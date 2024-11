Lecture Zen Résumer l'article

C’est officiel, la Black Week est là ! Bien que les promotions aient débuté chez bon nombre de commerçants, la date officielle du Black Friday est le 29 novembre. À l’occasion de cette Black Friday Week, plusieurs e-commerçants intensifient leurs offres. On vous répertorie les meilleures ici, pour faire vos courses de Noël à prix cassés.

D’année en année, l’événement commercial du Black Friday s’étend de plus en plus. Initialement prévu le 29 novembre, le lendemain de Thanksgiving, il démarre désormais bien avant cette date. Cette année, les hostilités ont commencé dès le lundi 4 novembre avec des offres estampillées « avant-première Black Friday ». Place maintenant à la Black Week. Pour vous simplifier la tâche, nous avons sélectionné dans ce guide les meilleures offres proposées par différents commerçants : des produits que nous recommanderions volontiers à notre entourage.

Black Friday 2024 : toutes les meilleures offres en ligne de la Black Week

Les offres victimes de leur succès

Tout au long du mois de novembre et jusqu’au Black Friday, nous mettons régulièrement à jour nos guides. Cependant, il se peut que certaines offres soient victimes de leur succès et expirent rapidement. Lorsque c’est possible, nous remplaçons les produits en rupture de stock par des offres équivalentes ; sinon, elles sont barrées de nos recommandations (mais attention, elles peuvent revenir à tout moment, alors pensez à consulter ce guide temps à autres si une offre vous a fait de l’œil.

Nos autres bons plans et sélections du Black Friday

L’aspirateur robot Roborock Qrevo Plus passe à moins de 600 €

Roborock Qrevo Plus // Source : Numerama

Ce modèle récent possède toutes les caractéristiques des meilleurs aspirateurs robots, mais à un prix bien plus compétitif que les modèles haut de gamme. Il dispose d’une grande puissance d’aspiration (7000 Pa), de fonctions lavantes autonomes avec un vidage automatique des eaux usées, ainsi qu’une fonction de levage de la serpillère pour les tapis. En bref, pour 569 € sur Electro Depot, ce modèle propose un rapport qualité-prix quasiment imbattable pendant le Black Friday.

La PS5 Slim Digital Editon passe à 374 €

PS5 Slim Digital Editon // Source : Numerama

Depuis le début du Black Friday, la console de Sony est en promotion chez plusieurs enseignes. Cette fois, elle est disponible à 374 € dans un pack Cdiscount avec un skin Fortnite Cobalt et une station de rechargement pour manettes DualSense. Attention, il s’agit de la version slim en édition digitale, c’est-à-dire sans lecteur de disque. Avec ce modèle, il faut prévoir un SSD interne avec dissipateur pour éviter la saturation si vous êtes du genre à collectionner les AAA.

La box multimédia Nvidia Shield TV 4K perd 50 €

Nvidia Shield TV 4K // Source : Numerama

La box multimédia Nvidia Shield TV 4K passe à 129 € au lieu de 159 € pendant la Black Week à la Fnac. Une remise intéressante pour l’un des meilleurs boîtiers Android TV du marché.

Sortie en 2019, cette version compacte est équipée d’un processeur Tegra X1 qui assure une fluidité impeccable pour naviguer et streamer vos contenus préférés. Compatible 4K HDR, l’ajout d’un moteur d’upscaling améliore la netteté des vidéos en résolution inférieure. C’ets une box discrète, performante et toujours aussi bien suivie par Nvidia. En revanche, avec seulement 8 Go de stockage, il faudra probablement songer à lui ajouter une carte microSD pour installer davantage d’applications ou télécharger des fichiers.

Cdiscount sort un forfait spécial Black Friday à 9,99 € pour 300 Go en 5G

Forfait spécial Black Friday // Source : Numerama

Le Black Friday est certes un bon moment pour changer de smartphone, mais aussi de forfait pour en profiter au mieux tout en réalisant de bonnes économies sur la durée. Le MVNO Cdiscount propose actuellement un très bon forfait spécial Black Friday sur le réseau Bouygues, valable jusqu’au 3 novembre. Pour 9,99 €, vous avez accès à une grande enveloppe de données de 300 Go en 5G, ainsi qu’à 19 Go à l’étranger. Bien entendu, les appels et les SMS sont illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis l’UE. La carte SIM est à seulement 1 €.

