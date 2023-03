Alors qu’une collection de films Spider-Man vient d’être ajoutée au catalogue de Netflix, nous vous proposons de (re)découvrir 3 sagas et trilogies cultes, idéales pour un week-end sous votre plaid.

Vous avez envie de passer votre week-end devant des films de votre enfance, disponibles sur les plateformes de SVOD, histoire de dévorer votre pop-corn en toute nostalgie ? Ça tombe bien : le catalogue Netflix propose un large choix de sagas et trilogies cultes, idéales en ce samedi 11 mars 2023.

Nous vous proposons donc d’apprendre à tisser votre toile devant Spider-Man, de mesurer votre niveau de peur devant Jurassic Park ou de questionner votre notion du temps avec Retour vers le Futur.

Le légendaire duo de Retour vers le Futur // Source : Universal Pictures

Spider-Man, les débuts épiques d’une araignée iconique

« Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Si vous avez déjà entendu cette phrase dans l’univers Spider-Man, il y a de très grandes chances pour que ce soit dans la bouche de l’oncle Ben, au cinéma, en 2002. Et oui, avant de prendre les traits de Tom Holland, apparu dès Homecoming en 2017, l’homme-araignée est surtout devenu culte grâce à la performance de Tobey Maguire, dans la première trilogie de Sam Raimi (Doctor Strange in the Multiverse of Madness).

Dans ces trois premiers films, sortis entre 2002 et 2007, Peter Parker affronte notamment le Bouffon Vert, le Docteur Octopus, mais aussi… lui-même. La saga de Sam Raimi est souvent considérée comme l’une des meilleures représentations du plus « normal » des super-héros, par son ton adulte et ses effets spéciaux finalement toujours convaincants, 20 ans plus tard.

La trilogie a ainsi posé les solides bases d’un univers visuel maintes fois réinventé par la suite, comme dans The Amazing Spider-Man, sortis en 2012 et 2014. Ces deux films, à voir sur Netflix, mettent cette fois en scène Andrew Garfield (Sur Ordre de Dieu), dans le rôle du super-héros aux punchlines sarcastiques. Une double réussite, fun et moderne, à ne pas manquer. À noter que Homecoming et Far From Home sont également disponibles sur Netflix, pour les amateurs du MCU.

Jurassic Park, le retour majestueux (et flippant) des dinosaures

On ne présente plus la saga imaginée par Steven Spielberg dans les années 1990 et qui a tout simplement révolutionné les effets spéciaux au cinéma. Avec cette histoire de parc à thème consacré aux dinosaures qui vire rapidement au cauchemar, le premier Jurassic Park a marqué des milliers d’enfants et a posé les fondations de l’une des sagas les plus connues au monde. Créatures terrifiantes, courses-poursuites au suspense insoutenable, notes de musique inoubliables composées par le grand John Williams, personnages badass ou insupportables… Tous les ingrédients d’un immense film d’action étaient réunis pour que Jurassic Park traverse les décennies et inspire toutes sortes de parodies et autres hommages.

En fait, la simple présence du trio formé par Sam Neil (Peaky Blinders), Laura Dern (Big Little Lies) et Jeff Goldlbum (Thor : Ragnarok) est un argument en soi pour (re)découvrir au moins le premier volet de cette saga à nulle autre pareille. Si les deux films suivants, de 1997 et 2001, possèdent également de nombreuses qualités, ils n’arrivent malheureusement pas à la cheville du monument de 1993.

Plus de 10 ans plus tard, les dinosaures ont tout de même eu droit à une cure de Jouvence et à un nouveau souffle grâce à la nouvelle trilogie Jurassic World, portée par le duo de Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie) et Bryce Dallas Howard (Black Mirror). Le parc d’Isla Nublar y ouvre à nouveau ses portes et vous devriez vraiment vous y aventurer, puisque le premier film est disponible sur Netflix. Mais attention : après avoir vu Jurassic Park, vous ne verrez plus jamais un simple verre d’eau de la même façon.

À voir si vous avez aimé : la saga Indiana Jones ; Godzilla ; King Kong ; Jumanji ; Ready Player One

la saga Indiana Jones ; Godzilla ; King Kong ; Jumanji ; Ready Player One À voir si vous cherchez : action ; frissons ; en famille ; humour ; suspense ; survie ; île perdue ; expériences scientifiques ; retour des T-Rex ; développer une peur irrationnelle des dinosaures

Retour vers le Futur, le voyage dans le temps qui n’a pas pris une ride

Bon, certes, la citation « Nom de Zeus » est souvent utilisée à toutes les sauces, mais avouez que la réplique du docteur Emmett Brown sonne comme un petit bonbon tout sucré que l’on rêve de déguster. Et c’est exactement l’effet que provoque un revisionnage de la trilogie Retour vers le Futur, qui n’a pas pris une ride malgré la sortie du premier volet en 1985.

Cette histoire de science-fiction, entre DeLorean, paradoxes temporels et interprétation déchaînée de Johnny B. Goode, garde sa saveur nostalgique grâce aux performances éternelles de Christopher Lloyd et Michael J. Fox dans les rôles de Doc Brown et de Marty McFly.

On ne se lasse pas de ces trois voyages dans le temps, en 1955, en 2015 ou en 1885, qui capturent chacun une époque avec une pertinence hallucinante. La réalisation et l’écriture de Robert Zemeckis (Forrest Gump, Pinocchio) restent ainsi, encore aujourd’hui, un sommet d’humour, de fantaisie et de créativité rarement égalé. Alors, prêts à faire monter le compteur à 88 miles à l’heure en ce samedi 11 mars 2023 ?

À voir si vous avez aimé : Rick et Morty ; Ghostbusters ; Terminator 2 ; Un Jour sans Fin ; Qui veut la peau de Roger Rabbit ?

Rick et Morty ; Ghostbusters ; Terminator 2 ; Un Jour sans Fin ; Qui veut la peau de Roger Rabbit ? À voir si vous cherchez : voyage dans le temps ; aventure ; humour ; fantastique ; pour aller mieux ; âmes sœurs ; choix et conséquences ; futuriste ; retour vers les années 1980 ; paradoxe temporel ; inventeur de génie ; devenir un expert des voyages dans le temps ; maîtriser une DeLorean sur le bout des doigts

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !