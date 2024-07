Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la série fantastique cartonne toujours sur Netflix, voici 5 séries similaires à Supracell à voir en streaming : Black Lightning, The Umbrella Academy, Comment élever un super-héros, The Flash ainsi que Warrior Nun.

Entre le Marvel Cinematic Universe, les tentatives de DC Comics et les productions indépendantes, les super-héros peuplent nos imaginaires en permanence. Le succès phénoménal de Supracell, sur Netflix, le prouve à nouveau, des décennies après des séries cultes comme Misfits ou Heroes. Pour continuer sur cette lancée fantastique, voici donc 5 séries aux étranges pouvoirs surnaturels, à découvrir sur la plateforme de SVOD.

The Umbrella Academy // Source : Netflix

Black Lightning sur Netflix, le pouvoir de la représentation

Bien avant Supracell, une autre série mettait enfin en avant des super-héros noirs, après des décennies d’invisibilisation : Black Lightning. Tirée de l’univers de DC Comics, cette série a tenté une approche familiale du protagoniste. Jefferson Pierce avait ainsi raccroché son costume depuis neuf ans, pour s’occuper de ses proches. Mais il est forcé de reprendre du service lorsque sa fille se trouve en danger. Il renoue alors avec ses capacités surhumaines : la maîtrise des champs électro-magnétiques.

Annulée en 2021 après 4 saisons (et une fin convenable), Black Lightning n’a jamais bénéficié d’une grande popularité, mais a pourtant offert une représentation riche et diversifiée des communautés noires, dès 2018. Rien que pour ça, on peut bien lui pardonner ses effets spéciaux parfois faiblards.

The Umbrella Academy sur Netflix, le pouvoir de la fin du monde

Et si l’apocalypse pouvait être… fun ? Voilà la proposition déjantée de The Umbrella Academy, rapidement devenue un phénomène sur Netflix, dès 2019. On y rencontre 7 orphelins aux mystérieux pouvoirs qui se retrouvent à la mort de leur père adoptif, pour résoudre le mystère de son décès et, peut-être, sauver le monde au passage…

Portée par Elliot Page (Inception) et Robert Sheehan (Misfits), The Umbrella Academy déroule l’histoire d’une famille dysfonctionnelle complètement décalée, mais surtout de courses éternelles contre la montre pour empêcher des apocalypses imminentes.

Alors en attendant de découvrir la quatrième et dernière saison, et pour changer du ton plus sombre de Supracell, il est l’heure de faire la fête jusqu’à la fin des temps, en (re)découvrant les épisodes déjà sortis sur Netflix.

Comment élever un super-héros sur Netflix, le pouvoir de la famille

Avoir un enfant super-héros, ce n’est clairement pas de tout repos. Après des années à tenter de cacher les capacités surnaturelles de son fils, Nicole va ainsi devoir composer avec ce secret, avec l’aide de Pat, un parrain bienveillant. Série familiale par excellence, Comment élever un super-héros a tout de même su aborder de graves thématiques au fil de ses deux saisons, entre racisme, handicap et harcèlement.

La production Netflix, tirée du comics homonyme, bénéficie de la présence de Michael B. Jordan (Creed, Black Panther : Wakanda Forever), dans un rôle secondaire, ainsi que de la performance convaincante du jeune Ja’Siah Young, qui prend les traits de Dion, le personnage principal.

Comment élever un super-héros est ainsi une série jeunesse importante, malheureusement annulée, mais qui vaut tout de même le coup d’œil, avec une bonne conclusion.

The Flash sur Netflix, le pouvoir de la comédie

En 2014, l’univers de DC Comics était encore balbutiant sur le petit écran et l’horrible film de 2023 n’avait pas encore détruit le mythe. Le boulevard était donc immense pour The Flash, afin d’offrir au super-héros une longue aventure digne de ce nom. Pari gagné avec 9 saisons, des apparitions dans l’Arrowverse par dizaines et une belle épopée pour Barry Allen, l’homme le plus rapide au monde.

Légère, fun et drôle, la série n’a malheureusement pas tenu la distance, malgré un départ génial, à la vitesse de l’éclair. Mais 10 ans plus tard, on garde tout de même un attachement particulier à The Flash et sa bande, qui a dignement pris la relève de Smallville dans le genre « un ado se découvre des pouvoirs ». Même Rodney, de Supracell, ne court pas aussi vite que ce monument de la pop culture, à l’histoire tout de même interminable, mais à l’aura lumineuse indéniable.

Warrior Nun sur Netflix, le pouvoir de la sororité

De mystérieux pouvoirs, une organisation secrète, un rassemblement autour d’une forte personnalité… Non, vous n’êtes pas devant Supracell mais bien en compagnie des nonnes chasseuses de démons de Warrior Nun. Pendant deux saisons, cette série Netflix s’est imposée comme une pépite surnaturelle, alors même qu’elle aurait pu tourner au fiasco absurde.

Pourtant, l’histoire d’Ava, ressuscitée par un artefact religieux, puis entrée au sein des Sœurs Guerrières de l’Ordre de l’Épée Cruciforme, nous a offert un tourbillon de second degré savoureux. Il ne faut clairement pas être allergique aux propositions décalées pour apprécier Warrior Nun, injustement annulée par Netflix.

Mais si la musique électro-pop-religieuse vous intrigue, alors vous allez adorer ce cocktail explosif, heureusement sauvé par un diffuseur encore inconnu, pour une saison 3 que l’on attend avec impatience.

