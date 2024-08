Lecture Zen Résumer l'article

Lors de l’annonce d’une prophétie funeste à son frère Aemond, Helaena Targaryen a mentionné un mystérieux Trône de bois dans l’épisode 8 de la saison 2 de House of the Dragon. De quoi s’agit-il ?

Et si le Trône de Fer n’était pas le seul fauteuil connu de Westeros ? Le grand final de la saison 2 de House of the Dragon nous informe ainsi qu’un certain trône de bois pourrait bien avoir une importance pour la suite de l’intrigue, selon Helaena Targaryen. Que signifie cette prophétie délivrée à Aemond dans cet épisode 8 ?

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur l’épisode 8 de la saison 2 de House of the Dragon, et sur la suite des événements. Si vous souhaitez vous garder la surprise pour la saison 3, alors passez votre chemin !

Une prophétie mortelle

Lors d’un tête-à-tête entre Aemond et Helaena, dans l’épisode 8 de la saison 2, une prophétie tragique est prononcée. La princesse annonce à son frère qu’Aegon II règnera de nouveau et qu’Aemond, lui, sera mort, englouti à l’Œildieu. Des paroles pleines de sagesse, qui annoncent effectivement des événements majeurs des livres Feu & Sang, et notamment un ultime affrontement mortel entre Aemond et Daemon.

Les pouvoirs obscurs d’Helaena s’affirment dans cette saison 2. // Source : HBO

Lors de ce dialogue, Helaena fait également référence à une mystérieuse pièce de mobilier. Elle présage ainsi que son époux, Aegon II, sera assis sur un trône de bois. Une vision du futur tout à fait réaliste pour ce combattant machiavélique, gravement brûlé lors de la bataille de Repos-des-Freux, dans l’épisode 4.

Trône de bois is the new Trône de fer

Si l’on en croit les romans originaux, Aegon II retrouvera le pouvoir dans quelques temps, mais sera incapable de se tenir sur le Trône de Fer. Il devra donc effectivement s’installer sur un fauteuil en bois, pour régner. Blessé à vie par ses précédentes batailles, Aegon II sera définitivement privé de l’usage de ses jambes après la chute de Peyredragon, durant laquelle il affrontera Baela Targaryen et son dragon Danselune.

Aegon II, gravement blessé depuis l’épisode 4 de la saison 2. // Source : HBO

Les deux créatures ailées périront pendant le combat, tandis qu’Aegon II ne pourra plus marcher. Il se déplacera donc dorénavant grâce à un fauteuil en bois et ne pourra plus monter les marches pour accéder au fameux Trône de Fer. À noter qu’après sa fuite à Peyredragon en compagnie de Larys, il ne reverra plus jamais sa sœur aux étranges pouvoirs prophétiques, Helaena, restée à Port-Réal.

