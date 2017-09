C'est décidé : vous voulez un iPhone en 2017. Mais voilà, la gamme Apple est désormais conséquente : iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s et iPhone SE se partagent le tableau. Ce guide va vous permettre d'y voir un peu plus clair pour envisager vos options.

Cette année, Apple est taquin. En présentant 3 iPhone, deux normaux et un très haut de gamme tout en gardant les iPhone 7 au catalogue, mais aussi les iPhone 6s et les iPhone SE. Le choix, pour qui veut passer sur iOS ou veut renouveler son iPhone est donc plutôt difficile, d’autant que les changements entre les modèles sont soit mineurs, soit radicaux — pas vraiment d’entre-deux.

Si vous êtes décidés à opter pour un nouvel iPhone en 2017 ou en 2018, ce guide pourrait vous aider. Plutôt que de diviser ce guide en gamme, nous sommes partis d’un autre postulat : votre iPhone actuel.

Depuis un iPhone 7 Si vous avez un iPhone 7 / 7 Plus

L’iPhone X est votre allié

Avec son iPhone X, Apple a projeté tous les désirs de ses futurs clients dans un même smartphone. Borderless, paré pour la réalité augmentée, équipé d’un écran OLED True Tone et des puces les plus puissantes du marché, l’iPhone X est le joyau de la collection 2017.

Si vous avez un iPhone 7 ou un iPhone 7 Plus, disons-le franchement, l’iPhone 8 ne risque pas de vous changer la vie. Vous aurez l’impression d’avoir le même smartphone qu’avant avec des entrailles renouvelées, quelques nouvelles features et un look un poil ajusté. Mais si vous avez déjà craqué pour la génération précédente qui était elle-même un lifting de l’iPhone 6s, c’est peut-être le moment de passer à l’étape supérieure, quitte à essuyer quelques plâtres.

L’iPhone X coûte une fortune, mais en plus d’apporter des caractéristiques ultra haut de gamme jamais vues sur un iPhone, il change la manière d’utiliser iOS. Certaines fonctionnalités d’iOS 11 lui sont exclusives et l’absence de bouton Home a amené Apple a repenser toute l’interface : si vous voulez du neuf chez Apple en 2017 et avoir un sentiment de découverte, c’est bien le seul smartphone qu’on pourrait vous conseiller.

Modèle Apple iPhone X Écran OLED TrueTone 5,8 pouces Processeur A11 Bionic 64 bits Mémoire vive 3 Go Stockage 64 ou 256 Go Capteur biométrique Face ID (reconnaissance faciale) Appareil photo 12 Mpx (normal + wide et grand angle) Assistant vocal Siri Disponibilité 3 novembre

Alternative : attendre

Nous sommes à peu près certains que le design de l’iPhone X sera celui sur lequel Apple va itérer ses futures générations d’iPhone. L’inverse serait étonnant, dans la mesure où celui de l’iPhone 8 date de 2014 et de l’iPhone 6. Dès lors, peut-être qu’il est temps de donner à votre iPhone 7 une année de plus, d’autant que toutes les fonctionnalités d’iOS 11 disponibles pour l’iPhone 8 seront aussi sur votre engin qui se défend encore très bien.

Depuis un iPhone 5/5C Si vous avez un iPhone 5/5C

L’iPhone SE est toujours l’ami des petites mains

L’iPhone SE est un produit qui nous étonne toujours : en 2017, Apple continue à proposer et à mettre à jour son petit smartphone avec écran de 4 pouces. Si vous avez un iPhone 5 ou 5C et que cette diagonale est votre idéal, l’iPhone SE sera une belle mise à jour côté réactivité… à petit prix.

L’iPhone SE est le plus vintage des iPhone avec son look d’iPhone 5. Côté caractéristiques, on se situe autour d’un iPhone 6 et d’un iPhone 6s, avec une puce A9 64 bits qui saura encore aujourd’hui faire tourner strictement toutes les applications de l’App Store. C’est un iPhone petit modèle qui en a dans le ventre et qui pourrait séduire encore sans mal.

C’est aussi le moins cher des iPhone et si vous souhaitez rester sous iOS sans vous ruiner, c’est un bon choix de mise à jour.

Modèle iPhone SE Écran LCD 4,7 pouces Processeur A9 64 bits Mémoire vive 2 Go Stockage 32 ou 128 Go Capteur d’empreintes Touch ID Appareil photo 12 Mpx f/2,2 Assistant vocal Siri Disponibilité Disponible

Alternative : iPhone 8

Si vous avez encore un iPhone 5 o un 5C, c’est que vous aimez garder vos smartphones plusieurs années — un comportement responsable et salvateur. Du coup, l’iPhone 8 pourrait être votre meilleure alternative si vous souhaitez augmenter la diagonale de votre smartphone et que vous avez le budget qui suit. En effet, il s’agit de la quatrième itération sur le même design : Apple maîtrise son produit et sa production et vous pouvez être certain que l’iPhone 8 est un bon investissement à long terme.

De plus, cette version du produit vous permet de ne pas passer tout de suite à des diagonales de type phablette : on reste sur 4,7 pouces, ce qui n’est pas énorme et tient encore bien en main. Probablement le meilleur choix si vous avez le budget.

Depuis un iPhone 6 ou 6s Plus Si vous avez un iPhone 6 ou 6s Plus

iPhone X, le renouveau photo

Si vous avez un iPhone 6 Plus ou un iPhone 6s Plus, c’est que vous avez un intérêt dans la photographie mobile et que le prix du smartphone que vous vous payez n’est pas vraiment une donnée que vous considérez. Dès lors, l’iPhone X sera votre meilleur choix.

Apple a fait des progrès sur tous ses iPhone au niveau de la photo en remplaçant les capteurs 12 Mpx par de nouveaux capteurs f/1,8, mais l’iPhone X est celui qui est le mieux pensé pour la photographie — en toutes circonstances.

Il embarque en effet un double capteur à l’arrière, avec un grand angle qui ouvre à f/1,8 et un téléobjectif 2x qui ouvre à f/2,4. Les deux bénéficient d’une double stabilisation optique de l’image, ce qui signifie que pour la vidéo ou pour les clichés en mouvement, vous devriez sentir la différence avec les iPhone sortis précédemment. En outre, la caméra avant a été mise à jour. Nommée TrueDepth, elle utilise tous les éléments nécessaires à Face ID pour reconnaître les visages en profondeur. Elle vous permettra donc d’utiliser le Mode portrait en selfie et le nouvel éclairage de portrait.

Côté visualisation, l’écran OLED True Tone de 5,8 pouces est forcément le meilleur de la gamme et si vous appréciez admirer des clichés en plus d’en prendre, vous devriez être ravis.

Alternative 1 : l’iPhone 7 Plus

Si on compare les fiches techniques de l’iPhone 7 Plus et de l’iPhone 8 Plus côté photo, pas grand-chose ne change. Le plus récent intègre le mode éclairage de portrait en bêta sur ses caméras arrière et de la vidéo en 4K à 60 images par seconde. Dès lors, l’iPhone 7 Plus semble être une bonne alternative qui va vous durer longtemps : il affiche encore des caractéristiques haut de gamme et embarque la même caméra FaceTime HD que son confrère plus récent.

C’est donc un bon choix, d’autant que le modèle a baissé de prix en 2017.