion des millions de joueuses et de joueurs à travers le monde à la sortie de The Last of Us Part II. C’est reparti pour un tour dans l’adaptation en série, dont l’épisode 6 a été diffusé ce lundi 19 mai 2025 en France. Attention, spoilers.

C’est (presque) le module Apollo 15

Dans celui-ci, nous vivons un flashback : Joel emmène Ellie dans un musée pour fêter son anniversaire. Après avoir traversé la section consacrée aux dinosaures, ils parviennent jusqu’au département spatial — où Ellie s’extasie devant les combinaisons d’astronautes ou encore les planètes. Et puis… il y a la scène du module spatial Apollo 15.

Le module Apollo dans l’épisode 6 de la saison 2 de The Last of Us. // Source : HBO

Après avoir choisi un casque d’astronaute, Ellie entre dans le module spatial, avec Joel. Celui-ci a réellement existé, et il est également bien conservé : nommé Endeavour, il est exposé au musée national de l’US Air Force, dans l’Ohio. En revanche, comme le relève collectSPACE, il n’y a pas les consoles ni toute la machinerie à l’intérieur, contrairement à ce que l’on voit dans la série.

Ce n’est pas la seule différence qu’opère la série The Last of Us. Don Macaulay, le production designer de la série, a expliqué à collectSPACE que le module utilisé dans la série représente 110 % de sa taille réelle : « Nous l’avons légèrement augmenté [en taille] pour toutes sortes de raisons. » La production voulait « rester fidèle au jeu en termes de tournage et d’éclairage », ce qui était évidemment plus compliqué dans un décor réel que dans un décor virtuel où tout est contrôlable.

Le même soin du détail que dans The Last of Us Part II

Toute cette partie est « tellement emblématique dans le jeu que nous essayons d’y rester fidèles », explique Macaulay. « Nous ne pouvons jamais prendre les modèles [virtuels] utilisés dans le jeu et construire à partir d’eux. Leurs décors sont généralement beaucoup trop grands et nous construisons des décors spécifiquement pour l’action requise. Il est donc plus important, dans ce cas, d’obtenir l’essence du décor. »

Pour atteindre cet objectif, la première étape aura été d’imprimer en 3D une version miniature, de la taille d’une balle de baseball. Objectif : préparer le tournage en lui-même en déterminant quelles pièces devaient être amovibles, pour y placer les caméras et éclairages. Il y a ensuite eu deux versions grandeur nature, car la première était en mousse, pour les tests.

« Ensuite, nous avons construit un intérieur et un extérieur complets », détaille également Macaulay auprès de collectSPACE. « Nous les avons tournés séparément, mais il s’agissait d’un seul et même décor. Nous avons emmené le module sur une scène séparée pour tourner l’intérieur, puis nous l’avons ramené au musée pour tourner l’extérieur, mais il s’agissait d’un seul et même décor. »

Pendant le tournage lui-même, rien n’est laissé au hasard. C’est Neil Druckmann, dans un bonus de l’épisode, qui nous donne un aperçu de la technicité à mettre en œuvre : « L’éclairage extérieur est assuré par deux grues gérées par deux équipes qui doivent les déplacer manuellement dans un angle particulier et selon une chorégraphie et un timing précis pour que tout fonctionne. »

Quant à la cassette que Joel offre à Ellie, et dont on entend l’audio comme dans le jeu, c’est un véritable enregistrement d’Apollo 11 — la voix de Jack King, chargé de faire le compte à rebours de cette première mission humaine chargée de se rendre sur la Lune.

Cette scène, en tout cas, reste tout aussi vibrante dans la série que dans le jeu. En intervenant après la perte de Joel, ce flashback accentue le lien unique qui unit les deux personnages… et la passion d’Ellie pour l’espace, comme un besoin de s’affranchir, fait plus que jamais sens.

