C’est parti pour cette première édition des French Days, l’évènement commercial 100 % français. À partir du mardi 30 avril 2024, et jusqu’au 07 mai 2024 inclus, vous retrouverez des bons plans sur de nombreux produits tech, régulièrement mise à jour dans ce guide.

Initiés au départ par plusieurs enseignes françaises, dont La Fnac, Boulanger ou encore Cdiscount, les French Days sont une bonne occasion de renouveler ses produits tech vieillissants. Que ce soit pour changer son smartphone, son ordinateur portable ou son téléviseur, l’évènement propose des milliers de produits en promotion, sur une durée d’une semaine. Fort de leur succès, les French Days ont depuis vu l’arrivée d’autres e-commerçants, pour encore plus de bons plans.

Afin de ne pas procéder à des achats impulsifs et inutiles, nous vous proposons notre sélection des offres à ne pas manquer, celles qui valent vraiment le coup. Cette sélection est mise à jour en temps réel, avec de nouveaux bons plans chaque jour, pendant toute la durée de l’événement.

Les meilleurs bons plans tech des French Days 2024

Xiaomi Air Purificateur 4 lite à 89 € au lieu de 199 €

Le purificateur d’air Smart Air Purifier 4 Lite, normalement vendu 199 €, est proposé sur Cdiscount au prix de 89 € pour les French Days.

Le Smart Purifier 4 Lite de Xiaomi n’est pas un objet encombrant, avec des dimensions de 240 × 240 × 533 mm, pour moins de 5 kg. La promesse du purificateur de Xiaomi est d’absorber jusqu’à 99,97 % des particules fines, pour des pièces jusqu’à 43 m². Il dispose également d’un capteur PM 2.5 pour surveiller les polluants atmosphériques, afin de rendre l’air plus frais et de meilleure qualité. Le Smart Purifier peut aussi capturer la poussière, les allergènes ou encore le pollen.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite // Source : Xiaomi

L’application Mi Home vous permet de le contrôler à distance, et de consulter de nombreuses données en temps réel, comme la qualité de l’air ambiant. Depuis l’application, vous pourrez aussi programmer les heures de mise en route et d’extinction. Ces fonctions et informations sont aussi disponibles sur l’écran LED de l’appareil. Si besoin, notez que vous pourrez commander simplement un nouveau filtre via l’appli. Enfin, le purificateur est compatible avec Google Assistant et Alexa.

Smartphone Xiaomi 13T avec écouteurs et bracelet connecté à 499 € au lieu de 729 €

Le pack avec le smartphone Xiaomi 13T 256 Go, les écouteurs Buds 4 Lite et le bracelet connecté Smart Band 7, est normalement vendu 729 €. Il est proposé sur La Fnac au prix de 499 €.

Le Xiaomi 13T est un smartphone au bon rapport qualité prix. Il embarque une grande dalle OLED de 6,67 pouces d’une définition de 2712 × 1220 pixels. La luminosité et les contrastes sont au point, et la bonne visibilité de l’écran est appréciable. Son taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz offre une grande fluidité. Il s’accompagne de la puce Dimensity 8200 Ultra et délivre des performances légèrement en dessous des concurrents dans la même gamme de prix. Il peut tout de même effectuer l’ensemble des tâches sans trop de difficulté, jeux vidéo compris. Comptez une journée et demie d’autonomie.

Pack Smartphone Xiaomi 13T, Buds 4 Lite et Smart Band 7 // Source : Xiaomi

Présents dans le pack, les écouteurs Buds 4 Lite adoptent un format à tige qui offre maintien et confort. Les écouteurs peuvent même vous accompagner durant vos activités sportives. Niveau audio, les basses sont présentes et le son est équilibré dans l’ensemble, dommage qu’il n’y ait pas de réduction de bruit active. Niveau autonomie, comptez 5 h de batterie, et 20 heures de plus avec le boitier.

Enfin, le Smart Band 7 est un bracelet connecté agréable à porter, pour enregistrer vos performances ou votre fréquence cardiaque durant votre activité. Les relevés sont précis et les suivis de santé corrects, malgré certains relevés incomplets. L’écran tactile Amoled d’une définition de 192 × 490 pixels est petit, mais ne gêne pas la lecture des informations. Niveau autonomie, comptez 15 jours d’utilisation.

Aspirateur balai Dyson Cyclone V10 Absolute à 429 € au lieu de 599 €

Le Dyson Cyclone V10 Absolute est normalement vendu 599 €. Pour les French Days, il est proposé au prix de 429 € sur Cdiscount.

L’aspirateur balai sans fil Dyson Cyclone V10 est un modèle simple à manipuler, avec un poids de 2,7 kg. Sa maniabilité est excellente et l’engin peut aussi se transformer en aspirateur à main au besoin. Le Dyson Cyclone V10 s’accompagne de nombreux accessoires, comme la brosse Motorbar, qui aspire les poils d’animaux, la brosse rouleau doux pour les plus gros débris, l’adaptateur pour les meubles bas ou encore le long suceur pour les endroits inaccessibles. Son moteur génère une force centrifuge puissante, afin de propulser efficacement la poussière, les fines particules et les bactéries, sans baisse de régime notable.

Le Dyson cyclone V10 // Source : Dyson

Niveau autonomie, Dyson promet 60 minutes en mode standard, et moins de 10 minutes en mode Max, à réserver pour le dernier tour de ménage.

TV LED LG 75 pouces à 749 € au lieu de 999 €

Le téléviseur LG 75UR76, modèle 75 pouces de 2023, est normalement vendu 999 €. Pour les French Days, il est au prix de 749 € sur Boulanger.

Ce téléviseur LG n’est pas spécialement le plus performant dans sa catégorie. Si le 75UR76 vaut le coup, c’est surtout grâce à sa grande dalle de 75 pouces, soit une diagonale de 189 cm. L’écran prend donc beaucoup de place, mais favorise l’immersion. Sa dalle LED 4K d’une définition de 3 840 × 2160 pixels offre une bonne luminosité et une image globalement bien équilibrée, avec de bons contrastes. Le HDR permet de plus une image bien calibrée. Le taux de rafraichissement limité à 50 Hz et l’absence de port HDMI 2.1 ne conviendra pas spécialement aux joueuses et aux joueurs qui veulent exploiter leurs consoles à fond. Les jeux tourneront malgré tout sans problème.

Le téléviseur LG 75UR76 // Source : LG

WebOS TV habille le téléviseur de LG. L’OS est fluide et la navigation intuitive. Vous pourrez commander votre téléviseur à la voix, grâce à Google Assistant et Alexa.

Trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Go à 189 € au lieu de 299 €

La trottinette electric Scooter 4 Go de Xiaomi est normalement vendue 299 €. Pour les French Days, elle est proposée au prix de 189 € sur Cdiscount.

La Electric Scooter 4 Go est un modèle entrée de gamme doté un design classique. Son plateau arrondi laisse de la place pour les pieds, malgré son petit gabarit. La trottinette ne dispose d’aucun système de pliage, mais son poids de 13,7 kg la rend heureusement facile à transporter. Elle embarque un moteur d’une puissance maximale de 250 W. La trottinette accélère rapidement et vous pourrez atteindre aisément la vitesse de 20 km/h. Trois modes de conduite sont disponibles ; Piéton avec une vitesse de 5 km/h, Standard peu utile, et un mode Sport, à privilégier.

Xiaomi Electric Scooter 4 Go // Source : Xiaomi

Niveau autonomie, la 4 Go vous emmènera sur 18 km, dans de bonnes conditions de circulation.