Le MacBook Air M2 passe sous les 1000 € pour la Black Week

MacBook Air M2 // Source : Numerama

Apple a récemment sorti de nouveaux MacBook Pro dotés d’une nouvelle puce M4, toujours plus puissante. Cette récente sortie a évidemment tendance à faire baisser les prix des générations précédentes. Couplé au Black Friday, c’est sûrement le meilleur moment pour acheter un laptop Apple.

L’avant-dernière génération de MacBook fait partie des meilleures options en termes de rapport qualité-prix, et en ce moment, on trouve le modèle à 879 € sur Amazon. Pour ce prix, vous obtenez un Mac capable de gérer toutes les tâches bureautiques et même celles un peu plus gourmandes, comme le montage vidéo en HD. Pour un usage plus poussé (3D ou 4K), mieux vaut se diriger vers les modèles Pro.

Le Google Pixel 8 Pro à 659 €

Pixel 8 Pro // Source : Numerama

Alors que les derniers smartphones de Google peinent à baisser significativement leur prix pour le Black Friday, l’ancienne génération se trouve à un prix intéressant. Le Google Pixel 8 Pro lancé en 2023 profite d’une remise de 500 €, bien loin de son prix de lancement.

Avec son grand écran de 6,7 pouces d’une résolution de 2992 x 1344 pixels, cadencé à 120 Hz, il est plutôt agréable pour scroller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos et même jouer à des jeux bien gourmands. Sa puce commence un peu à dater face aux modèles flagship des concurrents, mais il reste tout à fait à la hauteur des jeux et applications du moment, moyennant un peu de chauffe au dos du téléphone. Niveau photo, ce smartphone fait partie des meilleurs choix du marché grâce à son triple capteur et à la présence d’un téléobjectif, d’un mode portrait et d’une stabilisation très performante.

Le Samsung Galaxy Watch Ultra à 499 € au lieu de 699 €

Galaxy Watch Ultra // Source : Numerama

La plus solide des références sous Android est en ce moment en promotion à 499 € sur Amazon. Sortie cette année, la Watch Ultra est la montre connectée la plus dopée chez Samsung. Confection en titane, fonctionnalités avancées pour la santé et l’activité sportive et 100 heures d’autonomie, sur le papier, elle a tout pour concurrencer la Watch Ultra 2 d’Apple – c’est donc une bonne option pour ceux qui cherchent une montre haut de gamme sous Android.

L’iPad 10 est en promotion pour la Black Week

iPad 10 // Source : Numerama

Sortie en 2022, l’iPad 10ᵉ génération est à 359 € pendant le Black Friday, au lieu de 439 €. La tablette est appuyée par une puce A14 qui permet un usage multimédia efficace, que ce soit pour regarder des vidéos, des films ou des séries, surfer sur le Web ou encore jouer à des jeux. Attention toutefois, les jeux plus gourmands pourraient avoir du mal à maintenir un framerate élevé.

La trottinette électrique XIAOMI Scooter 4 Pro à 399 € au lieu de 549 €

XIAOMI Scooter 4 Pro // Source : Numerama

Pour la Black Week, la trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 Pro est proposée à 399 € au lieu de 549 € chez Boulanger.

Pour aller plus loin Trottinettes électriques : 3 modèles incontournables

Avec son moteur de 700 W, elle atteint sans effort 25 km/h et elle peut s’attaquer à des pentes allant jusqu’à 20 %. Sa grosse autonomie de 45 km permet de tenir plusieurs jours sans recharge, et ses pneus tubeless de 10 pouces réduisent les risques de crevaison, même sur des routes abîmées. Pratique, elle se plie rapidement, mais son poids de 17,5 kg peut vite devenir encombrant. Les suspensions manquent un peu de souplesse sur les surfaces irrégulières, et les derniers kilomètres perdent en puissance lorsque la batterie s’épuise. Globalement, elle reste une très bonne option pour la ville, surtout à ce prix.

