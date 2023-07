[Deal du Jour] L’iPhone 14 est la version standard du dernier smartphone d’Apple. Vendu plus de 1000 euros à sa sortie, il ne bénéficiait pas vraiment d’un bon rapport qualité prix. Cependant, à moins de 800 € pendant ces soldes d’été, il devient un bien meilleur investissement.

C’est quoi, la promotion sur l’iPhone 14 ?

L’iPhone 14, modèle Noir Minuit 128 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 1 019 €. Il est actuellement proposé au prix de 799 € sur Ubaldi, dans le cadre des soldes d’été.

Attention, le prix affiché de 819 € est le prix du modèle vendu et expédié par Ubaldi. Scrollez légèrement vers le bas et sélectionnez l’article vendu et expédié par le vendeur 100 % Maison, au prix de 799 €.

C’est quoi, cet iPhone 14 ?

Alors que les modèles Pro et Pro Max de l’iPhone 14 possèdent le Dynamic Island, qui trouve enfin une utilité à l’encoche disgracieuse, le modèle standard devra toujours fait avec. Ses dimensions de 146,7 × 71,5 × 7,8 mm pour un poids de moins de 180 g en font un smartphone compact et ergonomique une fois en main. Les boutons latéraux servent à allumer le smartphone, régler le volume et le mode silencieux. Le port Lightning se trouve maintenant sur la tranche inférieure. Les boutons sont tous bien intégrés, et les finitions sont excellentes. Il s’accompagne de la certification IP68 et résiste à une brève immersion dans l’eau.

L’écran s’accompagne d’une dalle OLED Super Retina d’une résolution de 2532 × 1170 pixels. Le taux de rafraîchissement est de seulement 60 Hz maximum, non adaptatif. Une performance étrangement en dessous de ce que proposent les smartphones haut de gamme de la concurrence. Vous pouvez consulter notre guide des meilleurs smartphones en 2023 pour situer l’iPhone 14. L’écran est tout de même d’excellente facture, avec de bons contrastes et une bonne luminosité. En dehors de quelques reflets présents, surtout si vous êtes en plein soleil, la lisibilité est optimale. La lumière s’adapte à la luminosité ambiante pour le meilleur confort visuel possible.

L’iPhone 14 ne révolutionne rien, mais reste un bon smartphone // Source : Anthony Wonner / Numerama

Est-ce que l’iPhone 14 est intéressant pour les soldes ?

Si vous souhaitiez vous procurer le dernier iPhone, c’est sans doute le meilleur moment. C’est aussi le meilleur prix pour un smartphone haut de gamme, un peu paresseux, qui n’est pas forcément meilleur que son prédécesseur. Alors que les modèles prémiums de l’iPhone 14 sont dotés de la puce A16 Bionic, l’iPhone 14 embarque la puce A15 Bionic, qui accompagnait déjà l’iPhone 13. Les performances sont tout de même au rendez-vous, et le smartphone d’Apple est capable de faire tourner des jeux gourmands, ou de faire fonctionner plusieurs applications sans ralentissements. iOS 16 est fluide et ergonomique.

Niveau photo, pas de triples capteurs, mais deux modules caméra uniquement. Un capteur principal de 12 Mpix, et un capteur secondaire de 12 Mpx. La qualité des photos est bel et bien présente, surtout de jour. De nuit, l’ensemble manque légèrement de piqué, mais les clichés sont quand même exploitables. L’iPhone 14 peut filmer jusqu’en 4K HDR, Dolby Vision, et à 60 i/s. Enfin, son autonomie est d’une bonne une journée complète en une seule charge. Il se recharge via un port Lightning, en moins de 2 h.

