Lecture Zen Résumer l'article

La fin de la saison 1 de Supracell ne résout pas grand-chose à l’intrigue. Alors que sait-on d’une saison 2 de la série Netflix ?

On fait difficilement plus frustrant que le season finale de Supracell. Cette série Netflix, d’origine britannique, donne des pouvoirs à plusieurs Londoniens et Londoniennes touchés par une mutation génétique. La série a largement été un succès, ayant accédé très facilement à la première place du classement. Elle vient désormais d’être renouvelée par Netflix, pour une saison 2.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Supracell a-t-elle été renouvelée pour une saison 2 ?

L’annonce a été faite le 13 août 2024, sur le compte X (ex-Twitter) de Netflix : Supracell reviendra bien pour une saison 2. Aucune date de sortie n’a pour le moment été annoncée, mais cette information n’a rien d’un hasard : à l’heure où nous écrivons ces lignes, la série est encore dans le top 10 de la plateforme de streaming, plus d’un mois et demi après sa sortie.

📢 SUPACELL SEASON 2 IS COMING pic.twitter.com/r2KrykpkvP — Netflix (@netflix) August 13, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les plans de Rapman pour une saison 2

Le showrunner, le rappeur britannique Rapman, n’a jamais caché ses plans pour une saison 2 : il savait déjà où aller pour la suite. « Pour le début de la série, je dis toujours à tout le monde que la saison 1 de Supracell est pour moi comme Batman Begins. Cela ne fait que commencer. Il faut voir ce que cela va donner pour savoir qui sont vraiment ces gens », a-t-il expliqué dans Radio Times.

Le personnage de Michael dans Supracell. // Source : Netflix

Ainsi, ces nouveaux épisodes pourraient explorer la genèse de la supracell — cette mutation de la drépanocytose, censée expliquer dans la série ces superpouvoirs. Si l’on sait que cela provient de cette maladie, la série ne nous dit pas pourquoi elle génère un tel changement dans le corps des hôtes. De même, d’où vient cette étrange organisation ? Et pourquoi en veut-elle aux porteurs de la supracell ? Les déclarations de Rapman suggèrent que ces réponses ont été volontairement gardées pour un second chapitre.

Comment se termine la saison 1 ?

À la fin du premier épisode de Supracell, Michael visite le futur et apprend que Dionne, sa fiancée, est sur le point de mourir à cause des « hommes à capuche » qui traquent celles et ceux qui ont des pouvoirs. Problème : à la fin de la saison 1, Dionne meurt (d’une balle tirée par Krazy). Le season finale se termine d’autant plus sur un cliffhanger que, quelque temps après cette tragédie, tout le groupe se retrouve dans un café et Michael déclare qu’il est prêt à se venger. Il disparaît alors en se téléportant dans le futur, et l’on ne sait rien de la suite.

Les yeux jaunes sont caractéristiques des personnages de Supracell // Source : Netflix

Mais ce n’est pas tout à fait la fin, puisqu’il y a une scène post-générique située dans les locaux de l’organisation secrète — dont on ne sait pas grand-chose. Krazy est alors exécuté. Victoria déclare que ce dernier n’est pas le seul à l’avoir déçue : Ray, le sous-chef (semble-t-il) de l’organisation, a échoué selon elle. Elle décrète alors que les choses seront désormais faites à sa manière (comprendre : une méthode plus brutale).

Autant dire que cette fin de saison est assez frustrante. Les six épisodes ont permis de présenter chaque personnage, leurs enjeux, leurs pouvoirs, mais le fil rouge de l’intrigue n’a pas avancé (Dionne n’a même pas pu être sauvée), et la season finale ressemble surtout à un commencement.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+