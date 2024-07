Lecture Zen Résumer l'article

Dans la saison 1 de Supracell, sur Netflix, on rencontre des porteurs d’une mutation qui leur procure des pouvoirs puissants. En seulement six épisodes, que sait-on de ces pouvoirs ?

Sorte de mélange entre Heroes et Misfits, la nouvelle série urbaine de Netflix, entre SF et fantastique, décolle au top 1 de la plateforme. Les six épisodes de Supracell sont en ligne depuis le 27 juin 2024. Dans cette odyssée londonienne, des personnes développent des pouvoirs surnaturels. Mais d’où viennent-ils ? Attention, spoilers.

Les pouvoirs de Supracell et la drépanocytose

En seulement six épisodes et avec autant de personnages, la saison 1 de Supracell n’a pas le temps de développer très en profondeur son fil rouge. Le season finale s’achève donc avec un nombre de questions colossales en suspens. Parmi elles, le fonctionnement des pouvoirs reste assez flou, mais l’on a tout de même quelques éléments.

On sait par exemple que les pouvoirs sont liés à une maladie : la drépanocytose. Cet élément d’intrigue est posé assez tôt, quand l’on apprend que la mère de Michael (Toshin Cole) est atteinte de cette maladie. La drépanocytose est une véritable maladie, génétique, héréditaire, qui concerne 300 000 naissances chaque année. Il s’agit d’une mutation d’un gène.

La série insère donc un twist fantastique concernant cette maladie : la mutation va jusqu’à procurer des pouvoirs aux porteurs de la drépanocytose, une mutation alors surnommée « supracell » dans la série (car, en anglais, la drépanocytose s’appelle sickle cell). Tout le monde peut être atteint par la drépanocytose, mais comme la série le précise, la prévalence de la maladie est plus élevée chez les personnes noires (« Il s’agissait essentiellement de transformer une faiblesse en une force (…) Et cette force, c’est de sensibiliser les gens à ce sujet », a d’ailleurs expliqué le showrunner, Rapman, en interview.).

Quand le pouvoir se déclenche, les iris se teintent d’un jaune orangé. // Source : Netflix

Mais comment se déclenchent les pouvoirs ? Une partie de l’explication est livrée durant l’épisode 5 par Ray (Eddie Marsan), l’un des hauts responsables de l’organisation secrète qui traque Michael et les autres. Selon ses explications, la proximité directe avec quelqu’un dont la supracell est déjà activée. Et effectivement, on se souvient que la première où le pouvoir de Michael s’est activé, Tazer (Josh Tedeku) était à quelques mètres.

Ray précise toutefois qu’il s’agit de l’activation « la plus fréquente ». Cela signifie que d’autres vecteurs existe. Être en danger, ou une émotion extrêmement forte, semble en faire partie. C’est le cas pour Sabrina (Nadine Mills), par exemple, dont le pouvoir se déclenche lorsqu’elle apprend que son petit ami mène une double vie ; ou Andre (Eric Kofi-Abrefa), alors qu’il ne parvient plus à trouver d’emploi et qu’il a peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de son fils.

Quels sont les pouvoirs dans Supracell ?

Les pouvoirs identifiés pour l’instant :

Michael : voyage dans le temps (passé, futur, arrêt), téléportation

Sabrina : télékinésie (elle peut voler, repousser des objets, etc.)

Andre : force

Rodney : vitesse

Tazer : invisibilité

Krazy : électricité

Toute l’équipe des porteurs de la supracell. // Source : Netflix

Michael semble, à ce jour, être le plus puissant de tous les porteurs de la supracell. Mais la tragédie, à la fin de la saison, face à la mort de Dionne, rappelle aussi que leurs pouvoirs ont des limites : une sorte de jauge d’énergie, qui empêche d’utiliser indéfiniment le pouvoir. Car, en effet, Michael est incapable de remonter le temps pour sauver Dionne ; comme il venait juste de le faire pour sauver tous les autres de Krazy.

On sait aussi que les pouvoirs peuvent être bloqués par la technologie développée par ce mystérieux centre de recherche traquant les porteurs de la supracell. De même, ils disposent de lunettes permettant de révéler l’invisibilité de Tazer. Ce centre, dirigé par une certaine Victoria, en sait donc déjà beaucoup sur cette mutation.

