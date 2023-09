Apple dévoilera les iPhone 15 et iPhone 15 Pro le 12 septembre 2023. En plus des nouveautés attendues (USB-C, nouvelle puce, etc.), on espère d’autres changements. Une année avec un iPhone 14 Pro Max nous a permis d’identifier plusieurs défauts, qui dérangent ses utilisateurs.

Les iPhone 14 sont d’excellents téléphones, mais ils ne sont pas parfaits.

Depuis septembre 2022, j’utilise un iPhone 14 Pro Max au quotidien. Un excellent appareil (assurément dans le top 3 des meilleurs smartphones du marché, et il n’est pas troisième), mais un appareil perfectible. Après avoir utilisé tous les iPhone sortis ces 16 dernières années et constaté de nets progrès depuis 2019 et l’iPhone 11, j’ai remarqué pour la première fois depuis longtemps plusieurs régressions, que j’espère voir corrigés avec la prochaine génération. À quelques jours de la conférence d’annonce de l’iPhone 15, le 12 septembre 2023, voici ma liste de doléances pour le futur smartphone star d’Apple.

Une autonomie qui doit revenir au top niveau

Pendant longtemps, les iPhone d’Apple étaient critiqués pour leurs mauvaises autonomies. Une image méritée, puisqu’Apple a longtemps sacrifié la taille des batteries au profit du design, ce qui forçait les propriétaires d’iPhone à recharger plus souvent leurs appareils.

Autour de 2019, avec l’iPhone 11, Apple est soudainement devenu le meilleur. L’autonomie des iPhone s’est mise à devancer la concurrence, grâce à l’utilisation de batteries de plus grandes capacités et à une incroyable optimisation logicielle. Encore plus impressionnant : les iPhone 12 et iPhone 13 ont réussi à faire encore mieux. Il m’est arrivé de ne pas recharger mon iPhone 13 Pro Max pendant 2 jours et de terminer cette période de 48 heures autour des 10 % de batterie restante.

1h de GPS sur l’écran, ça peut faire très mal à l’autonomie de l’iPhone 14 Pro Max. // Source : Anthony Wonner pour Numerama

Avec l’iPhone 14, Apple a régressé. Dans le cas de mon iPhone 14 Pro Max, si les premiers jours étaient encourageants, l’autonomie a rapidement chuté. Mon iPhone, dont la santé de la batterie est estimée à 90 % d’après les réglages d’Apple (c’est une chute étonnante en si peu de temps), tient difficilement la journée. J’admets l’utiliser beaucoup (plus de 5 heures d’écran allumé par jour avec des centaines de notifications), mais je ne l’utilise pas plus que mes précédents iPhone. Ce constat est d’ailleurs partagé par d’autres propriétaires d’iPhone 14 Pro, qui s’étonnent aussi de cette autonomie inférieure aux années précédentes. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, eux, semblent plus robustes.

Comment expliquer cette baisse de batterie ? Est-ce la faute de la puce A16 Bionic, exclusive aux iPhone 14 Pro ? De l’écran toujours allumé ? De l’écran ProMotion (1-120 Hz) ? D’une mise à jour qui aurait tout cassé ? En forçant l’affichage 60 Hz constant, sans « always-on-display », j’arrive quasiment à doubler l’autonomie de mon iPhone (je l’ai fait en vacances et ça change la vie). Autre théorie : la puce A16 Bionic n’aime pas trop la chaleur, ce qui la fait surchauffer l’été, ce qui abaisse les performances globales de l’appareil… Bref, avec les iPhone 15 Pro, j’attends d’Apple une meilleure optimisation (peut-être grâce à la nouvelle puce ?) pour de nouveau tenir deux jours sur une seule charge. Et, ne plus avoir à me balader avec une batterie externe lors de mes déplacements.

