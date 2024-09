Lecture Zen Résumer l'article

La célébration annuelle de Netflix, la Geeked Week, a dévoilé de nombreuses informations sur les productions à venir, le 19 septembre 2024. De Mercredi à Squid Game en passant par One Piece ou Avatar, le dernier maître de l’air, voici le récapitulatif de toutes les annonces révélées par la plateforme de streaming à cette occasion.

Chaque année, depuis désormais 3 ans, Netflix profite toujours d’un événement spécial pour annoncer ses productions à venir et offrir quelques cadeaux aux fans : la Geeked Week. En 2024, elle s’est tenue le 19 septembre 2024, à Atlanta, avec une soirée retransmise en direct, en ligne.

L’occasion pour le géant du streaming de donner des nouvelles de ses nouvelles saisons très attendues, comme celles de Mercredi, Squid Game, Avatar, le dernier maître de l’air ou encore Black Mirror, mais aussi de dévoiler de nouveaux projets. Voici donc le récap’ de toutes ces annonces.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Une date de sortie pour la saison 2 d’Arcane

C’est officiel : Arcane reviendra dès le 9 novembre 2024, sur Netflix. Comme pour la première saison, les épisodes seront dévoilés au compte-goutte, en trois actes différents. Voici les dates exactes : Acte I le 9 novembre, Acte II le 16 novembre puis Acte III le 23 novembre. Une nouvelle bande-annonce de la saison 2 a également été dévoilée à cette occasion, laissant entrevoir Vi, plus que jamais prête à se battre.

Arcane, saison finale.



Acte I : le 9 novembre.

Acte II : le 16 novembre.

Acte III : le 23 novembre.#GeekedWeek pic.twitter.com/KrdjyPjEuR — Netflix France (@NetflixFR) September 20, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

On sait désormais qui va jouer Nico Robin et Crocodile dans la saison 2 de One Piece

Après avoir révélé les visages de Baroque Works, puis des médecins de Drum Island et enfin de la fameuse Vivi, Netflix a annoncé deux nouveaux noms, qui rejoindront le casting de la saison 2 de One Piece. Lera Abova (Anna) incarnera ainsi Nico Robin, ou Miss All Sunday, l’un des personnages les plus appréciés de l’univers du manga.

Joe Manganiello (Spider-Man, Magic Mike), lui, prendra les traits de Crocodile (ou Mr. O), l’un des sept corsaires de One Piece. La saison 2 devrait sortir dans le courant de l’année 2025, au plus tôt.

Crocodile et Miss All-Sunday vous attendent.



ONE PIECE saison 2, prochainement.#GeekedWeek pic.twitter.com/vLwwm0lyMH — Netflix France (@NetflixFR) September 20, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Un aperçu de Chopper dans One Piece

Le petit renne, qui rejoindra bientôt l’Équipage du Chapeau de Paille, apparaîtra dans la saison 2 de One Piece, en images de synthèse. Si l’on ignore encore qui lui prêtera sa voix, Netflix a tout de même dévoilé un aperçu du design de Tony Tony Chopper, lors de la Geeked Week, dans une courte vidéo.

🚨OFFICIEL : UN PREMIER APERÇU de CHOPPER dans la série live action ONE PIECE ! 😍pic.twitter.com/O6RkkIcdTq — Gaak.fr (@gaak_fr) September 20, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Toph débarque dans la saison 2 d’Avatar, le dernier maître de l’air

L’une des chouchous des fans arrive enfin sur Netflix : la puissante Toph fera son entrée dans la saison 2 d’Avatar, le dernier maître de l’air. L’actrice Miya Cesh, vue dans Beef (Acharnés) aura l’honneur d’incarner cette maîtresse de la Terre, dont le rôle sera crucial dans la quête d’Aang pour devenir l’Avatar. La saison 2 de cette adaptation du célèbre animé du début des années 2000 n’a pas encore de date de sortie.

