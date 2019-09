Apple a dévoilé deux nouveaux iPhone : l'iPhone 11, abordable, et l'iPhone 11 Pro, également décliné en Max. Quels sont les différences ?

Apple a officialisé sa gamme d’iPhone pour les douze mois à venir. En cette année 2019, la structure — trois produits — reste la même mais la nomenclature change. On passe à l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max.

Quelles sont les différences entre les smartphones, plus particulièrement entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro (le Max n’est qu’un Pro avec un plus grand écran) ? Il est temps de faire le point à quelques jours du lancement.

Plein de choix de couleurs

Poser le regard sur un iPhone 11 mis à côté d’un iPhone 11 Pro suffit pour distinguer lequel des deux est le plus cher. Avec ses finitions premium (de l’acier inoxydable pour relier les deux plaques de verre versus de l’aluminium), l’iPhone 11 Pro est le smartphone du luxe et, par extension, le plus joli du lot. Du coté de la taille, cela varie :

l’iPhone 11 Pro (5,8 pouces) est le plus petit,

l’iPhone 11 (6,1 pouces) est entre les deux,

l’iPhone 11 Pro Max (6,5 pouces) est le plus grand.

Coté design, les deux téléphones partagent :

L’encoche, qui n’a pas changé depuis l’iPhone X ;

Le dispositif photo à l’arrière, disposé dans un carré en haut à gauche ;

Le logo de la pomme désormais situé au centre (pour ne pas surcharger la partie supérieure) ;

Un indice de protection IP68.

Pour les coloris, l’iPhone 11 est décliné en noir, blanc, jaune, rouge, vert et mauve quand l’iPhone 11 Pro est proposé en or, argent, gris sidéral et vert nuit avec un rendu mat.

LCD versus OLED

Comme en 2018, la gamme est déclinée comme suit : deux iPhone OLED (les Pro) et un seul LCD (le normal). Ou, dans le jargon technique, un écran Super Retina XDR versus un écran Liquid Retina HD.

On fait le point sur les différences entre les deux technologies d’affichage :

OLED Super Retina XDR LCD Liquid Retina HD Résolution 458 ppp 326 ppp Luminosité 800 nits (1 200 nits en HDR) 625 nits Contraste 2 000 000:1 1 400:1 True Tone Oui Large gamme de couleurs Oui Haptic Touch Oui Revêtement oléophobique Oui

Une puce pour les gouverner tous

Bonne nouvelle, Apple intègre la même puce dans l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro : la A13 Bionic, présentée comme la plus puissante jamais conçue pour un téléphone. Elle est accompagnée d’un Neural Engine de troisième génération et promet une meilleure efficience par rapport au processeur de l’an dernier.

On fait le point sur l’autonomie :

iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max Lecture vidéo Jusqu’à 17 heures Jusqu’à 18 heures Jusqu’à 20 heures Streaming vidéo Jusqu’à 10 heures Jusqu’à 11 heures Jusqu’à 12 heures Lecture audio Jusqu’à 65 heures Jusqu’à 65 heures Jusqu’à 80 heures

À noter que l’iPhone 11 Pro est — enfin — livré avec un chargeur plus puissant (18W, qui permet de récupérer 50 % de l’autonomie en 30 minutes). Pour l’iPhone 11, il est vendu à part (au prix de 35 euros). Les deux smartphones sont compatibles avec la charge sans fil — mais pas inversée.

Double ou triple

Apple a décidé de mettre l’accent sur la photo en 2019. Il ajoute donc un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels à chacun des téléphones. Concrètement, l’iPhone 11 voit double tandis que l’iPhone 11 Pro voit triple.

On fait le point sur les capteurs :

iPhone 11 iPhone 11 Pro Ultra grand-angle (ƒ/2,4 et champ de vision de 120°) Oui Oui Grand‑angle (ƒ/1,8 Oui Oui Téléobjectif (ƒ/2,0) Non Oui

À l’avant, le duo partage la même caméra TrueDepth (capteur de 12 mégapixels avec une ouverture ƒ/2,2), ainsi que des fonctionnalités comme le Smart HDR et le Mode Nuit.

Plus que l’écran, c’est sur le triple capteur que l’iPhone 11 Pro marque la différence. Avec son dispositif, il bénéfice de :

Une double stabilisation optique ;

Un zoom optique avant 2x ;

Un zoom optique arrière 2x ;

Un zoom numérique jusqu’à 10x (6x en vidéo).

L’iPhone 11, pour sa part, se contente de :

Une seule stabilisation optique ;

Un zoom optique arrière 2x ;

Un zoom numérique jusqu’à 5x (3x en vidéo).

Pro = plus cher

Forcément, comme il est mieux équipé, l’iPhone Pro est vendu plus cher que l’iPhone 11.

On fait le point sur les prix :

64 Go 128 Go 256 Go 512 Go iPhone 11 809 € 859 € 979 € – iPhone 11 Pro 1 159 € – 1 329 € 1 559 € iPhone 11 Pro Max 1 259 € – 1 429 € 1 659 €