Les écouteurs Google Pixel Buds Pro 2 sont à 219 € pendant la Black Week

Google Pixel Buds Pro 2 // Source : Numerama

Dévoilés en août 2024, les Pixel Buds Pro 2 sont la dernière génération d’acouteurs intraauriculaires haut de gamme sans fil de Google. Pour la Black Week, ils affichent un prix réduit à 219 € au lieu de 249 €.

Avec leur processeur Tensor A1, les Pixel Buds Pro 2 améliorent nettement leur ANC par rapport à la version précédente. Si leur réduction de bruit est performante, elle reste en retrait par rapport aux AirPods Pro 2 d’Apple, qui offrent une meilleure isolation dans les environnements bruyants. Leur certification IP54 garantit une bonne résistance à la sueur et aux éclaboussures, ce qui les rend adaptés aux séances de sport les plus intenses. Parfaitement intégré à l’écosystème Android, ils s’adressent avant tout aux utilisateurs Android, et plus particulièrement à ceux équipés d’un smartphone Pixel.

La PS5 Standard enfin en promotion pour la Black Friday Week

PS5 Standard édition // Source : Numerama

À l’approche de Noël, une remise sur une PS5 est toujours bienvenue pour avoir la console de Sony au pied du sapin sans se ruiner. Pendant ce Black Friday, elle est à son meilleur prix (474 €) sur Carrefour, en passant par le site Rakuten. Bien que la PS5 Pro soit récemment sortie, cette dernière reste très peu abordable et la PS5 Slim reste une excellente console pour faire tourner les derniers jeux AAA.

Le casque Sony WH-1000XM4 de Sony à 199 € au lieu de 245 €

WH-1000XM4 // Source : Numerama

Le casque Sony WH-1000XM4 est à 189 € pendant la Black Friday Week sur la Fnac. Bien qu’il ne soit pas le dernier modèle en date, il reste une bonne option, voire plus intéressante que le WH-1000XM5, qui ne marquait pas vraiment une révolution, hormis au niveau du design et du confort. La réduction de bruit active fait partie des meilleures du marché et offre une véritable bulle sonore. Il propose de bonnes basses et des aigus précis.

Le Samsung Z FOLD 6 256Go à moins de 1 500 €

Samsung Z FOLD 6 256Go // Source : Numerama

Disons-le clairement, les smartphones sont ce qui se fait de plus cher pour une innovation qui n’est pas indispensable, mais particulièrement utile pour ceux qui cherchent un entre-deux entre le smartphone et la tablette. À un prix de lancement de 2 000 €, une promotion est forcément bienvenue sur le Z Fold 6 pendant le Black Friday. En ce moment, il se trouve à 1 499 € sur Darty.

Ce dernier modèle de la gamme, sorti plus tôt cette année, propose un écran principal de 7,6 pouces et un second écran de 6,3 pouces pour une utilisation classique. La configuration est propulsée par un Snapdragon 8 Gen 3 pour être à l’aise sur toutes les applications, même les jeux les plus gourmands. Le côté photo est convaincant avec son triple capteur arrière (50 + 12 + 10 Mpx). Cependant, il pêche au niveau de l’autonomie, surtout avec un usage intensif de sa dalle interne, et ne se recharge pas forcément le plus rapidement possible à cause de son port 25W.

La carte graphique PNY RTX 4070 Super à 584 €

PNY RTX 4070 Super // Source : Numerama

Idéale pour compléter une configuration de PC gamer, la RTX 4070 est à moins de 600 € avec le code 15DES129 sur Cdiscount. Cette carte graphique est plutôt aux machines taillées pour jouer en WQHD avec une bonne fluidité. Assurez-vous d’avoir un CPU et le reste de la configuration qui suit. Par exemple, épaulée par une AMD Ryzen 5 9600X en promotion à 274 €, elle fera des merveilles.

