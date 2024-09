Lecture Zen Résumer l'article

Black Mirror est bientôt de retour pour nous jouer de mauvais tours technologiques, avec de très beaux noms dans sa besace. La saison 7, qui devrait sortir en 2025 sur Netflix, mettra notamment en scène un ancien interprète de ce cher Doctor Who.

La série qui dynamite nos habitudes technologiques va bientôt faire son grand retour, sur Netflix. Après six premières saisons, plus ou moins réussies, Black Mirror va enfin nous offrir de nouveaux épisodes. Et ces derniers devraient bénéficier d’un nouveau casting exceptionnel.

Un ancien Docteur et une princesse culte

Ce jeudi 19 septembre 2024, le compte officiel de Black Mirror a ainsi mis en ligne un tweet énigmatique, ressemblant à un fichier confidentiel, non destiné à être divulgué. Dans cette courte vidéo de quelques secondes, un faux écran d’ordinateur s’affiche, avec une liste de noms qui défile à toute vitesse, telles des lignes de code, suivie d’un « Exit Game », puis d’un « Coming 2025 ». Parmi eux, se trouve une star de Doctor Who et l’un des interprètes les plus iconiques du Seigneur du Temps : Peter Capaldi.

À ses côtés, se trouvent également plusieurs autres acteurs et actrices de renom : Awkwafina (Crazy Rich Asians), Emma Corrin (Lady Di dans The Crown), Issa Rae (Barbie) ou encore Paul Giamatti (The Truman Show). Pour les voir intégrer l’univers de Black Mirror, il faudra donc patienter jusqu’en 2025, date de sortie prévue pour cette saison 7 très attendue, qui devrait comporter 6 épisodes.

L’un d’entre eux sera même une suite directe de l’épisode 1 de la saison 4, USS Callister, inspiré de Star Trek. Peter Calpadi y fera-t-il une apparition, faisant ainsi référence à une autre série culte de science-fiction ?