Avatar : Le dernier maître de l’air saison 2, c’est en tournage ! #GeekedWeek pic.twitter.com/EtfKOyyLhD — Netflix France (@NetflixFR) September 20, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

De nouvelles images pour la saison 2 de Squid Game

Prêts pour une nouvelle partie ? Pour participer au jeu de massacre de Squid Game, il faudra patienter jusqu’au 26 décembre 2024, date de sortie de la saison 2 sur Netflix. Lors de la Geeked Week, le géant du streaming en a profité pour dévoiler de nouvelles images de ces prochains épisodes, qui s’annoncent toujours aussi glauques et sanglants. Et joyeux Noël !

Le jeu ne s’arrête jamais. ⏺️ 🔼 ⏹️



Squid Game saison 2, le 26 décembre. #GeekedWeek pic.twitter.com/JGDsTN5bkD — Netflix France (@NetflixFR) September 20, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le casting de la saison 7 de Black Mirror accueille un ancien de Doctor Who

Black Mirror, l’une des séries les plus appréciées du catalogue Netflix, fera son grand retour en 2025, avec une saison 7. Et pour donner vie à cette nouvelle salve d’épisodes, la terrifiante anthologie de science-fiction pourra compter sur un casting de taille : Peter Capaldi (Doctor Who), Issa Rae (Barbie), Emma Corrin (The Crown) ou encore Awkwafina (Crazy Rich Asians).

Black Mirror saison 7, en 2025.#GeekedWeek pic.twitter.com/BAqwMfJP2S — Netflix France (@NetflixFR) September 19, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mercredi reprend du service dans un court teaser pour la saison 2

Tin tin tin tin *clap clap* : préparez-vous à retrouver l’adolescente la plus gothique du petit écran, avec les nouvelles images de la saison 2 de Mercredi. On y découvre la fille de la famille Addams, armée d’un couteau et nous invitant à « jouer à la poupée ». Netflix en a profité pour confirmer l’année de sortie de la saison 2 : on pourra bien dévorer les nouveaux épisodes en 2025.

La suite s’annonce… mortelle. 🖤



MERCREDI saison 2, en 2025. #GeekedWeek pic.twitter.com/WdkSbVyrAN — Netflix France (@NetflixFR) September 20, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Une visite sur le tournage de Stranger Things, saison 5

Après une saison 4 qui a atteint des sommets d’horreur et d’émotions, Stranger Things sera bientôt de retour pour une saison 5, dont la date de sortie reste pour le moment inconnue. Lors de la Geeked Week 2024, Netflix a toutefois offert un cadeau aux fans : une visite sur le tournage de la série, pour découvrir ses accessoires phares, ses costumes iconiques et ses décors cultes, en compagnie de certains acteurs principaux.

Sortez vos loupes, c’est l’heure de trouver des indices sur la saison 5 de Stranger Things. 🚨 #GeekedWeek pic.twitter.com/irMZeY0VvJ — Netflix France (@NetflixFR) September 20, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Une bande-annonce bouleversante pour la saison 3 d’Heartstopper

Nick et Charlie reviennent bientôt pour remplir nos cœurs d’amour : l’adorable couple adolescent devra ainsi faire face à de nouveaux défis dans la saison 3 d’Heartstopper, qui s’annonce comme un sommet d’émotions.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Prévus pour le 3 octobre 2024 sur Netflix, ces prochains épisodes se sont dévoilés dans une bande-annonce, qui confirme ce que l’on redoutait déjà : Heartstopper va de nouveau nous tirer des larmes d’une douce tristesse, tout en nous offrant les meilleures représentations queer du petit écran.

Heartstopper. // Source : Netflix

Une première plongée dans la série animée Splinter Cell: Deathwatch

Entre Tomb Raider : La Légende de Lara Croft et Arcane, adaptée de League of Legends, Netflix commence à se tailler une place de choix au rayon des séries animées tirées de jeux vidéo. Et le géant du streaming compte bien continuer sur sa lancée, avec une variation autour du jeu d’infiltration d’Ubisoft, Splinter Cell. L’acteur Liev Schreiber (Un couple parfait) prêtera sa voix à l’agent Sam Fisher, le héros de la saga.