Le PC portable Microsoft Surface Laptop 7 à 1 099 € au lieu de 1 449 €

PC Microsoft Surface Laptop 7 // Source : Numerama

Pour la Black Week, le Surface Laptop 7 (Snapdragon X Plus) de Microsoft passe à 1 099 €, contre 1 449 € habituellement. Une belle réduction pour cet ultrabook haut de gamme sorti en 2024.

Articulé autour du processeur Snapdragon X Plus de Qualcomm (contre des CPU pour les anciennes générations), ce laptop a l’ambition de concurrencer les MacBook sous socket M2 et M3 d’Apple. Pour ce faire, le PC portable signé Microsoft mise sur un design sobre, un poids plume (1,3kg) et une efficacité énergétique (22h d’autonomie) tout en offrant de solides performances en bureautique et multimédia.

Pour aller plus loin Meilleurs PC portables : quel modèle d’ordinateur choisir en 2024 ?

Ici, il s’agit d’une version 13,8 pouces. Niveau connectivité, il intègre deux ports USB-C et une connectique Surface Connect, un port propriétaire développé par Microsoft qui peine à trouver vraiment sa place. Dans la globalité, ce dernier surface est un très bon laptop sous Windows, sûrement l’un des meilleurs pour le travail ou les études. Pour les créateurs de contenu ou les monteurs, la partie graphique reste limitée, ce qui le rend peu adaptée aux tâches intensives comme le montage vidéo, et encore moins pour du gaming.

L’iPhone 16 est déjà en promotion pendant la Black Week

iPhone 16 // Source : Numerama

Sorti en septembre dernier, l’iPhone 16 se trouve déjà en réduction à -30 € sur Rakuten chez le vendeur POMMEGEAR, avec le code CLUBR30. Cette dernière génération n’est pas la plus marquante de la gamme des smartphones Apple. Le design est relativement le même, mais les capteurs à l’arrière du téléphone sont alignés, ce qui donne une sensation de fraîcheur. La grosse nouveauté de cette année, présente aussi sur les modèles Pro, est le bouton « camera control » qui permet d’accéder à tout un tas de raccourcis photo.

Pour aller plus loin Test des iPhone 16 et iPhone 16 Plus : nos coups de cœur chez Apple en 2024

Sous le capot, la configuration est, elle aussi, boostée, mais malheureusement impossible de l’exploiter au mieux pour le moment en France, en raison de l’absence d’Apple Intelligence en Europe. Quoi qu’il en soit, cet iPhone 16 reste un des meilleurs smartphones haut de gamme du marché, même si cette année, un écran 120 Hz aurait été bienvenu pour remplacer les 60 Hz actuels. Notez qu’il s’agit ici d’une version internationale. Elle fonctionne tout à fait normalement en Europe, mais fait l’impasse sur l’eSIM.

Baisse de prix de la PS5 Pro chez Cdiscount

PS5 Pro // Source : Numerama

C’est sûrement l’une des promotions les plus attendues durant ce Black Friday par les gamers. Et pour cause, la dernière PS5 Pro est la console de série la plus chère de l’histoire, alors le moindre centime d’économie est appréciable. Au lieu de 800 €, elle se trouve à 784 € sur Cdiscount avec le code 15DES129. Une maigre économie, certes, mais une économie quand même. À noter que ce pack Cdiscount inclus aussi une station de rechargement pour Manettes DualSense. Cela ne compense pas l’absence de lecteur de disque tout de même.

Pour aller plus loin PS5 Pro ou PS5 Slim : quelle console Sony est faite pour vous ?

Pour rappel, cette console est la petite dernière de Sony. Elle embarque une configuration complètement boostée par rapport à la PS5 Slim (d’où son prix), notamment au niveau graphique. Elle permet enfin d’apprécier des jeux AAA récents en 4K à 120 Hz, à condition, évidemment, d’avoir le téléviseur adéquat.

