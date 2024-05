Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les Jabra Elite 4 sont des écouteurs sans fil au très bon rapport qualité prix. Sans révolutionner le monde des écouteurs, ils vont à l’essentiel et sont très intéressants à moins de 50 €.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des French Days 2024

C’est quoi, la promotion sur ces écouteurs sans fil de Jabra ?

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 4, sortis en 2023, sont habituellement vendus 99,99 €. Pour les French Days, ils sont proposés au prix de 49,99 € sur Amazon.

Retrouvez d’autres modèles dans notre sélection des meilleurs écouteurs.

C’est quoi, ces écouteurs de Jabra ?

Les Jabra Elite 4 sont des écouteurs tout ce qu’il y a de plus classique, avec un design passe partout. Ils se logent correctement dans l’oreille et offrent un bon confort, grâce à leur forme intra-auriculaire. Leur maintien est bon, et bien qu’ils ne soient pas prévus pour la pratique du sport, ils conviendront pour la plupart des activités, et resteront bien en place. Notez de plus qu’ils s’accompagnent d’une certification IP55, et résistent ainsi à la pluie et à la transpiration.

Des boutons physiques sont aussi présents sur les oreillettes et permettent de gérer la lecture, le volume et la réduction de bruit active. Cette dernière, sans atteindre le niveau de modèles haut de gamme, AirPods Pro 2 ou Sony WF-1000XM5 en tête, les bruits sont correctement filtrés et les écouteurs offrent une isolation correcte. Le mode transparence n’est malheureusement pas aussi abouti, et peut même dénaturer l’audio.

Les écouteurs Jabra Elite 4 // Source : Jabra

Est-ce que ces écouteurs de Jabra valent le coup pour les French Days ?

À moins de 50 €, les Jabra Elite 4 sont une bonne affaire si vous cherchez des écouteurs simples qui vont à l’essentiel. Niveau audio, ils délivrent une bonne puissance et un son équilibré, avec des basses toutefois légèrement en retrait. Si vous venez pour du gros son ample, passez votre chemin. Le reste du spectre est précis et les voix sont claires. Vous pouvez toujours passer par l’égaliseur, disponible via l’application de Jabra, pour peaufiner l’audio à votre convenance.

Notez que le Bluetooth multipoint est de la partie, pour connecter plusieurs sources audio. Niveau autonomie enfin, comptez un peu plus de 5 h d’écoute avec l’ANC, et presque 30 h sans. Le boitier de charge ajoute 20 h d’autonomie supplémentaire.

Pour aller plus loin

👉 Tous nos tests d’écouteurs sans fil

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.