Des enquêtes imprévisibles, des détectives attachants (ou pas), un suspense insoutenable… Voici 4 séries policières disponibles sur Prime Video, qui vont tiendront en haleine au fil de leurs épisodes : Killer Coaster, Fringe, Veronica Mars et Sherlock.

Que l’on soit bien calé sous un plaid, en compagnie d’un bon chocolat chaud ou que l’on cherche à échapper à la canicule étouffante de l’été, il n’y a vraiment pas de saison pour déguster un bon polar. Alors pour enchaîner les épisodes et résoudre des mystères depuis son canapé, voici quatre séries policières à voir en streaming sur Prime Video.

Veronica Mars // Source : Rob Thomas Productions

Killer Coaster sur Prime Video, pour les chemises colorées façon Magnum

Amateurs et amatrices de sensations fortes, d’odeur de barbe à papa ou de chichis dégoulinants de gras, bienvenue à la fête foraine de Palavas-les-Flots. C’est ici, à l’aube de la coupe du monde de football de 1998, que Sandrine Laplace tient sa première enquête : un cadavre retrouvé dans le train fantôme. Convaincue d’être la prochaine agente de la CIA, cette flic maladroite commence alors une infiltration périlleuse, entre deux tours de manège gratuits.

Alexandra Lamy, Audrey Lamy et Chloé Jouannet : sœurs, mère et fille se donnent la réplique dans Killer Coaster, enchaînant les punchlines comiques avec leur débit de mitraillette si caractéristique. Dans cette comédie française survoltée, le trio navigue entre l’ambiance horrifique de la fête foraine, avec ses couleurs criardes, l’humour décalé façon séries anglaises et les querelles de familles rivales.

Killer Coaster est ainsi une bouffée d’air frais en seulement 8 épisodes, malheureusement annulée après une saison. Mais la conclusion est tout de même satisfaisante. Allez, c’est parti pour un tour de manège !

À voir si vous avez aimé : Magnum ; Sirènes ; Shaun of the Dead ; Last Night in Soho ; Polar Park ; Derby Girl ; Visitors

Magnum ; Sirènes ; Shaun of the Dead ; Last Night in Soho ; Polar Park ; Derby Girl ; Visitors À voir si vous cherchez : comédie ; policier ; enquête ; action ; décalé ; fête foraine ; loufoque ; horreur ; mystère ; thriller ; casting en or ; frissons ; épisodes courts ; les chemises hawaïennes d’Alexandra Lamy façon Magnum ; assister à la réunion de famille hilarante des Lamy ; déguster une barbe à papa au passage

Fringe sur Prime Video, pour les expériences scientifiques loufoques

Mélangez les mystères paranormaux de X-Files au labyrinthe mental de Lost, ajoutez des voyages dans le temps, des séquences animées et surtout Gene, une vache de compagnie, pour terminer la décoration : bravo, vous avez obtenu la savoureuse recette de Fringe, qui fera assurément votre bonheur pendant 5 saisons.

À la frontière entre le policier, la science-fiction et l’humour parfois douteux, cette série ambitieuse créée par J.J. Abrams (Alias, Lost) nous embarque aux côtés d’une section spéciale du FBI, qui enquête sur des phénomènes paranormaux. L’agent Olivia Dunham va ainsi devoir collaborer avec Walter Bishop, un scientifique à la santé mentale vacillante, Peter Bishop, son fils, ainsi qu’Astrid Farnsworth, son assistante.

Dans Fringe, la science-fiction rime toujours avec émotion, déployant un récit fantastique profondément complexe, sans jamais oublier de donner une force sentimentale à ses personnages, tour à tour loufoques, puis déchirants. Entre deux expériences scientifiques improbables et autres drames familiaux, le suspense vous tiendra ainsi en haleine jusqu’au bout de cette série vraiment unique en son genre.

Veronica Mars sur Prime Video, pour les punchlines sarcastiques

Attention : voici la meilleure détective du petit écran. Et si vous avez été un ado au début des années 2000, vous n’avez pas pu passer à côté de son humour cynique, de son sac en bandoulière et de son appareil photo doté d’un immense objectif. Veronica Mars a ainsi définitivement marqué le monde des séries, entre 2004 et 2007, avant d’opérer un retour remarqué pour une quatrième et ultime saison en 2019. Cette lycéenne badass, fille de détective privée, tente ainsi de survivre au milieu de gosses de riches, alors que sa meilleure amie, Lily, a été assassinée.

Loin des stéréotypes sexistes de l’époque, que l’on retrouvait dans Gossip Girl ou Newport Beach, Veronica Mars s’est plutôt imposée comme une héroïne drôle et profondément indépendante, façon Buffy contre les Vampires. Incarnée par Kristen Bell (The Good Place), toujours formidable, cette adolescente a ainsi démêlé de nombreux fils narratifs hautement politiques, entre la lutte des classes, le harcèlement scolaire ou la dénonciation de la culture du viol. Un incontournable en quatre saisons, parfait pour se changer les idées tout en menant la révolution.

À voir si vous avez aimé : The Good Place ; La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre ; Buffy contre les vampires ; Nancy Drew ; Riverdale

The Good Place ; La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre ; Buffy contre les vampires ; Nancy Drew ; Riverdale À voir si vous cherchez : thriller ; enquêtes ; drame ; humour ; action ; ados mais pas que ; féminisme ; détective privé ; relations familiales ; histoires d’amour ; amitié ; épisodes longs ; faire le plein de punchlines ; enfiler ses Converses et son sac Eastpak pour retrouver l’adolescent en nous ; admirer le talent intemporel de Kristen Bell ; chanter « A long time ago, we used to be friends… » à chaque générique

Sherlock sur Prime Video, pour le duo iconique

Comment évoquer le genre des enquêtes policières sans évoquer le roi du 221B Baker Street et son fidèle compagnon de toujours, mais surtout l’adaptation culte de la BBC des années 2010 ? Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) et Martin Freeman (Le Hobbit) incarnent ainsi Sherlock Holmes et le fameux docteur John Watson dans cette énième adaptation des écrits d’Arthur Conan Doyle.

Toute l’originalité de Sherlock, imaginée par Steven Moffat (Doctor Who) et Mark Gatiss (Le Problème à 3 Corps), vient surtout de sa capacité à moderniser ce héros détective antipathique. Les séquences inventives s’enchaînent ainsi pendant 4 saisons, notamment pour illustrer le « palais mental » du célèbre enquêteur. Alors vivement la saison 5, malheureusement toujours en suspens depuis des années.

À voir si vous avez aimé : les films Sherlock Holmes ; Elementary ; Détective Conan ; Enola Holmes ; Dr House ; Mentalist ; Castle ; Only Murders in the Building

les films Sherlock Holmes ; Elementary ; Détective Conan ; Enola Holmes ; Dr House ; Mentalist ; Castle ; Only Murders in the Building À voir si vous cherchez : enquêtes ; mystère ; policier ; action ; humour ; adaptation de livres ; casting en or ; frissons ; cérébral ; twists surprenants ; personnages attachants ; épisodes longs ; bromance ; développer une fascination pour Benedict Cumberbatch, ses écharpes et ses fesses nues à Buckingham Palace ; découvrir un monde de fan fictions consacrées à Sherlock et Moriarty ou Sherlock et Watson