La TV OLED LG OLED48C4 tombe à 918 € pour le Black Friday

Considéré comme l’une des meilleures références OLED du marché, la LG C4 est à son meilleur prix pendant la Black Friday Week. La version 48 pouces se trouve à 919 € au lieu de 1 290€ sur Rakuten (boutique Boulanger), avec le code BLACK80. Sa dalle OLED 4K de 3 840 x 2 160 pixels est juste parfaite pour profiter des séries et des films sur les plateformes de streaming. De plus, le OLED48C4 est un TV polyvalent qui s’avère particulièrement adapté au gaming. Grâce à ses quatre ports HDMI 2.1 on peut, par exemple, profiter pleinement des performances de PlayStation 5 Pro en 4K à 120 FPS sur certains titres.

La liseuse Kindle passe sous les 100 €

Liseuse Kindle (16 Go) // Source : Numerama

La plus compacte des liseuses Kindle est en promotion au prix de 94 € sur Amazon pour la Black Friday Week. Légère (158 g) et petite, elle est équipée d’un écran 6 pouces haute définition (300 ppp) pour lire vos livres où que vous soyez. Elle dispose de 16 Go, ce qui est largement suffisant pour stocker bon nombre de livres. Cette génération profite de l’USB-C pour la recharge. Comptez à peu près 4 heures pour qu’elle retrouve entièrement sa batterie. Attention toutefois, elle n’est ni étanche ni équipée de réglages automatiques pour la luminosité.

La Black Week fait déjà chuter le prix du dernier Google Pixel 9

Google Pixel 9 // Source : Numerama

Le Pixel 9, dernier-né de Google, est disponible à 745 € au lieu de 899 € chez Pccomponentes. Dévoilé en août dernier, ce modèle est résolument le flagship de Google. C’est un modèle haut de gamme qui vient concurrencer directement l’iPhone 16 ou encore le Samsung Galaxy S24.

Il est équipé d’un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution 1080p avec 120Hz de rafraîchissement. Sa puce Tensor G4, associée à 12 Go de RAM se montre fluide pour les tâches courantes mais aussi bien pratique pour soutenir toutes les tâches relatives à Gemini, l’intelligence artificielle de Google embarquée dans le smartphone. Avec ses 7 ans de mises à jour garanties, le Pixel 9 reste un choix pertinent si vous cherchez un smartphone sous Android que vous ne changerez pas avant longtemps. Sur le plan, il s’avère très performant, notamment grâce au logiciel de Google qui arrive à optimiser correctement les clichés.

Le casque Sony PSVR2 à moins de 400 €

Sony PSVR2 // Source : Numerama

Le casque PlayStation VR2 est actuellement proposé à 379 € au lieu de 570 € sur Rakuten, via la boutique Carrefour, grâce au code BLACK20.

Compatible 4K HDR, le PS VR2 est le casque de réalité virtuelle signé Sony. Là où le PS VR1 utilisait une caméra externe pour le suivi des mouvements, le PS VR2 intègre directement le suivi depuis le casque. Malheureusement, le côté filaire paraît encore un peu archaïque, surtout face aux casques sans fil de la concurrence. Il n’en demeure pas moins qu’il reste un bon casque de gaming VR, surtout grâce à son catalogue de jeux.

Samsung Galaxy Buds3 Pro passe à moins de 150 € pour la Black Friday Week

Galaxy Buds3 Pro // Source : Numerama

Pour la Black Week, les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 3 Pro passent à 149 € sur Amazon pour les abonnés Prime, avec le code GALAXYB3PROW à appliquer directement sur la page produit. Si vous n’avez pas d’abonnement Prime, vous pouvez quand même profiter de ce prix en prenant l’essai Prime gratuit de 30 jours.

Les Galaxy Buds 3 Pro, annoncés en 2024, se positionnent parmi les meilleurs choix d’écouteurs sans fil sous Android. Les deux amplificateurs intégrés assurent des basses puissantes et des aigus précis, tandis que la réduction de bruit adaptative crée une vraie bulle sonore. Avec une autonomie de 6 heures (30 heures avec le boîtier), ces écouteurs sont parfaits pour les longs trajets. Leur certification IP57 vous permet aussi de faire du sport sans craindre de les abimer à cause de la transpiration.

