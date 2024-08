Lecture Zen Résumer l'article

La famille Hargreeves vient de faire ses adieux sur Netflix. Alors pour vous consoler de la fin d’Umbrella Academy, voici 5 séries semblables à voir en streaming : Supracell, Les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, Sandman, Sweet Tooth ainsi que Stranger Things.

On aurait aimé danser avec eux pour toujours, jusqu’à la fin du monde, mais les personnages d’Umbrella Academy ont finalement décidé de nous quitter, après 4 saisons hautes en couleurs sur Netflix. Alors puisque la famille Hargreeves n’a pas prévu de revenir dans une réalité alternative, pour le moment, voici 5 séries comparables à voir en streaming sur la plateforme de SVOD.

Supracell

Des super-pouvoirs, des réalités alternatives et une bonne dose de crises existentielles à la clé : Umbrella Academy et Supracell possèdent de nombreux points communs, même si la seconde prend une tournure beaucoup moins déjantée. Dans cette série britannique, cinq Londoniens et Londoniennes sont ainsi touchés par une mutation génétique qui leur offre des pouvoirs inattendus… et une vision apocalyptique du futur. Une course contre-la-montre s’engage alors en six épisodes, et Supracell vient justement d’être renouvelée pour une saison 2.

Les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire

On change d’ambiance, mais on garde l’idée d’une famille dysfonctionnelle, d’enfants perdus et d’un héritage compliqué avec Les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, adaptée de la saga à succès de Lemony Snicket. Après un film loufoque avec Jim Carrey (The Mask) et Meryl Streep (Mamma Mia!) en 2004, cette nouvelle variation en série Netflix a offert une renaissance à Violette, Klaus et Prunille, qui cherchent désespérément à échapper à leur cruel comte Olaf.

Inventives, drôles et extrêmement malines, les trois saisons des Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire seront parfaites pour continuer sur la lancée d’Umbrella Academy, avec le même grain de folie.

Sandman

Ces dernières années, Netflix a largement misé sur les adaptations de comics : Umbrella Academy en est la preuve vivante. Mais c’est également le cas d’autres séries, comme l’excellente Sandman. On y découvre le marchand de sable, ou Morphée pour les intimes, alors qu’il fait son grand retour au royaume des songes, après 106 ans d’exil. Mais depuis son départ, le chaos domine. Il va donc devoir sauver l’humanité de songes et de cauchemars échappés dans la nature…

Adaptée du comics de Neil Gaiman, Sandman bénéficie d’une direction artistique poétique pour nous émerveiller à chaque instant. Un véritable rêve éveillé, dont on attend la saison 2 avec grande impatience.

Sweet Tooth

L’apocalypse vécue à l’infini dans Umbrella Academy vous manque déjà ? Alors, vous pouvez toujours vous consoler avec l’univers beaucoup plus doux, mais aussi plus sombre de Sweet Tooth. Dans un univers ravagé par une pandémie mondiale, seuls quelques enfants hybrides, entre humains et animaux, sont ainsi immunisés aux effets du virus. Gus, l’un d’entre eux, tente alors de survivre en compagnie de Tommy, un solitaire renfrogné.

Sweet Tooth est un récit initiatique plein de délicatesse, qui en profite tout de même pour dénoncer le comportement dévastateur de l’humanité avec la nature qui l’entoure. Après 3 saisons épiques, la série bénéficie d’une vraie fin et a pu tirer sa révérence en beauté, dans un final bouleversant.

Stranger Things

Désormais terminée, Umbrella Academy restera l’une des séries phares du catalogue Netflix. Alors, pour continuer à profiter d’une ambiance fantastique, tout en restant dans le rayon des œuvres cultes, Stranger Things sera une candidate idéale. Il est difficile d’être complètement passé à côté de cette série aux accents surnaturels, mais pour celles et ceux du fond qui n’auraient rien suivi, sachez que la série se déroule à Hawkins, dans les années 1980.

Quatre ados, Mike, Dustin, Lucas et Will, vont alors rencontrer une mystérieuse jeune fille, Eleven, aux étranges pouvoirs… Un incontournable de Netflix, qui devrait bientôt dévoiler son ultime saison 5.

