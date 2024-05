Lecture Zen Résumer l'article

Canal+ a conclu un deal avec Warner Bros. Discorvery, la maison mère de la chaîne américaine HBO. Grâce à cet accord, la chaîne cryptée va pouvoir ajouter le le catalogue de BO et la plateforme de streaming à ses offres. Pour certaines formules, l’accès n’entraînera aucun surcoût.

Il y a deux bonnes nouvelles pour la clientèle de Canal+. La chaîne cryptée va non seulement diffuser les séries du groupe HBO, mais en plus elle va le faire sans surcoût pour une partie des abonnés. Dans un communiqué paru le 7 mai, Canal+ a officialisé la signature d’un accord de distribution avec Warner Bros. Discovery, la maison mère de HBO.

Cette annonce survient alors que Warner Bros. Discovery prévoit la sortie en France de Max le 11 juin 2024. Cette plateforme de streaming américaine est désormais le foyer attitré du catalogue de HBO, rassemblant des séries TV très appréciées : House of the Dragon, Game of Thrones, Euphoria, Westworld ou encore Succession, pour n’en citer qu’une poignée.

Max arrive en France, notamment dans certaines offres Canal+. // Source : Max

Dans le cadre du partenariat qui s’est noué entre Warner et Canal, il est prévu d’inclure l’offre Max Standard (c’est-à-dire le palier intermédiaire des trois formules proposées sur le site de SVOD américain) gratuitement dans plusieurs forfaits de la chaîne cryptée française. Et cela, dès le 11 juin, jour de lancement officiel de Max dans l’Hexagone.

Les offres suivantes sont concernées, qu’importe que l’on soit un ancien ou un nouvel abonné :

Ciné-Séries

Friends & Family

Intégrale

Rat+ Ciné-Séries

Pour les autres formules de Canal, une option payante sera proposée afin de rajouter le catalogue de HBO pour un montant à déterminer.

Canal+, le carrefour du streaming en France

Pour Canal+, la signature de ce deal avec Warner Bros. Discovery rétablit une situation qui avait déraillé début 2023. Au moment du rachat d’OCS par la chaîne cryptée, les contenus HBO faisant l’objet d’un deal de distribution avec Orange (le propriétaire d’OCS) n’avaient pas été inclus. Ils sont allés sur Prime Video, via le Pass Warner.

Pour celles et ceux qui apprécient par ailleurs la télévision, Canal+ proposera, toujours à partir du 11 juin, dix chaînes thématiques de Warner : Discovery Channel, Warner TV, Warner TV Next, CNN, Boomerang, Cartoonito, Cartoon Network, TLC, ID et TCM Cinéma. Cela concerne les abonnés des quatre offres mentionnés ci-dessus.

De fait, Canal+ maintient sa stratégie d’agrégation de tous ses rivaux via des offres qui coiffent de très nombreux catalogues concurrents. Selon le type de forfait que l’on choisit, on peut ainsi réunir Netflix, Disney+, AppleTV+, Paramount+, OCS, Max, de nombreuses chaînes TV et aussi, accessoirement, tout Canal+. Mais il faut y mettre le prix.

