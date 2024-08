Lecture Zen Résumer l'article

La saison 2 d’Arcane est l’objet d’une fuite grave, avec 5 épisodes qui viennent de se retrouver en ligne. Les circonstances de cet incident ne sont pas connues pour l’heure. Les fichiers qui circulent sur Internet semblent être des épisodes loin d’être finalisés. Ils sont par ailleurs lourdement marqués par des watermarks.

Situation de crise chez Netflix. 5 épisodes de la saison 2 de la série d’animation Arcane viennent de fuiter en ligne ce jeudi 8 août 2024, dans des circonstances à ce stade très floues. C’est la première fois que le célèbre dessin animé, qui se passe dans l’univers de League of Legends, connait un tel incident.

La saison 2 d’Arcane était attendue depuis très longtemps par les fans du jeu vidéo, et par le public qui a pu découvrir le monde de LoL à travers une œuvre très réussie, superbement animée par le studio français Fortiche Production, et remarquablement écrite. Pour Netflix, ce doit être l’un de ses atouts commerciaux pour la fin de l’année 2024.

Une fuite exceptionnellement grave

La réalité de cette fuite a pu être confirmée en interne par Numerama. Au-delà d’Arcane, d’autres œuvres apparaissent touchées. On parle de Dandadan, Ranma 1/2, Terminator Zero, d’un film relatif à Bob l’éponge et d’un long-métrage appelé Mononoké — qui n’a pas de lien avec le chef-d’œuvre de Ghibli, déjà sur Netflix.

Un exemple de la fuite.

Numerama a pu consulter la disponibilité des cinq épisodes sur divers sites, dont Reddit et 4Chan. Les épisodes circulent également sur X (ex-Twitter) via des liens d’hébergement catbox.moe. Ils ne semblent pas encore être échangés sur des plateformes de liens BitTorrent, comme Torrent Galaxy ou The Pirate Bay. Cela pourrait changer dans les heures à venir.

Sur Reddit, certains liens qui étaient partagés ont été depuis supprimés. Ils étaient toutefois encore disponibles ailleurs, à l’heure de la publication de cet article.

Les épisodes n’apparaissent pas tous finalisés.

L’intérêt de chercher ces épisodes diffusés avant l’heure s’avère toutefois très limité, outre le caractère illégal de cette fuite. Comme Numerama a pu le voir, les épisodes sont de faible qualité (ils ne sont en haute définition) et peuvent ne pas être finalisés — des marqueurs temporels datent ces fichiers au mois de juin 2023, il y a plus d’un an.

Par ailleurs, ces visuels sont remplis de watermarks et d’indications qui sont de nature à entraver le bon visionnage (on trouve des minuteurs ainsi que des noms de fichier). D’ailleurs, plusieurs internautes qui ont vu la fuite sont déçus. « Je ne peux pas regarder ça avec toute cette cochonnerie dessus, mais merci quand même », dit l’un d’eux.

Netflix n’a pas encore réagi à cette fuite. Numerama a contacté la société pour une réaction. La saison 2 doit sortir en novembre 2024. Un teaser a été diffusé en novembre dernier, suivi d’un trailer en juin.

