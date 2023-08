[Deal du jour] L’iPhone 13 mini est un iPhone 13, mini. Il tient mieux dans la main, rentre dans toutes les poches, et est une excellente alternative aux smartphones premium de grande taille. En promo, il devient bien plus intéressant.

C’est quoi, la promotion sur l’iPhone 13 mini ?

L’iPhone 13 mini, modèle 128 Go, est habituellement vendu autour de 750 €. Il est actuellement proposé au prix de 699 €.

C’est quoi, ce smartphone mini d’Apple ?

Derrière l’appellation adorable de mini se cache un excellent smartphone d’Apple. L’iPhone 13 mini fait suite à l’iPhone 12 mini, qui n’ont malheureusement tous deux pas obtenus le succès qu’ils méritent. D’un point de vue design, les deux sont identiques, à quelques millimètres d’épaisseur près. Le 13 mini mesure 131,5 × 64,2 × 7,7 mm pour un poids de 141 g. Il est doté d’un écran OLED de 5,4 pouces, à la colorimétrie et la luminosité parfaite. Le peu de reflets de la dalle permet une très bonne lisibilité, même en plein soleil. Dommage que l’encoche, disparu avec les iPhone 14, soit encore présente sur ce 13 mini.

Le 13 mini ne conviendra pas forcément aux grandes mains, notamment son clavier, forcément plus petit. Son taux de rafraîchissement 60 Hz n’est pas non plus idéal si vous êtes une joueuse ou un joueur sur smartphone, mais le gaming reste tout de même possible. Les applications tournent toutefois avec fluidité et tout fonctionne à merveille.

Notre vidéo comparative de la gamme des iPhone 13

L’iPhone 13 mini vaut-il le coup à ce prix ?

L’iPhone 13 mini est un smartphone compact et performant. À moins de 700 €, c’est un bon investissement, si ce genre de modèle vous fait de l’œil. Pour voir s’il vous convient et le comparer à d’autres smartphones plus récents, consultez, notre guide des meilleurs smartphones en 2023. Il s’accompagne du processeur maison A15 Bionic, et en dehors des performances optimisées, la puce A15 permet une excellente autonomie.

Le smartphone d’Apple tient en effet une journée entière, dans le cas d’une utilisation normale. Enfin, le double module photo comprend deux capteurs de 12 mégapixels, avec un grand-angle et un ultra grand-angle. L’ensemble est efficace, avec une bonne captation de la lumière et des clichés qui ne manquent pas de détails, de jour comme de nuit.

Pour aller plus loin avec l’iPhone mini

👉 Nous avons répertorié différents modèles d’iPhone pour savoir lequel choisir

👉 Consultez notre test de l’iPhone 13 mini pour plus de détails

👉 Consultez notre article sur les différences entre l’iPhone 12 et 13

