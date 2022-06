Les héroïnes ont la côte chez Marvel. Après une excellente série consacrée à Wanda et en attendant She Hulk, Echo, Agatha House of Harkness ou encore Ironheart, c’est Miss Marvel débarque sur nos écrans.

Captain Marvel, vous connaissez. Personnage surpuissant, capable de tenir tête à un Thanos boosté aux gemmes de l’infini, Carol Danvers est devenu en l’espace de quelques films l’un des piliers du MCU. Mais connaissez vous Miss Marvel ? Si vous n’êtes pas lecteurs de comics, il y a peu de chances pour que vous ayez entendu parler de cette héroïne.

Miss Marvel est pourtant un personnage extrêmement important dans l’histoire de Marvel, et ce, à plus d’un titre. Créé très récemment (sa première apparition remonte à 2013), Miss Marvel est le premier personnage de confession musulmane à disposer de sa propre série. Et l’une des rares à être dépeinte d’une manière positive. Il s’agit aussi d’un personnage relativement jeune à ses débuts (16 ans environ), dont les préoccupations sont bien éloignées du canon super héroïque, et plus proches de la réalité du quotidien adolescent.

Depuis hier, Miss Marvel à rejoint le catalogue de Disney+ avec sa propre série. À cette occasion, voici une liste de lectures, permettant de découvrir ce qui fait l’intérêt de ce personnage.

Qui est Kamala Khan, la nouvelle Miss Marvel ?

Kamala Khan, aussi connue sous le nom de Miss Marvel, est apparue pour la première fois en 2013. Issue d’une famille pakistanaise de confession musulmane, vivant dans la riante bourgade de Jersey City, Kamala est un personnage extrêmement intéressant, qui s’éloigne de l’image que l’on se fait habituellement des super-héros Marvel.

Aucun événement tragique ne précède sa destinée (aucune figure parentale décédée, aucun accident ni traumatisme de jeunesse, pas d’ascendance remarquable), ce qui fait d’elle une figure assez positive comparée à un Iron Man, un Spider-Man ou un Daredevil par exemple. On notera aussi que ses créateurs ont choisi de ne pas lui octroyer d’ennemi juré, décidant que Kamal était sa propre ennemie. Comme tous les jeunes adultes, en fait.

C’est désormais un bracelet qui semble être la source des pouvoirs de Kamala. // Source : Disney+/Marvel

Pour cette itération MCU de Miss Marvel, Disney a décidé de modifier quelques aspects de l’origin story du personnage. Si l’on en croit les premiers trailers, ses pouvoirs sont désormais issus d’un objet (un bracelet), qui rappelle par exemple les technologies Kree ou bien les 10 anneaux déjà apparus dans Shang-Chi, et qui devrait relier le personnage au volet cosmique du MCU (comme Captain Marvel).

Ensuite, cette modification a un impact direct sur ses pouvoirs et leur manifestation. Les modifications corporelles que l’on trouvait dans les comics — métaphore de l’adolescence et des changements que cela implique — laissent ici place à des sortes de projections énergétiques nimbées de violet. Les images déjà diffusées laissent toutefois entrevoir quelques similitudes entre ces pouvoirs, ce qui ne devrait pas fondamentalement changer le personnage et ses attributs.

Et dans les comics ? L’exemple Ms. Marvel volume 3 et 4 (2014 et 2016)

Lorsque l’on met le nez dans les comics, rien n’est jamais simple. Prenez la série Ms. Marvel, par exemple. Nous vous recommandons de commencer par la lecture des volumes 3 et 4, et d’éviter les volumes 1 et 2.

Pourquoi ? Tout simplement parce que si la série s’appelle Ms.Marvel, ses deux premiers volumes traitent en réalité de Captain Marvel (celle du film éponyme), aka Carol Danvers. Kamala, elle, ne fait son apparition que dans le volume 3 de la série.

Ces deux volumes constituent la première apparition de Kamala en tant que personnage principal et en tant que personnage tout court dans une publication Marvel. Jeune fille lambda, fan de super-héros et de Captain Marvel en particulier, Kamala va entrer en contact par hasard avec la brume tératogène qui va révéler sa nature d’Inhumaine, ainsi que ses pouvoirs. Capable de modifier son apparence physique, d’allonger ou agrandir ses membres ou son corps entier, elle bénéficie aussi d’un pouvoir de régénération accru.

2014 marque la première apparition de Ms. Marvel, première héroïne de confession musulmane dans un comics. // Source : Marvel

La découverte de ses capacités, et sa volonté de faire le bien autour d’elle vont la pousser à embrasser la carrière de super héroïne. Cela lui permettra entre autres de rencontrer son idole de toujours, et de combattre aux côtés des célèbres Avengers, dont elle rejoindra l’équipe pendant un temps. Épisodes fondateurs du personnage, Ms. Marvel volume 3 et 4 sont des incontournables si vous vous intéressez au personnage. D’autant plus que la série semble très largement inspirée par les évènements qui y sont narrés.

Civil War II (2016) & Generations : Ms. Marvel et Ms. Marvel (2017)

Conseiller Civil War II est un brin compliqué, dans la mesure où il s’agit d’un évènement Marvel de grande ampleur. Il s’agit d’un arc scénaristique qui englobe la quasi-totalité des publications du moment au sein d’une seule et même histoire, et dont la narration est éclatée entre les différentes séries. Vous trouverez par exemple un morceau de l’histoire chez Spider-Man, un autre chez les X-Men, et encore un autre chez les Avengers.

