Apple a officialisé sa nouvelle gamme d’iPhone 15. Toujours quatre modèles au programme : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Et figurez-vous qu’il y a une petite baisse de prix.

Voilà une information à laquelle on ne s’attendait pas : en 2023, l’iPhone va coûter moins cher. Apple a officialisé sa gamme numérotée 15 durant son keynote diffusé le 12 septembre. Et l’iPhone 15 débutera à 969 € en version 128 Go, contre 1 019 € pour l’iPhone 14 en 2022. Cette réduction sera aussi appliquée à l’iPhone 15 Pro, qui débute à 1 229 €, contre 1 329 € pour l’iPhone 14 Pro.

L’iPhone 15 d’Apple. // Source : Capture d’écran Numerama

Apple baisse le prix des iPhone 15 !

Voici les tarifs des iPhone 14 et iPhone 15 à leur sortie :

iPhone 15 : 969 € (128 Go), 1 099 € (256 Go) et 1 349 € (512 Go) ;

iPhone 14 : 1 019 € (128 Go), 1 149 € (256 Go) et 1 409 € (512 Go) ;

iPhone 15 Plus : 1 119 € (128 Go), 1 249 € (256 Go) et 1 499 € (512 Go) ;

iPhone 14 Plus : 1 169 € (128 Go), 1 299 € (256 Go) et 1 559 € (512 Go).

Hormis les modèles 512 Go, on observe donc une baisse de prix de 50 €.

Apple iPhone 15 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Voici les tarifs des iPhone 14 Pro et iPhone 15 Pro à leur sortie :

iPhone 15 Pro : 1 229 € (128 Go), 1 359 € (256 Go), 1 609 € (512 Go) et 1 859 € (1To) ;

iPhone 14 Pro : 1 329 € (128 Go), 1 459 € (256 Go), 1 719 € (512 Go) et 1 979 € (1To) ;

iPhone 15 Pro Max : 1 479 € (256 Go), 1 729 € (512 Go) et 1 979 € (1To) ;

iPhone 14 Pro Max : 1 479 € (128 Go), 1 609 € (256 Go), 1 869 € (512 Go) et 2 129 € (1To).

Dans le cas de l’iPhone 15 Pro, on remarque des réductions qui vont de 100 à 150 € selon la déclinaison. Et, point à noter : il n’y a plus aucun iPhone qui dépasse la barre des 2 000 € — même l’iPhone 15 Pro Max en 1 To.

Apple iPhone 15 Pro Il n’y a pas d’offres pour le moment

Les autres prix du catalogue

L’arrivée des iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max signifie que tout le catalogue smartphone d’Apple se redessine.

Le nouveau catalogue d’entrée de gamme d’Apple :

Quand on regarde les prix réajustés de l’iPhone 14, on se dit que ce n’est pas du tout un bon plan : pour 100 € de moins seulement, on sacrifie la Dynamic Island, des meilleures capacités photographiques (passage à un capteur de 48 Mpx sur l’iPhone 15), une puce plus récente, entre autres nouveautés qui valent l’argent l’écart de prix. Clairement, acheter un iPhone 14 à ce prix en 2023 n’est pas du tout un bon plan.

@numerama On a vu l’IPHONE 15 PRO MAX qui vient d’être annoncé 😱 #apple #iphone #iphone15promax #iphone15 #iphone15pro #appleevent ♬ son original – Numerama Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.