Cowboy n’attend pas le Black Friday pour retirer 1 000 € au prix de ses vélos électriques

VAE Cowboy // Source : Numerama

La marque Cowboy, bien connue pour ses vélos électriques haut de gamme au design minimaliste, anticipe le Black Friday en appliquant une réduction jusqu’à 1 000 € sur tous ses modèles. Spécialisée dans les VAE connectés, Cowboy offre des modèles fiables avec de la technologie embarquée comme le GPS intégré et un mode de conduite intelligent, parfait pour les déplacements urbains.

Les finitions de ces vélos sont premium et la qualité de fabrication au rendez-vous, mais cela se fait ressentir sur le poids du vélo. Comptez plus d’une vingtaine de kilos environ pour chaque modèle de la marque.

L’iPhone 16 Pro voit son prix chuter pendant la Black Friday Week

iPhone 16 Pro // Source : Numerama

Le tout dernier iPhone 16 Pro se trouve déjà à 200 € de moins sur Rakuten avec le code BLACK80. Il s’agit d’un modèle 128 Go en finition Titane blanc global qui fonctionne parfaitement en France.

Toujours dans la lignée des modèles Pro, l’iPhone 16 Pro est conçu pour impressionner. C’est la démonstration technique d’Apple. Sous le capot, on retrouve la puce A18 Pro, qui est plus rapide et performante. Mais malheureusement, la configuration est sous-exploitée pour le moment en Europe, car les nouvelles fonctionnalités de l’IA « Apple Intelligence » ne sont pas encore disponibles sur le territoire. Le modèle conserve son design en titane comme la génération précédente, et son écran always-on pousse jusqu’à 120Hz, deux fois plus que l’iPhone 16. Niveau photo, c’est aujourd’hui l’une des meilleures options sur le marché des smartphones. Son capteur principal de 48 MP est excellent, aussi bien en plein jour qu’en faible lumière.

Les Sennheiser Momentum True Wireless 4 perd 70 €

Sennheiser Momentum True Wireless 4 // Source : Numerama

En promotion à 199 € au lieu de 299 €, les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont une belle option pour les amateurs de son haute qualité. Avec une autonomie pouvant atteindre 7h30 en écoute continue (jusqu’à 30h avec le boîtier), ces écouteurs vous accompagneront sans problème toute la journée. Le mode réduction de bruit active est efficace, rivalisant avec des modèles haut de gamme comme les AirPods Pro 2, et vous pouvez ajuster le niveau de réduction pour un contrôle sonore optimal.

Pour aller plus loin Meilleurs écouteurs sans fil : notre sélection de 6 modèles Bluetooth en 2024

Côté confort, leur design intra-auriculaire offre une excellente isolation passive, et les commandes tactiles facilitent les réglages. Côté connectivité, le Bluetooth aptX assure une transmission audio haute qualité, et les écouteurs sont résistants à la transpiration (norme IP54).

Le NAS SSD Terramaster F8 est en promotion pour le Black Friday

NAS SSD Terramaster F8 // Source : Numerama

Pour la Black Week, le NAS Terramaster F8 SSD (8 baies) est affiché à 529 € au lieu de 629 € sur Amazon.

Pour aller plus loin Quels sont les meilleurs serveurs NAS à acheter en 2024 ?

Ce modèle est 100 % SSD et peut accueillir jusqu’à 64 To de stockage rapide grâce à ses huit emplacements pour SSD NVMe. Si vous êtes du genre à streamer vos films et séries, ce NAS est un excellent choix. Grâce à sa connectique réseau en 10 Gb/s et à son processeur quad-core Intel N95, il gère sans problème le transcodage des vidéos en temps réel, même en 4K. Niveau bruit, il n’en reste pas moins très discret (moins de 19 dB), donc inutile de le placer trop loin de votre salon ou de votre bureau.

