Alors que la série policière aux accents adolescents cartonne sur Netflix, voici 5 séries similaires à Meurtre mode d’emploi à voir en streaming : Mercredi, Bodkin, Dead Boy Detectives, La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre ainsi que Unbelievable.

L’enquête de Pip, dans une petite ville anglaise, passionne actuellement les abonnés de Netflix. Meurtre mode d’emploi s’est ainsi imposée tout au sommet du top 10 de la plateforme de streaming, dès sa sortie, le 1er août 2024. Mais que voir après avoir englouti les 6 épisodes de cette saison 1 ?

Mercredi sur Netflix, pour le talent d’Emma Myers

L’actrice qui joue Pip vous dit quelque chose ? C’est normal, vous avez probablement déjà vu Emma Myers dans une autre série à succès du catalogue Netflix : Mercredi (ou Wednesday). Centrée sur la fille de la famille Addams, cette comédie adolescente à l’humour noir nous embarque au lycée Nevermore, un institut réservé aux marginaux, avec ou sans pouvoirs.

Mercredi va tenter de s’intégrer dans ce monde aux codes étranges, tout en essayant de résoudre de terrifiants meurtres au passage. Pour l’aider dans son enquête, l’adolescente gothique aux airs macabres peut bénéficier de l’aide de sa colocataire haute en couleur : Enid, justement incarnée par Emma Myers. Et puisque la saison 2 de Mercredi ne devrait pas tarder à arriver sur Netflix, le timing est parfait pour se lancer dans cette série aux punchlines savoureuses.

Bodkin sur Netflix, pour la tranquillité d’une petite ville paisible

En apparence, la petite ville anglaise décrite dans Meurtre mode d’emploi semble être un environnement paisible, où les crimes sont totalement ponctuels. Mais en réalité, les habitants cachent bien leurs petits secrets. La série irlandaise Bodkin s’appuie sur le même principe, délocalisant son intrigue policière au bord de mer, avec pintes de bières incluses au pub du coin, évidemment.

C’est là que Gilbert et Emmy, deux podcasteurs américains, viennent remuer de vieilles légendes fantastiques, et autres meurtres non résolus. Ils sont accompagnés par Dove, une journaliste locale expatriée à Londres, qui n’a aucune envie de les aider… Bodkin nous plonge ainsi dans le folklore irlandais pendant 7 épisodes, avec une enquête policière plutôt captivante à la clé. Parfait pour les amateurs de true crime et d’humour noir.

À voir si vous avez aimé : les podcasts Serial et Affaires Sensibles ; Only Murders in the Building ; Broadchurch ; Derry Girls ; Deadloch ; Irish Wish (non, on rigole)

les podcasts Serial et Affaires Sensibles ; Only Murders in the Building ; Broadchurch ; Derry Girls ; Deadloch ; Irish Wish (non, on rigole) À voir si vous cherchez : thriller ; humour noir ; enquête ; podcast ; mythes et folklore ; journalistes ; petite ville en apparence tranquille ; paysages irlandais ; épisodes longs ; avoir envie de prendre un avion pour l’Irlande et fêter Samhain à l’automne, comme il se doit ; lever les yeux au ciel face à des personnages antipathiques (et un peu bêtes)

Dead Boy Detectives sur Netflix, pour l’enthousiasme adolescent

Dans Meurtre mode d’emploi, Pip ne lâche jamais le morceau, et n’hésite pas à braver tous les dangers pour résoudre le meurtre d’Andie Bell. Pour retrouver cette détermination adolescente, nous vous conseillons de jeter un œil à Dead Boy Detectives. Située dans l’univers de la série Sandman, cette production surnaturelle nous emmène aux côtés de deux fantômes et une voyante, qui s’attaquent à des affaires non résolues.

Mélangeant fantastique, horreur et enquêtes façon Cluedo, Dead Boy Detectives est une sorte de petit bonbon en seulement 8 épisodes, qui nous rappelle avec bonheur les grandes heures de Supernatural. À voir avec bougies allumées et volets fermés, pour davantage de frissons.

La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, pour surveiller ses voisins

Comme Pip, vous êtes persuadés que vos voisins vous cachent une vérité, qui n’attend que d’être découverte ? Eh bien, c’est également le cas d’Anna, une quarantenaire alcoolique qui est certaine d’avoir assisté à un meurtre sordide, depuis sa fenêtre. Elle va alors enquêter sans relâche pour résoudre cette affaire étrange.

Probablement dotée du titre le plus long du catalogue Netflix, La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre est tout simplement l’une des meilleures parodies de ces dernières années. Détournant avec malice tous les codes des polars, la série est portée par les sarcasmes hilarants de Kristen Bell (Veronica Mars, The Good Place). Le tout tient seulement dans 8 épisodes de 25 minutes chacun : que demander de plus à ce petit plaisir coupable estival ?

À voir si vous avez aimé : La Femme à la fenêtre ; Veronica Mars ; The Good Place ; The Afterparty ; The White Lotus ; Only Murders in the Building ; Mon amie Adèle

La Femme à la fenêtre ; Veronica Mars ; The Good Place ; The Afterparty ; The White Lotus ; Only Murders in the Building ; Mon amie Adèle À voir si vous cherchez : comédie ; parodie ; enquête ; absurde ; satirique ; humour noir ; référence aux polars ; débrancher son cerveau ; casting en or ; frissons ; psychologique ; rebondissements ; épisodes courts ; romance ; gags ; voir Kristen Bell s’enfiler des immenses verres de vin ; un strip-teaseur beau gosse qui lui prépare une omelette

Unbelievable sur Netflix, pour la représentation de sujets graves

Si Meurtre mode d’emploi peut sembler être une banale série policière adolescente, parfois plus humoristique que dramatique, elle aborde tout de même de graves problèmes de société : les viols et l’impunité des agresseurs. Sur le sujet, il existe une seule référence en la matière : Unbelievable, soit l’une des séries les plus bouleversantes du catalogue Netflix. On y rencontre Marie Adler, une jeune femme détruite par une agression sexuelle, aidée par deux détectives pour retrouver le coupable.

Il est vraiment rare de voir la thématique des violences sexistes et sexuelles traitée avec autant de délicatesse à l’écran. Unbelievable dresse ainsi un constat implacable sur le patriarcat et la culture du viol, dénonçant la double peine subie par les victimes lorsqu’elles vont porter plainte. Et si la série nous prend autant aux tripes, c’est surtout grâce à son trio d’actrices au sommet : Kaitlyn Dever (The Last of Us), Merritt Wever (The Walking Dead) et Toni Collette (À Couteaux Tirés).

À voir si vous avez aimé : She Said ; Veronica Mars ; Big Little Lies ; I May Destroy You ; Jessica Jones ; Victimes/Suspectes ; Dans leur regard ; Audrie & Daisy

She Said ; Veronica Mars ; Big Little Lies ; I May Destroy You ; Jessica Jones ; Victimes/Suspectes ; Dans leur regard ; Audrie & Daisy À voir si vous cherchez : true crime ; drame ; policier ; émotion ; casting en or ; enquête ; épisodes longs ; inspiré de faits réels ; casting en or ; féminisme ; pleurer à chaudes larmes ; dénoncer la culture du viol ; avoir envie de brûler le patriarcat

