[Deal du jour] Le DJI Mini 3 est un drone léger qui en a dans le ventre, idéal pour débuter. Ce modèle facile à prendre en main est bien moins cher pour les French Days.

C’est quoi, la promotion sur ce drone de DJI ?

Le drone Mini 3 de DJI est normalement vendu 469 €. Pendant les French Days, il est proposé au prix de 369 € sur Amazon.

C’est quoi, ce mini drone ?

Comme son nom l’indique, le Mini 3 est un petit drone aux dimensions de 145 × 90 × 62 mm plié, et 171 × 245 × 62 lorsqu’il est déplié, pour un poids de 250 g. Même si le drone peut sembler fragile, sa bonne conception et les matériaux utilisés en font un modèle plutôt robuste, si toutefois vous faites attention. D’autant plus que contrairement au modèle Pro, le DJI Mini 3 est dépourvu de capteurs d’obstacles. Il faudra donc faire attention pendant le pilotage à ne pas malmener votre compagnon.

Le DJI Mini 3 peut décoller et s’élever dans les airs rapidement, et se pilote heureusement très facilement. Les commandes sont réactives et intuitives via la radiocommande RC-N1, qui nécessite l’utilisation d’un smartphone pour fonctionner, ainsi que de l’application DJI Fly. Une version avec la télécommande DJI RC et l’app préinstallée existe, mais coûte 120 € de plus.

Est-ce que ce drone de DJI vaut le coup pendant les French Days ?

C’est un très bon prix pour un modèle de drone compact et performant. Le Mini 3 est équipé d’un capteur 1/1.3″ de 12 mégapixels et peut filmer en 4K à 30 ips, en 2.7 K à 60 ips et en 1080p également en 60 ips. Les vidéos capturées sont de qualité, avec de nombreux détails. La stabilisation est quant à elle excellente. De nombreux modes automatiques sont présents pour faciliter le pilotage et la prise de vidéos. Notez que la nacelle-caméra du DJI Mini 3 peut aussi effectuer une rotation à 90° pour passer en mode vertical.

Niveau autonomie, le Mini 3 tient jusqu’à 50 minutes de vol dans de bonnes conditions. Le drone se recharge en 1 h environ.

👉 Si vous cherchez un modèle encore plus petit, consultez notre test du Pixy

