[Deal du Jour] L’iPhone 15 vient juste d’être dévoilé par Apple lors de la Keynote Apple 2023. L’iPhone 14 en profite donc, selon toute logique, pour baisser de prix.

C’est quoi, la promotion sur l’iPhone 14 ?

L’iPhone 14, modèle Minuit 128 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 869 €. Il est proposé en ce moment sur Ubaldi au prix de 805 €. Avant l’annonce du tout nouveau iPhone 15 mardi 12 septembre, l’iPhone 14 coûtait encore un peu plus de 1 000 €. Une promotion plus que bienvenue qui améliore le rapport qualité prix de ce modèle.

C’est quoi, l’iPhone 14 ?

Le modèle standard de l’iPhone 14 vient avec quelques concessions de la part d’Apple, afin de le rendre abordable à un plus large public. À plus de 1 019 €, il ne figurait pas parmi les modèles d’iPhone à choisir. Ses dimensions de 146,7 × 71,5 × 7,8 mm et son poids de moins de 180 g en font un smartphone compact. Il offre une bonne prise en main et l’ensemble des boutons, judicieusement placés, sont facilement accessibles. L’iPhone 14 possède un design ergonomique et d’excellentes finitions, et est de plus certifié IP68 et résiste à une courte immersion dans l’eau. La dalle OLED Super Retina d’une résolution de 2532 × 1170 pixels, propose une bonne luminosité et peu de reflets, pour une lisibilité optimale. Dommage que le Dynamic Island, réservé aux modèles Pro et Pro Max, soit absente de ce modèle. Niveau performances, la puce A15 Bionic peut faire tourner les applications et les jeux gourmands de manière fluide.

Dommage aussi que le taux de rafraîchissement soit limité à 60 Hz. Une performance en dessous de ce que proposent certains concurrents dans la même gamme de prix. Vous pouvez d’ailleurs consulter notre guide des meilleurs smartphones en 2023 pour situer l’iPhone 14. Sans révolutionner le monde des smartphones, il possède tout de même de nombreuses qualités, notamment en photo. Ses deux capteurs permettent des photos et vidéos d’une très bonne qualité, sans toutefois égaler Samsung. Les clichés sont superbes et bien détaillés de jour, mais manquent légèrement de piqué de nuit. L’iPhone 14 peut filmer en 4K HDR, Dolby Vision, et à 60 i/s. Enfin, vous pourrez compter sur 20 h d’autonomie dans le cas d’un usage normal. Sa batterie se recharge en moins de 2 h.

L’iPhone 14 est donc le dernier iPhone à posséder l’encoche. // Source : Anthony Wonner / Numerama

Est-ce que l’iPhone 14 vaut le coup à ce prix, avec l’arrivée de l’iPhone 15 ?

Prévu pour le 22 septembre 2023, le nouveau smartphone d’Apple se décline en plusieurs modèles, l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Au rang des nouveautés annoncées par Apple, les modèles de base iPhone 15 et 15 Plus proposent enfin la Dynamic Island à la place de l’encoche, encore présente sur l’iPhone 14. La nouvelle puce A16 Bionic promet aussi de meilleures performances. L’iPhone 15 inaugure l’arrivée du port USB-C à la place du port Lightning. Sur les modèles supérieurs, le design en titane du modèle Pro fait gagner l’appareil en légèreté, et le rend bien plus agréable à prendre en main. Le bouton personnalisable à la place de l’interrupteur promet des personnalisations poussées et une expérience utilisateur améliorée. La puce A17 Pro gravée en 3 nm annonce aussi des performances inédites.

L’iPhone 15 sera disponible le 22 septembre 2023, au prix de 969 € pour le modèle 128 Go, soit 160 € de plus que l’iPhone 14 ici en promotion. Ça pourrait aussi valoir le coup d’attendre.

