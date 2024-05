Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] OnePlus possède une grande gamme de smartphones pour tous les budgets. Le OnePlus Nord 3 CE Lite est un smartphone milieu de gamme 5G doté d’une très bonne autonomie et aux performances dont il n’a pas à rougir. Il passe sous les 200 € pour les French Days.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone de OnePlus ?

Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est normalement vendu 329 €. Pour les French Days, il est au prix de 194,65 € sur Amazon.

C’est quoi, ce smartphone de OnePlus ?

Le OnePlus Nord CE 3 Lite est un modèle milieu de gamme aux bonnes finitions. Il ne sort pas du lot par son design classique, mais ses dimensions de 165.5 × 76 × 8.33 mm pour un poids de 195 g en font un des smartphones les plus grands de sa gamme de prix. Même si les boutons sont bien placés, les plus petites mains auront cependant du mal avec l’ergonomie. Pour les autres, la préhension est plutôt bonne.

La dalle LCD Full HD+ d’une résolution de 2400 × 1080 pixels s’accompagne d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité est bonne et l’écran est parfaitement lisible en toutes conditions. Regarder du contenu vidéo est plaisant, surtout avec l’écran de 6.72 pouces. Attention toutefois à la colorimétrie par défaut, bien trop froide, et qui dénature complètement les couleurs. Un tour dans les réglages est nécessaire afin de donner un peu de chaleur à l’ensemble. La puce Snapdragon 695 couplée à 8 Go de RAM permet de belles performances. Les menus et les applications sont fluides, et l’ensemble tournent parfaitement bien sous OxygenOS.

Le smartphone est plutôt grand // Source : OnePlus

Est-ce que ce smartphone OnePlus vaut le coup pour les French Days ?

Moins de 200 € pour un grand smartphone qui comprend l’essentiel, c’est une bonne affaire. Le OnePlus Nord CE 3 Lite embarque quatre capteurs, dont un principal de 108 Mpx. Encore une fois, la colorimétrie n’avantage pas le smartphone. Les photos manquent aussi de netteté même en plein jour. La qualité moyenne des clichés se ressent, notamment de nuit ou en faible luminosité. Le smartphone peut aussi filmer en Full HD à 30 i/s, mais sans stabilisation.

Niveau autonomie, la batterie de 5 000 mAh permet de tenir facilement une journée entière. Le OnePlus regagne 100 % de batterie en 45 minutes, grâce au chargeur de 67 W.

