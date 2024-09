Lecture Zen Résumer l'article

La saison 2 de One Piece dévoile son casting au compte-goutte, depuis des mois. Et l’adaptation en live-action du manga culte, version Netflix, vient de révéler deux nouveaux noms : ceux qui auront la chance d’incarner Nico Robin, ou Miss All Sunday, ainsi que Crocodile, ou Mr. O pour les intimes. Chopper, un autre personnage bien connu des fans, a également fait une apparition inattendue.

One Piece ne serait rien sans Nico Robin, l’un des personnages les plus touchants et les plus importants de l’univers créé par Eiichirō Oda. Après avoir révélé les visages de Baroque Works, de Vivi ainsi que des médecins de Drum Island, Netflix a donc enfin mis un nom sur l’actrice qui incarnera Robin, ou Miss All Sunday, dans son adaptation en live-action, le 19 septembre 2024.

La plateforme de streaming en a profité pour dévoiler également le visage de celui qui interprétera Crocodile, ou Mr. O, dans cette saison 2 très attendue. Enfin, Chopper, un autre personnage très apprécié des fans, a également montré le bout de son nez (ou presque).

Qui jouera Nico Robin et Crocodile dans la saison 2 de One Piece sur Netflix ?

Lors de la Netflix Geeked Week, le 19 septembre 2024, la plateforme de streaming a donc enfin annoncé que Nico Robin prendra les traits de Lera Abova, une mannequin et actrice russe aperçue dans le film Anna ou dans la série dérivée de Pitch Perfect, Bumper in Berlin. Miss All Sunday sera donc son premier grand rôle à l’écran.

Netflix en a profité pour révéler le nom de celui qui donnera vie à Crocodile, l’un des sept grands corsaires de One Piece, en prises de vues réelles : Joe Manganiello. On l’a notamment vu dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, mais aussi dans Justice League, Magic Mike ou encore dans la série de vampires True Blood. Présent sur scène, lors de la Netflix Geeked Week, le comédien a affirmé que Crocodile était « l’un des plus grands personnages jamais créés » et qu’il avait « attendu ça » toute sa vie.

Crocodile et Miss All-Sunday vous attendent.



Crocodile et Miss All-Sunday vous attendent.



ONE PIECE saison 2, prochainement.#GeekedWeek pic.twitter.com/vLwwm0lyMH — Netflix France (@NetflixFR) September 20, 2024

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Un aperçu de Chopper dans la saison 2

Le fameux petit renne, qui rejoindra bientôt l’Équipage du Chapeau de Paille, est l’un des personnages les plus iconiques de One Piece. Compte tenu de son statut animalier, Tony Tony Chopper devra apparaître uniquement en images de synthèse dans l’adaptation live-action de Netflix et son design est évidemment redouté par les fans, qui craignent un raté.

Dans une courte vidéo, dévoilée ce 19 septembre 2024, l’acteur Iñaki Godoy, qui incarne Luffy dans la série, a dévoilé un tout premier aperçu de Chopper. Il apparaît ainsi de dos, participant aux table reads du casting, pendant lesquelles les acteurs et actrices découvrent le script des épisodes pour la première fois. Espérons que son visage sera aussi réussi que son chapeau reconnaissable entre mille et ses petits bois de renne. À noter que nous ne savons pas encore qui prêtera sa voix à Chopper.

Quand sortira la saison 2 de One Piece sur Netflix ?

Aucune date n’a été dévoilée pour le moment, mais on peut parier sur une sortie dans le courant de l’année 2025. Le tournage de la saison 2 de One Piece, pour Netflix, est actuellement toujours en cours, en Afrique du Sud.