Une meilleure gestion de la température

Comme de nombreux autres smartphones, les iPhone 14 s’adaptent à la température pour limiter les risques de surchauffe. Dès qu’il fait trop chaud (ou que leur processeur chauffe trop), la luminosité chute brutalement, les performances sont réduites et l’iPhone devient brûlant. Cette année, ce phénomène m’a particulièrement embêté avec mon iPhone 14 Pro Max, souvent brûlant et très peu lumineux quand j’en avais besoin (on peut facilement identifier l’emplacement de la puce, un bout du dos chauffe très fort de temps en temps). Passer d’un écran ultra-brillant à un écran très sombre est frustrant, en particulier au bord de la piscine ou sur un vélo, avec l’iPhone en guise de GPS.

L’acier et le Lightning devraient disparaître avec les iPhone 15. Deux bonnes nouvelles. // Source : Numerama

Avec l’iPhone 15 Pro, Apple devrait introduire de nouveaux matériaux. J’espère qu’ils résisteront mieux à la température et que la nouvelle puce A17, gravée en 3 nm, saura mieux réguler la montée de degrés. C’est aussi un vrai problème en recharge, puisque l’iPhone devient vite bouillant.

Il est temps d’avoir un iPhone moins salissant et moins lourd

Dans le même style, l’arrivée du titane à la place de l’acier inoxydable sur les bords des iPhone 15 Pro pourrait régler un autre problème : les traces de doigts. Depuis l’iPhone 12 Pro, les smartphones d’Apple sont beaucoup trop salissants. Si le titane est le même que sur l’Apple Watch Ultra, j’ai envie d’espérer que l’iPhone 15 Pro ne devra pas être nettoyé tous les jours à cause des traces de doigts et de gras sur les côtés. J’ai aussi envie de les espérer plus légers, après des années qui les ont vus s’alourdir à chaque fois.

Je veux un vrai zoom, s’il vous plait Apple

Autre point, qui va pour le coup dans le sens des rumeurs : je rêve d’un iPhone avec un grand zoom optique, comme sur les derniers Samsung ou Google Pixel. Pour tout dire, après avoir goûté à l’exceptionnel zoom optique x10 du Galaxy S23 Ultra (qui monte à x100 en numérique, et c’est loin d’être moche), j’ai décidé d’emprunter ce modèle pour prendre des photos lors de mes deux dernières vacances. Une chance permise par ma situation de journaliste, que beaucoup n’ont pas. Dans un monde idéal, j’aimerais un iPhone qui est un iPhone, avec le zoom du Samsung. C’est peu pratique d’avoir deux appareils dans la poche…

Ces photos ont vraiment été prises avec un smartphone, en l’occurence le Samsung Galaxy S23 Ultra. // Source : Numerama

A priori, l’iPhone 15 Pro Max aura bien un zoom optique x6, qui devrait voir suffisamment loin pour rendre l’utilisation d’un Galaxy S23 Ultra comme téléphone secondaire inutile. En revanche, l’iPhone 15 Pro resterait au zoom optique x3. Pour les prochaines générations, je prie Apple de répondre à cette demande. Beaucoup pensent les zooms longs inutiles, mais ils peuvent vraiment sublimer des souvenirs.

Une meilleure mise au point

Enfin, et c’est un problème que m’ont signalé de nombreuses personnes, l’autofocus de l’iPhone 14 Pro n’est pas très bon quand on photographie quelque chose de près (je l’avais remarqué dans mon test en septembre 2022). Entre le passage du mode normal au mode macro et les difficultés du capteur principal de l’appareil, Apple nous a habitués à mieux. Espérons une amélioration matérielle avec les iPhone 15 Pro, pour que les portraits ne soient pas flous lors du premier essai.

Voilà pour ma liste de demandes pour l’iPhone 15. Le reste est difficilement améliorable, au vu de l’incroyable qualité des iPhone 14 d’Apple. Qualité photo, performances, luminosité de l’écran, écosystème iOS, la Dynamic Island… Tout est génial sur les appareils de la marque, qui ne sont pas en tête des ventes pour rien. Mais, pour que le génial devienne parfait, Apple se doit de régler ces petits détails.

