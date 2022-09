Les lieux de House of the Dragon ne sont pas clairs ? HBO lance un site interactif avec une carte du monde pour s’y retrouver.

Comment voir House of the Dragon ? La série est une exclusivité HBO, diffusée par OCS en France. Vous pouvez vous abonner à OCS par Canal+ ou Amazon Prime Video.

Peydredragon, Harrenhal, les Degrés de Pierre, Bois-du-Roi, Port-Réal, Valyria… la série House of the Dragon fait référence à bien des lieux géographiques. Et, à moins d’être un spécialiste de l’univers du Trône de Fer, on peut rapidement ne plus savoir où se déroule exactement l’intrigue. Des cartes existent en ligne, mais HBO a fait mieux : il a sorti un site interactif.

La carte du monde de House of the Dragon

La chaîne de télévision américaine propose en effet depuis le début du mois de septembre une plateforme qui permet de cliquer sur les différents points d’intérêt de Westeros et Essos, afin d’en savoir plus — et, surtout, pour savoir où ces lieux se trouvent sur l’un ou l’autre continent. Chaque point d’intérêt mène ensuite à une page de description plus ou moins fournie.

Un aperçu du monde connu. // Source : HBO

Autre spécificité de cette carte : elle renseigne les villes et les régions selon ce qui a déjà été diffusé. Ainsi, avec la sortie du troisième épisode le 4 septembre, HBO a ajouté Bois-du-Roi et les Degrés de Pierre. Dix épisodes étant prévus au total pour cette saison une, on peut s’attendre potentiellement à sept autres mises à jour qui viendront compléter la carte.

Seul inconvénient si vous ne parlez pas anglais : la carte n’est pas disponible en VF. Idem pour les rubriques annexes du site, qui incluent un guide des personnages et un index des dragons. Mais sur Numerama, on vous parle déjà des dragons, des personnages, du générique et de tout ce qu’il y a à savoir pour House of the Dragon.

