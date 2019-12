C'est l'un des seuls mystères non-résolus de la première saison de Watchmen : qui est donc cet humain habillé de latex argenté qui se faufile dans les égouts ? Il semblerait que HBO ait donné assez d'indices pour qu'on puisse l'identifier. Attention, spoilers.

Attention, cet article contient des spoilers sur plusieurs épisodes de Watchmen, et sur l’identité de la mystérieuse personne en latex.

La première saison de Watchmen vient de se terminer aux États-Unis (et en France sur OCS) dans un feu d’artifice de résolution épique, scellant le destin d’une partie des protagonistes, et ouvrant de nombreuses possibilités pour un deuxième volet.

Mais un mystère reste en suspens, et il concerne un personnage très peu vu à l’écran, malgré son étrange look et ses motivations suspectes. Il apparaît brièvement au cours de l’épisode 4 (Si tu n’aimes pas mon histoire, tu n’as qu’à t’en écrire une), alors qu’Angela enquête sur l’identité du très secret Will Reeves. On la voit jeter un sac dans un camion qui roule, du haut d’un pont. Elle se retourne et croise alors le regard de la personne-latex, qui se tient debout, immobile, de l’autre côté de la route.

S’ensuit une course poursuite silencieuse, à l’issue de laquelle la personne déguisée parvient à s’enfuir en s’enduisant d’un liquide visqueux qui lui permet de se faufiler dans une bouche de caniveau et disparaître dans les égouts. Et puis, plus rien. Le personnage ne revient plus jusqu’à la fin de la saison, et son identité n’est pas révélée à l’écran.

Elle a cependant été éventée par la chaîne HBO elle-même. Comme l’a relevé le site Nerdist, de nombreux indices ont été disséminés par la production sur un vrai-faux site internet créé pour l’occasion de la série. Il s’appelle Peteypedia et regroupe des contenus multimédias additionnels en rapport avec les épisodes de Watchmen.

HBO a donné tous les indices pour identifier l’homme-gluant

Peteypedia est une référence à Dale Petey, l’agent du FBI présenté dans l’épisode 3 qui est chargé de suivre Laurie Blake dans son enquête. Un peu gauche, mais incollable sur l’histoire de Dr Manhattan (l’ex de Laurie) et des superhéros, il devient un compagnon de route agréable, bien que loin d’être omniprésent.

Peteypedia est donc une sorte de plateforme en ligne où, après la diffusion de chaque épisode, HBO a mis en ligne des dossiers supplémentaires. On y trouve des faux articles de presse, des retranscriptions d’interrogatoires ainsi que des rapports de Dale Petey tapés à la machine. C’est dans ces écrits que l’on peut distinguer plusieurs preuves que ce serait bien… le jeune policier lui-même qui aurait enfilé la combinaison en latex argenté.

À plusieurs reprises, le personnage de Petey mentionne dans ses notes le livre Fogdancing, une œuvre imaginaire qui aurait été écrite par Max Shea, un auteur également fictif. Au cours d’un épisode de la saison 1, on voit d’ailleurs le personnage de Adrian Veidt feuilleter une copie physique du livre. Dans ses notes, Petey se vante d’avoir rédigé un résumé officiel de Fogdancing, qui est aussi accessible en ligne. On y lit une description de ce que serait un Fogdancer, une sorte de soldat surentrainé qui « s’occupe du sale boulot qui permet aux rouages de l’Amérique de fonctionner ». « Vous pouvez l’imaginer à présent, se balader à travers les nuages, portant son masque à gaz et son costume moulant argenté qui scintille à cause du SPF-666 [un produit lubrifiant, ndr], ayant l’air très glissant et qui fait ce qui doit être fait, pour nous permettre à tous, à vous et moi et les autres, d’être libres. »

Dans une autre note, Petey disait déjà sentir en lui une envie de changement, terminant par « l’agent Blake m’a dit que les antihéros avaient souvent deux origin stories. L’identité que les circonstances ont provoquée pour vous, et l’autre, que vous choisissez pour vous-mêmes. Peut-être que ça peut être la même chose pour moi. »

Combinés, les deux écrits donnaient déjà une bonne idée de qui pourrait se cacher derrière ce déguisement visqueux. Mais le dernier ajout à Peteypedia, juste après la diffusion de l’épisode final de la saison 1 de Watchmen, ne laisse plus de doute. Il s’agit d’un rapport du supérieur de Petey, qui explique que celui-ci a disparu de la circulation après avoir été viré du FBI pour insubordination. Il conclut : « Il semblerait que Petey ait décidé de continuer à enquêter malgré le fait que nous avions mis un terme à cette investigation. Il semble clair à présent, d’après les notes de Petey, qu’il y ait un risque qu’il (un homme obsédé par les héros) ait un comportement d’antihéros qui veut faire justice lui-même, et que ça a probablement toujours été le cas. »

Il n’est pas sûr qu’une saison 2 de Watchmen voie le jour, mais il est probable que si la série de Damon Lindelof revient, on en saura plus sur l’homme-glissant / le Fogdancer.