L’épisode 7 de House of the Dragon approfondit la rupture entre deux camps au sein de la famille Targaryen et de leurs proches. Un point de non-retour est atteint.

C’est une séquence brutale qui est rapidement suivie par une scène accentuant les divisions au sein de la famille Targaryen. Dans l’épisode 7 de House of the Dragon, les dissensions s’accentuent autour de la succession de Viserys : deux camps de plus en plus opposés se structurent. D’un côté, les Verts, autour d’Alicent, et de l’autre, les Noirs, soutenant Rhaenyra.

Cette division traverse ausi les générations. Même les plus jeunes enfants sont happés par ce conflit. On sentait déjà dans les épisodes précédents que la descendance d’Alicent ne pouvait pas saquer la marmaille de Rhaenyra — et vice-versa. Mais l’épisode 7 a franchi un cap sans doute irréversible. Et ce qu’il s’est passé préfigure une sorte de vendetta.

Une dispute terrible entre enfants

Dans l’épisode 7, donc, Aemond Targaryen — le deuxième fils d’Alicent et de Viserys — sait que le dragon Vhagar, qui était chevauché par Laena Velaryon est disponible. La dragonnière est morte dans l’épisode précédent. En théorie, la bête aurait dû revenir à l’une de ses deux filles. Mais Aemond, qui n’a pas encore de dragon, et qui en veut un, jette son dévolu sur Vhagar.

Il en prend donc possession, fait un tour avec et rentre. Sauf que son escapade nocturne a été vue par les filles de Laena. Baela et Rhaena — c’est leur nom — sont excessivement agacées et entendent le faire savoir à Aemond. Elles sont accompagnées par Jacaerys et Lucerys. Le ton monte, on en vient aux mains, une dague est sortie et un œil est perdu.

L’œil d’Aemond.

Aemond Targaryen, avec ses deux yeux. // Source : HBO

Évidemment, l’incident fait très rapidement le tour du château. Tout le monde est réuni dans la salle principale et les tensions s’exacerbent : Alicent réclame vengeance et accessoirement un œil d’un des enfants de Rhaenyra en guise de réparation. Hors de question, évidemment, qu’on les touche : il faudra lui passer sur le corps avant.

Après une explication de texte qui frôle le pugilat, les choses en restent là. Le fils d’Alicent parvient à trouver une porte de sortie — et montre à cette occasion une certaine clairvoyance — en estimant que la perte de son œil n’est pas cher payé en échange de la possession du plus gros dragon en vie. Et en plus, Rhaenyra a été blessée au bras, alors cela suffit.

Cet épisode restera comme l’un des nombreux contentieux entre les Verts (auquel appartient Aemond) et les Noirs (Lucerys, qui est celui qui a lacéré le visage d’Aemond). Surtout, il est le point de départ d’un futur affrontement entre les deux jeunes gens, quelque temps plus tard. Un affrontement qui se réglera à dos de dragon et connaîtra une issue tragique.

Lucerys et Jacaerys. // Source : HBO

Œil pour œil…

Tout cela va faire le lit de la danse des dragons, qui est une façon poétique de dire que les deux camps — Verts et Noirs — vont s’entretuer. Des morts vont s’accumuler, la guerre civile se répandre sur le continent et de nombreux dragons vont périr. Le destin sera cruel, puisque les deux jeunes hommes se recroiseront. Lucerys sur Arrax (son nouveau dragon), Aemond sur Vhagar.

C’est au cours d’une tentative de chaque camp d’obtenir le soutien politique et militaire de la maison Baratheon qu’Aemond et Lucerys sont se retrouver. Les deux servaient d’émissaires, respectivement pour les Noirs et pour les Verts. Quand les deux finissent par quitter le domaine Baratheon, l’orage tonne dans la baie — qui est appelée baie des Naufrageurs.

C’est là que le duel à dos de dragon se déroule. Hélas pour Arrax, il ne fait pas le poids face à Vhagar. Si le dragon de Lucerys a pour lui la jeunesse et la célérité, celui d’Aemond a l’expérience et la taille. Arrax est vaincu. On ne retrouve la bête et son dragonnier, Lucerys, que quelques jours plus tard. Morts. La guerre éclate alors entre les deux camps.

C’est alors que Daemon Targaryen, oncle de Rhaenyra (qui est la mère de Lucerys), a cette phrase terrible, qui fait directement écho à l’altercation dans le château suite à l’éborgnement de Daemon (après la perte de son œil, sa mère, Alicent a exigé un œil d’un des enfants de Rhaenyra) : « Œil pour œil, fils pour fils. Lucerys sera vengé. »

