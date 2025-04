Lecture Zen Résumer l'article

Joe Goldberg vient de tirer sa révérence sur Netflix. Après cinq saisons plus ou moins réussies, You s’est ainsi achevée, le 24 avril 2025. Pour continuer sur votre lancée, après ces ultimes épisodes, voici 5 séries similaires à You à dévorer en streaming.

Depuis 2018, un tueur en série hante le catalogue Netflix, à la recherche de nouvelles proies féminines à capturer entre ses griffes : Joe Goldberg, interprété par Penn Badgley (Gossip Girl). Plus de sept ans plus tard, ce personnage de stalker aux tendances macabres tire enfin sa révérence, après une saison 5 en demi-teinte, disponible sur Netflix depuis le 24 avril 2025. Si vous avez déjà englouti les 10 épisodes du grand final de You, voici 5 séries qui devraient vous plaire, à découvrir en streaming.

El Jardinero sur Netflix

Les 8 saisons de Dexter, le tueur en série le plus célèbre du petit écran, ne sont malheureusement pas disponibles sur Netflix. La production culte de Showtime est pourtant citée à chaque occasion, dès que le nom de You est mis sur la table. Pour compenser, nous vous proposons de découvrir un autre personnage aux tendances légèrement mortelles : Elmer dans El Jardinero.

Son petit secret ? Cacher ses victimes sous son jardin parfaitement entretenu, afin de profiter de leurs propriétés fabuleuses en tant qu’engrais. Une activité funèbre que le jeune homme pratique en duo avec sa mère, La China Jurado, avec qui il entretient une relation très singulière. Jusqu’au jour où Elmer tombe amoureux de l’une de ses proies… El Jardinero sera la série parfaite pour continuer sur votre lancée après les obsessions littéraires de Joe Goldberg, avec option main verte cette fois.

Mon Petit Renne sur Netflix

Vous avez l’impression de reconnaître la comédienne Nava Mau, qui a fait son entrée fracassante dans la saison 5 de You ? C’est normal, vous avez déjà pu bénéficier de sa présence solaire dans une autre série Netflix à succès : Mon Petit Renne. Les deux productions partagent d’ailleurs une thématique difficile : le harcèlement. Inspiré de la véritable histoire de son créateur, Richard Gadd, ce drame glaçant met en scène le long calvaire subi par Donny.

Cet humoriste, qui tente de devenir célèbre entre deux services en tant que barman, tombe ainsi dans les griffes d’une certaine Martha, qui va le harceler sans relâche pendant des années. Profondément perturbante et nécessaire, Mon Petit Renne dénonce les mécaniques du stalking grâce à un récit terriblement angoissant, beaucoup plus sombre que celui de You.

The Haunting sur Netflix

Pendant cinq saisons, You a utilisé tous les moyens mis à sa disposition pour nous faire frissonner de terreur, aux côtés de Joe Goldberg. Pour continuer à avoir la chair de poule, nous vous conseillons vivement de donner une chance à l’une des meilleures séries d’horreur de Netflix : The Haunting. Dans la première saison de cette anthologie, la famille Crain emménage dans une mystérieuse nouvelle demeure nommée Hill House, au début des années 1990.

Trente ans plus tard, les enfants et leur père restent traumatisés par leur passage dans ce manoir aux multiples facettes, qui pourrait bien révéler leurs secrets les plus sombres… Imaginée par le maître de l’horreur en séries, Mike Flanagan (Midnight Mass), The Haunting of Hill House s’est rapidement imposée comme un incontournable du genre, tout comme sa suite, Bly Manor. Un petit bijou, aussi beau que triste, mené notamment par l’une des actrices phares de You : Victoria Pedretti.

Barry sur Max

Vous avez aimé découvrir la double vie improbable de Joe, saupoudrée de l’humour noir et souvent mélancolique de You ? Alors, vous allez adorer Barry, le tueur à gages le plus loufoque du petit écran. Ce personnage dépressif se découvre soudainement une passion pour le théâtre et pourrait bien reprendre goût à la vie grâce à une joyeuse bande de comédiens.

Dans la lignée de Dexter, BoJack Horseman ou Fleabag, Barry est ainsi un concentré d’humour cynique, alternant sans cesse entre scènes de baston premier degré et séquences remplies d’émotions. Pendant quatre saisons, Bill Hader, le co-créateur de la série, a endossé le costume de cet anti-héros attachant, qui a retourné notre cœur sans ménagement. Une pépite méconnue du catalogue de HBO, qui mérite largement le coup d’œil.

Killing Eve sur Canal+

Les cinq saisons de You reposent majoritairement sur les mécaniques du thriller psychologique pour nous faire enchaîner les épisodes, les uns après les autres. Pour retrouver cette envie de dévorer une série entière, avec des twists à la pelle, vous pouvez découvrir l’excellente Killing Eve. Cette création de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) met en scène un duel au sommet entre Sandra Oh (Grey’s Anatomy), une agente du MI-5, et Jodie Comer (Le Dernier Duel), une mystérieuse tueuse en série.

Pendant quatre saisons, ces deux héroïnes badass ont joué à un jeu du chat et de la souris au suspense insoutenable, entre enquête haletante et punchlines féministes façon humour anglais. Killing Eve a ainsi renouvelé le genre de l’espionnage en replaçant les personnages féminins au centre, et il faut avouer que cela fait un bien fou.

