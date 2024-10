Lecture Zen Résumer l'article

La saison 2 de Squid Game arrive pour Noël. Voici la date de sortie et tout ce que l’on sait déjà sur cette suite de la célèbre série coréenne.

Squid Game est le drama coréen qui a bouleversé Netflix. On se souvient encore du hit que c’était, à sa sortie sur la plateforme de streaming, où la série est l’une des plus regardées du catalogue — et déjà un monument pop culturel. La saison 1 est sortie il y a déjà trois ans, en septembre 2021. Elle a été renouvelée, puis nous n’avons plus eu de nouvelles. Longtemps après, la saison 2 se profile enfin à l’horizon.

Extrait de la saison 2 de Squid Game. // Source : Netflix

La date de sortie de la saison 2 de Squid Game

C’est lors d’un teaser posté en août 2024 que Netflix a révélé la date de sortie de la saison 2 de sa célèbre série coréenne : le 26 décembre 2024.

Bandes-annonces de la saison 2

Il existe deux bandes-annonces de la saison 2 de Squid Game. Il y a d’abord un teaser mystérieux et sacrément inquiétant, très « propre » (raison pour laquelle il est angoissant). On y voit Kim Shin (Gong Yoo) nous inviter à « jouer à un jeu » — ou plutôt, il nous invite à subir un tout nouveau Squid Game, donc.

Dans un trailer plus complet, on voit Gi-hun, ou le joueur 456, le héros, de retour dans de nouveaux jeux (rappelons qu’il souhaitait partir aux États-Unis et retrouver sa fille — ce à quoi il renonce en fin de saison 1 –, et il voulait mettre fin aux Squid Games).

De quoi parlera la suite de Squid Game ?

Il y aura beaucoup de « petits nouveaux » dans cette suite, car pas moins de 12 nouveaux acteurs et nouvelles actrices ont été castés. Le réalisateur Hwang Dong-hyuk est de retour aux manettes de cette suite, qui sera dans la continuité directe de la saison 1.

Côté chronologie, on sait que la saison 2 se situera trois ans après la fin de la saison 1. Le synopsis officiel indique aussi que pour « mettre fin au jeu, il doit y retourner » : c’est un point de départ flagrant, à savoir que Gi-hun est cette fois-ci bien décidé à en finir.

La poupée terrifiante sera de retour dans la saison 2 // Source : Netflix

Combien d’épisodes sont prévus ?

La saison 2 de Squid Game comptera 10 épisodes, comme la saison 1.

Squid Game aura-t-elle une saison 3 ?

Oui ! La saison 3 de Squid Game est déjà confirmée. Il s’agit d’une série en trois parties. Dans une lettre pour les fans, le créateur Hwang Dong-hyuk indique que « l’affrontement féroce entre les deux mondes se poursuivra dans le final de la saison 3, qui vous sera présenté l’année prochaine ». La saison 3 de Squid Game est donc prévue pour 2025.