Le TV OLED TQ55S85D de Samsung à 1 090 € au lieu de 1 790 €

TV Samsung OLED TQ55S85D // Source : Numerama

Décidément il y a de quoi faire niveau TV durant cette Black Week. Le téléviseur 55 pouces (139cm) OLED TQ55S85D de Samsung est proposé à 1 090 € sur Boulanger, au lieu de 1 790 €.

Ce modèle de 55 pouces est équipé d’une dalle OLED, un bon prix pour des couleurs éclatantes et un contraste bien plus présent que sur une dalle LCD. Comme sur la plupart des TV haut de gamme d’aujourd’hui, elle embarque un processeur (le NQ4 AI Gen2) qui optimise chaque image en temps réel pour obtenir une bonne résolution même sur les vieux films. Avec ses 120 Hz, ce téléviseur est aussi taillé pour du gaming next-gen, notamment grâce à ses ports HDMI 2.1 et sa compatibilité FreeSync Premium.

Toutefois, il fait quelques concessions sur son système audio. Avec seulement 20 W, il peut être judicieux de rajouter une barre de son, surtout dans les grands espaces où le son ne porte pas vraiment.

L’iPhone 14 Plus à moins de 700 € pour la Black Week

iPhone 14 Plus // Source : Numerama

L’iPhone 14 Plus devient enfin une option abordable avec cette promotion à 679 €, bien loin de son prix initial de lancement de 1 169 €.

Sorti en 2022, ce modèle grand format reprend les atouts de l’iPhone 14 dans un châssis plus large de 6,7 pouces, proche du Pro Max. Avec une puce A15 Bionic, il offre encore des performances largement à la hauteur pour tous les usages, du gaming aux applications gourmandes. Son grand écran, bien que limité à 60 Hz, reste lumineux et agréable pour le streaming ou la navigation. Côté batterie, cette génération excelle particulièrement avec une autonomie impressionnante de plus de 48 heures. Niveau photo, il s’équipe d’un double module 12 Mpx (principal + ultra grand-angle), c’est suffisant pour prendre de beaux clichés bien nets, même s’il reste un peu maigre face aux dernières générations.

Le meilleur TV 4K OLED du marché perd presque 1 000 € pendant la Black Week

Samsung TQ77S95D // Source : Numerama

La gamme S95 de Samsung comprend les meilleures références de TV 4K OLED du marché. En ce moment, la version ultime de ce téléviseur, en grand format 77 pouces (195 cm), est à 2 749 € sur Ubaldi, avec le code 30UBA4024 et une offre de remboursement Samsung à 400 €.

Pour ce prix, vous avez le téléviseur OLED le plus lumineux du marché avec un filtre anti-reflet très performant, de quoi le placer dans des pièces lumineuses sans perdre en visibilité et en qualité d’image. L’écran est ultra-fin avec seulement 1,1 centimètre d’épaisseur, en raison de connectiques qui se retrouvent dissociées dans un boîtier à part. Niveau rafraichissement, ses 144hz vous assurent une fluidité optimale et son input lag reste assez faible pour un écran de cette taille, ce qui le rend adapté pour les jeux vidéo sur consoles (PS5 Pro, Nintendo Switch ou Xbox One).

La liseuse Kobo Libra Colour à 209 € au lieu de 229 €

Kobo Libra Colour // Source : Numerama

Sortie plus tôt cette année, la Kobo Libra Colour est affichée à 209 € sur la Fnac, au lieu de 229 €.

Cette première liseuse en couleur de Kobo est équipée d’un écran E Ink Kaleido 3 de 7 pouces. On retrouve une belle densité de 300 ppp pour les contenus en noir et blanc et 150 ppp pour la couleur. En d’autres termes, c’est parfait pour lire des bandes dessinées, des mangas ou des magazines en couleur. Vous pouvez aussi prendre tout un tas de notes directement sur la liseuse. Ses 32 Go de stockage, vous assurent une bonne bibliothèque de milliers de livres à transporter partout avec vous. On peut aussi écouter bon nombre de livres audio avec des écouteurs ou un casque grâce au Bluetooth

Avec un poids plume de moins de 200 g, une autonomie de plusieurs semaines et une étanchéité certifiée IPX8 (jusqu’à 60 minutes à 2 mètres de profondeur), cette liseuse est une alliée de taille pour les voyages.