Les premières images de Splinter Cell: Deathwatch, la nouvelle série animée de Netflix et Ubisoft Film & Television. #GeekedWeek pic.twitter.com/3t5RvoxFvF — Netflix France (@NetflixFR) September 20, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le retour mystérieux de Cyberpunk

La série animée Cyberpunk : Edgerunners, adaptée du jeu vidéo Cyberpunk 2077, pourrait bien revenir pour une saison 2. Ou alors, allons-nous découvrir un tout autre projet dans le même univers ? Netflix a en tout cas partagé un clip cryptique, laissant entendre un nouveau partenariat entre le géant du streaming et le studio CD Projekt Red (The Witcher 3). À découvrir prochainement.

Surprise !



L’univers de Cyberpunk revient.

Prochainement. #GeekedWeek pic.twitter.com/Ca073xHW5N — Netflix France (@NetflixFR) September 20, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Une saison 2 pour Hellbound

La série horrifique Hellbound sera bientôt de retour pour une saison 2, précisément dès le 25 octobre 2024 sur Netflix. Ce drama coréen nous plongera de nouveau dans les enfers, alors que de terrifiantes créatures viennent tuer les humains, telle une manifestation divine. Une courte bande-annonce a également été dévoilée lors de la Geeked Week.

Les portes de l’Enfer vont s’ouvrir à nouveau.



Hellbound saison 2, le 25 octobre.#GeekedWeek pic.twitter.com/jH5K7wC1HY — Netflix France (@NetflixFR) September 20, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Une nouvelle bande-annonce pour Tomb Raider : La Légende de Lara Croft

L’aventurière la plus badass du monde vidéoludique va s’offrir une seconde jeunesse sous forme de série animée avec Tomb Raider : La Légende de Lara Croft. De nouvelles images épiques de cette production, qui fera suite au jeu Shadow of the Tomb Raider, ont été dévoilées pendant la Geeked Week. Pour découvrir cette première saison, avec la voix d’Hayley Atwell (Peggy Carter dans l’univers Marvel) dans le rôle de Lara Croft, rendez-vous le 10 octobre 2024.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Des nouvelles de la saison 2 de Sandman

Après une saison 1 qui nous avait coupé le souffle par sa beauté, Sandman sera de retour en 2025, sur Netflix. Le géant du streaming a justement dévoilé de toutes premières images du tournage de cette saison 2, très attendue, malgré les accusations d’agressions sexuelles qui pèsent sur Neil Gaiman, le créateur des comics originaux. Allez, il est temps de retourner dormir en compagnie de Morphée.

It's time to return to the Dreaming. Go inside the set of The Sandman Season 2, coming to Netflix in 2025. #GeekedWeek pic.twitter.com/yZHHwJHFCp — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 20, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Une série animée tirée du jeu vidéo Devil May Cry

Netflix n’a définitivement pas peur des adaptations de jeux vidéo, et il le prouve en annonçant une autre série animée tirée d’un univers vidéoludique : Devil May Cry. Cette production, inspirée par la saga de beat’em all de Capcom et créée par Adi Shankar (la série Castlevania), sortira en avril 2025 sur Netflix.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Des bêtisiers pour Umbrella Academy et Cobra Kai

Vous avez aimé la saison 4 d’Umbrella Academy ? Netflix a pensé à vous avec un bêtisier hilarant de ces ultimes épisodes de la série.

Brellies, here’s one last surprise for you: THE UMBRELLA ACADEMY Season 4 bloopers! #GeekedWeek pic.twitter.com/pJ54joNwCC — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 20, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Et si vous êtes plutôt dans la team de Cobrai Kai, saison 6, voici également des images du tournage, en attendant les ultimes épisodes, qui seront dévoilés le 15 novembre 2024 sur Netflix.

Even masters mess up sometimes. Check out these bloopers from Cobra Kai Season 6. #GeekedWeek pic.twitter.com/ctijytRrjP — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 20, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+