Après New Blood et Original Sin (Les Origines), le showrunner de Dexter, Clyde Phillips, revient pour un troisième spin-off très attendu : Dexter: Resurrection. Date de sortie, casting, bande-annonce… Voici tout ce que l’on sait déjà sur ces nouvelles aventures du tueur en série, toujours incarné par Michael C. Hall.

Jamais deux sans trois. Voilà l’expression que l’univers de Dexter compte bien suivre à la lettre, avec des séries dérivées toujours plus nombreuses. Alors que la diffusion d’Original Sin (Les Origines), centré sur la jeunesse du serial killer, vient de se terminer sur Canal+, le 27 février 2025, tous les regards se tournent déjà vers un nouveau spin-off : Resurrection. Casting, date de sortie, histoire… Voici tout ce que l’on sait sur ce grand retour de Michael C. Hall dans le rôle de Dexter.

C’est quoi Resurrection, cette suite de Dexter ?

Il s’agit de la troisième série dérivée située dans l’univers de Dexter, après l’étonnante New Blood, sortie en 2021, puis la décevante Original Sin, dont la diffusion vient de s’achever en France. Dexter: Resurrection a été conçue comme une suite de New Blood, à la fin de laquelle le tueur en série avait connu une fin tragique. Son fils, Harrison, lui-même devenu un meurtrier, l’avait alors laissé pour mort, dans une forêt enneigée, après lui avoir tiré dessus.

Dexter, en mode grisâtre en 2021 dans New Blood. // Source : Showtime

Cependant, les premières minutes d’Original Sin nous montraient le personnage mourant, emmené à l’hôpital pour être soigné. Une séquence qui donne tout son sens au titre de Resurrection : Dexter, après avoir frôlé la mort à plusieurs reprises, va donc être de retour.

Peu d’éléments ont été dévoilés concernant l’intrigue de ce troisième spin-off. Cependant, on peut aisément parier sur des retrouvailles, voire sur un affrontement, entre Dexter et son fils, Harrison. Dans tous les cas, Dexter: Resurrection a été présenté par Showtime comme une suite directe de New Blood.

La bande-annonce de Dexter: Resurrection

Le 13 décembre 2024, la chaîne américaine Showtime a révélé un premier teaser pour le prochain spin-off de Dexter. On peut y entendre la voix de Michael C. Hall, qui s’adresse directement au spectateur : « Est-ce que je vous ai manqué ? ». Aucune bande-annonce supplémentaire n’a été dévoilée, pour le moment.

Quand sort le spin-off Dexter: Resurrection en France ?

Le tournage de la série a débuté en janvier, à New York, d’après Variety, et le premier teaser de Resurrection annonce une date de sortie pour l’été 2025, sur Showtime, aux États-Unis. Concernant la diffusion française, aucune information n’a été révélée, pour le moment.

Où regarder Dexter: Resurrection en streaming ?

Aucune plateforme de streaming n’a évoqué une mise en ligne en France, pour le moment. Cependant, Canal+ avait pu obtenir les droits de New Blood puis d’Original Sin, il serait donc logique que la chaîne puisse également diffuser ce troisième spin-off.

Michael C. Hall, Uma Thurman, Peter Dinklage… Quels acteurs et actrices seront au casting de Dexter: Resurrection ?

Michael C. Hall, qui donnait ses traits à Dexter dans la série originale ainsi que dans New Blood, endossera une troisième fois le costume du tueur en série pour Resurrection. À noter qu’il participait déjà à Original Sin, puisqu’il en était le narrateur. Cette fois, c’est Patrick Gibson, qui incarnait Dexter dans sa jeunesse, qui sera la voix-off de Resurrection.

Patrick Gibson dans Original Sin // Source : Showtime

D’autres noms bien connus de la galaxie Dexter ont aussi rejoint la fête comme James Remar (Harry Morgan, son père), Jack Alcott (Harrison Morgan, son fils) et David Zayas (Angel Batista, son ancien collègue).

Deux autres acteurs reprendront également leurs rôles iconiques. Il s’agit de John Lithgow, qui incarnait le terrifiant Arthur Miller, le tueur de la Trinité, dans la saison 4 de Dexter, ainsi que Jimmy Smits, qui donnait ses traits à Miguel Prado dans la saison 3. Ils devraient, cette fois, apparaître sous forme de fantômes et l’apparition de John Lithgow pourrait permettre de faire le lien avec le préquel qui lui sera bientôt dédié.

Pour compléter ce casting déjà prestigieux, plusieurs stars ont annoncé leur participation à Dexter : Resurrection. Il s’agit de :

Le showrunner Clyde Phillips, qui avait dirigé les quatre premières saisons de Dexter, les meilleures de la série, ainsi que les deux premiers spin-offs, New Blood et Original Sin, sera aux manettes de Resurrection.

Combien d’épisodes sont prévus pour la nouvelle série Dexter: Resurrection ?

Showtime n’a pas encore dévoilé cette information. Cependant, les saisons 1 de New Blood et d’Original Sin comptaient chacune 10 épisodes. On peut donc parier sur un nombre similaire pour Resurrection.

New Blood, Original Sin… Où se situe Dexter: Resurrection dans la chronologie de l’univers ?

Cette troisième série dérivée sera une suite directe de New Blood. Voici donc l’ordre que nous vous conseillons de suivre pour la regarder :

d’abord Dexter, la série originale ;

ensuite New Blood, se déroulant dix ans après les événements de la fin de Dexter, alors que ce dernier vit sous une nouvelle identité ;

puis Original Sin, située durant la jeunesse de Dexter et qui fait de nombreuses références aux deux séries précédentes ;

enfin, Resurrection, qui sera disponible à l’été 2025.

