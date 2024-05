Lecture Zen Résumer l'article

Des jeux dans LinkedIn ? Cette décision du réseau social semble étrange, car le site est surtout connu pour faciliter les relations d’affaires sérieuses.

Quand on pense à un réseau social professionnel, on imagine surtout un lieu où il sera question de compétences, de CV, de réseautage, d’offres d’emploi et d’opportunités. Dans le cas de LinkedIn, on a aussi bien en tête ces publications parfois lunaires qui fleurissent sur certains profils. On les connait tous, ces messages censés « faire réfléchir ».

Bref, un réseau social professionnel est un endroit sérieux, du moins sur le papier. Mais depuis le 1er mai, LinkedIn s’est autorisé un pas de côté tout à fait inattendu. En effet, il existe désormais une nouvelle rubrique, accessible à l’adresse linkedin.com/games. Vous l’avez deviné : c’est un espace de détente, un peu comme la machine à café du bureau.

Dans LinkedIn Games, vous trouverez trois jeux — ce ne seront pas des super-productions à la Zelda: Tears of the Kingdom, mais de petits titres que l’on peut rapidement lancer, pour s’aérer la tête entre deux tâches (même s’ils sont plutôt cérébraux). De fait, les parties sont très rapides, comme les diverses variantes de Wordle.

Des jeux pour faire une pause, et réseauter

En trois tentatives. Qui dit mieux ? // Source : Capture d’écran

Pinpoint consiste à retrouver la catégorie d’un mot dans un minimum de tentatives. Crossclimb est un quiz. Queens a pour but de positionner des couronnes dans des zones selon des règles de couleur et d’alignement. Les jeux sont partiellement traduits : les règles le sont, mais les réponses sont attendues en anglais.

Il y a une seule partie accessible par jour — comme avec Wordle ou des jeux équivalents — ce qui n’accaparera pas outre-mesure votre journée. Bien sûr, il y a une dose de compétition, puisque la résolution d’un des mini-jeux se conclut par la possibilité de partager son score. Une fonctionnalité qui n’a pas été mise là par hasard.

« Nous voulons donner aux gens un moyen […] de leur donner une raison de se connecter avec d’autres. Nous espérons que ces jeux susciteront des échanges, des conversations et même une saine compétition entre les professionnels du monde entier », a indiqué Daniel Roth, vice-président de LinkedIn, dans un billet de blog du 1er mai.

Ainsi, ces trois jeux sont aussi des prétextes pour créer de l’engagement entre les membres de la plateforme, réseauter, et entretenir ses relations de façon plus décontractée. Et, pour la filiale de Microsoft, c’est espérer aussi produire une nouvelle routine parmi ses membres, pour qu’ils reviennent et restent un peu plus longtemps sur la plateforme.

