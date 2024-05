Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les forfaits sans engagement de Bouygues évoluent régulièrement, avec souvent de bonnes surprises. C’est le cas de ce forfait 5G avec 90 Go de data, à un prix rarement vu.

C’est quoi, ce forfait 5G de Bouygues ?

Le forfait sans engagement B&You avec 90 Go de data en 5G est au prix de 9,99 € par mois. La carte SIM triple découpe est en ce moment au prix de 1 €.

Ce forfait 5G de Bouygues est l’un des meilleurs du moment, que vous retrouverez dans notre guide des meilleurs forfaits mobiles de 2024.

C’est quoi, ce forfait B&You ?

Ce forfait mobile avec 90 Go de données en 5G offre une quantité de data largement suffisante pour naviguer sur internet lorsque vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi. Vous pourrez utiliser vos applications, regarder du contenu en streaming, écouter votre musique ou jouer à des jeux en ligne l’esprit tranquille.

Le réseau 5G de Bouygues est de plus un réseau fiable et rapide, qui couvre presque 99 % du territoire. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine, ainsi que vers et depuis l’Europe et les DOM. 25 Go d’internet sont utilisables en Europe et dans les DOM, parfait pour trouver son chemin avec Google Maps, ou chercher les horaires d’un musée.

Les différents forfaits B&You du moment // Source : Bouygue Télécom

Est-ce que ce forfait vaut le coup à ce prix ?

C’est un excellent prix, pour 90 Go de data en 5G. Vous pouvez vous abonner au forfait B&You simplement, et en conservant votre numéro actuel, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