Cet arc scénaristique est toutefois intéressant pour le personnage de Kamala Khan, dans la mesure où il remet en cause sa relation avec Carol Danvers, son idole de toujours, et sa mentore depuis son entrée dans la vie super-héroïque. Dans Civil War II, la scission entre les super-héros s’articule autour de l’utilisation des pouvoirs d’Ulysses Cain, un Inhumain capable de voir le futur. Il est utilisé par la faction de Captain Marvel pour traquer et arrêter les personnes suspectées de crime (comme dans Minority Report).

Dans Civil War II, la rupture est consommée entre Ms. Marvel et Captain Marvel. // Source : Marvel

Suite à l’arrestation abusive de certains héros, et des événements tragiques que nous éviterons de mentionner ici pour éviter tout divulgâchis, Kamala s’oppose à Carol Danvers, marquant la fin de leur relation, son émancipation et le début de son affirmation en tant qu’héroïne.

Sorti un an plus tard, le one shot Générations : Ms. Marvel et Ms. Marvel signe la réconciliation entre les deux héroïnes qui enterrent la hache de guerre face à une menace qui les dépasse.

Champions (2016) & Outlawed (2020)

Sorti en 2016, Champions s’inscrit dans la continuité de Civil War II. Déçue par les Avengers (qui ont décidé de ne plus aider les petites gens pour se concentrer sur les menaces globales) et son idole de toujours, Kamala Khan décide de quitter l’équipe pour former son propre groupe dédié à lutter contre les menaces du quotidien.

Pour ce faire, elle s’associe avec Nova, Spider-Man (dans son incarnation Miles Morales), Vivian (la fille de Vision), Amadeus Cho (un nouveau Hulk) et Scott Summers, le Cyclope des X-Men qui a été déplacé à notre époque depuis ses jeunes années. Une équipe composée de jeunes héros emplis de bonne volonté, avec des valeurs extrêmement positives, qui n’hésitent toutefois pas à lutter aux côtés des Avengers lorsque le besoin s’en fait sentir et malgré leurs désaccords.

L’équipe des Champions fait souffler en vent de fraîcheur sur les équipes de super-héros traditionnelles. // Source : Marvel

En 2020, Outlawed remet cette équipe sur le devant de la scène, le temps d’un one shot qui met nos héros en difficulté. Devenus hors-la-loi (d’où le titre) après la mise en œuvre d’une loi interdisant les super-héros mineurs, les Champions décident de poursuivre leur mission en aidant la population, quelles qu’en soient les conséquences.

The Magnificent Ms. Marvel (2019)

Avec The Magnificient Ms. Marvel, le personnage de Kamala Khan s’éloigne un peu de l’agitation de l’univers Marvel, des autres équipes et des grandes aventures pour retourner là d’où elle vient : Jersey City. De retour dans sa ville natale, elle reprend son rôle d’héroïne du quotidien, aidant du mieux possible ses concitoyens. Du moins, jusqu’à ce qu’une invasion extraterrestre ne remette tout en cause, y compris son rôle en tant que Ms. Marvel.

Sous la plume de Saladin Ahmed, Ms. Marvel effectue un retour aux sources bienvenues. Au fil des pages, il dévoile un récit qui tire sur le merveilleux, et s’avère beaucoup plus léger que les arc narratifs précédents du personnage. Il y instille aussi des thématiques classiques du personnages comme les relations avec la famille, parfois complexes, et un joli propos sur l’adolescence et les métamorphoses impliquées par cette période.

Kamala Kahn pensait être tranquille en retournant à Jersey City… // Source : Marvel

Ce comics s’avère donc assez intéressant dans la mesure ou il replace le personnage dans son contexte d’origine. Sublimé par le trait de Minkyu Jung, il est idéal pour un lectorat plus jeune, désireux de découvrir un héros qui lui ressemble.

Découvrez Miss Marvel sur Disney+ à partir du 8 juin

Miss Marvel, c’est l’histoire de Kamala Khan, une ado de Jersey City tout ce qu’il y a de plus normale. Elle partage son quotidien entre le lycée (ou elle se fait un peu maltraiter par les cool kids), sa religion, sa famille (pakistanaise et un tantinet conservatrice) et son amour immodéré pour une certaine Captain Marvel dont les poster habillent littéralement tous les murs de sa chambre. Sa vie va radicalement changer le jour où elle met la main sur un étrange bracelet qui va lui conférer des pouvoirs hors du commun, et lui permettre de réaliser son rêve : devenir une super héroïne, et l’égale de son idole.

Cette nouvelle série semble donc bien parti pour nous dévoiler l’origin story de Ms. Marvel, de la découverte de ses pouvoirs à sa métamorphose en super héroïne. Adoptant un ton et une esthétique plus légère que les précédentes créations MCU de Disney+, l’histoire qui va nous être conté ici devrait malgré tout aborder des thématiques assez sérieuses comme le passage à l’adulte, l’acceptation de soi ou encore la pression exercée par ses proches.

Miss Marvel // Source : Disney+/Marvel

Elle servira aussi à préparer le terrain au film The Marvels, prévu pour l’année prochaine, ou Kamala se joindra aux autres Captain Marvel à savoir Carol Danvers et Monica Rambaud (qui à acquis ses pouvoirs durant les évènements de WandaVision).