Le casque JBL Quantum 910 se trouve à 149 €

JBL Quantum 910 // Source : Numerama

JBL est surtout connu pour ses enceintes et ses barres de son, mais son segment gaming vaut aussi le détour. Son casque Quantum 910, actuellement en promotion à 149 € au lieu de 199 € propose un son surround immersif qui permet de localiser précisément vos adversaires en jeu grâce à la technologie JBL QuantumSPHERE 360. Ajoutez à cela un micro amovible avec réduction de bruit pour une communication limpide et vous avez un équipement sérieux pour le jeu compétitif.

Avec une autonomie solide de 39 heures, il peut vous accompagner pendant vos marathons de jeu. Attention cependant, JBL n’a pas tout misé sur la légèreté : son design massif pourrait ne pas convenir à tout le monde. Mais côté confort et audio, il fait largement le travail.

L’Apple watch SE GPS 40mm passe à moins de 200 €

Apple watch SE // Source : Numerama

L’Apple Watch SE (2022), affichée à 199 € au lieu de 229 €, est une entrée en matière abordable dans les montres connectées dans l’écosystème iOS.

Pour aller plus loin Meilleures montres connectées : les 7 modèles que l’on recommande en 2024

Ce modèle 40 mm doté d’une dalle OLED permet de suivre assidûment vos données de santé et vos notifications. Son suivi GPS est précis et son autonomie de deux jours la rendent très polyvalente si vous êtes du genre à partir à l’aventure. Pour des activités plus extrêmes, elle sera bien évidemment limitée par rapport à la dernière Series 10 ou encore à l’Ultra 2. Les mesures les plus avancées (ECG, SpO2) ne sont pas présentes mais si ces fonctionnalités ne sont pas prioritaires pour vous, l’Apple Watch SE est encore une très bonne option.

Le Samsung Odyssey G9 G95C tombe sous les 500 €

Samsung Odyssey G9 G95C // Source : Numerama

Le Samsung Odyssey G9 G95C, l’un des écrans les plus imposants pour du gaming se trouve à 599 € sur la Fnac pendant la Black Week.

Avec sa dalle incurvée au format 32:9 et sa résolution 5120 x 1440, cet écran offre une immersion optimale. C’est en somme la fusion de deux écrans 2K. La courbure 1000R épouse parfaitement le champ de vision, de sorte que la distance entre vos yeux et l’écran soit la même, peu importe où vous regardez.

Son taux de rafraîchissement de 240 Hz et son temps de réponse ultra-rapide de 1 ms peuvent vous permettre de jouer aux jeux plus nerveux comme le dernier Call of Duty : Black Ops 6.

À noter qu’il s’agit de la version LED, mais vous pouvez aussi trouver la version OLED en promotion chez Boulanger, moyennant un supplément de 400 €. Cela reste un prix pour un moniteur, mais cela peut être une bonne option si vous regardez des films et des séries directement depuis votre PC.

Le TV 75QNED85T de LG à moins de 1 000 € pendant la Black Week

LG TV 75QNED85T // Source : Numerama

Pour la Black Week, le téléviseur LG 75QNED85T est affiché à 999 € au lieu de 1 499 € sur la Fnac.

Ce modèle très grand format est fait pour ceux qui cherchent un TV qui prend la place, pour les grandes pièces par exemple. Avec sa dalle de 75 pouces (189cm) elle embarque la technologie Mini LED. C’est un peu moins coloré et contrasté qu’une dalle OLED mais la luminosité est bien plus importante. Avec une résolution 4K UHD, il est compatible avec les principaux formats HDR (HDR10, Dolby Vision, HLG), ce qui le rend parfait pour les amateurs de films et de séries. Pour le gaming, ses 120 Hz, la compatibilité VRR avec FreeSync, ainsi que les quatre ports HDMI 2.1 le rendent parfaitement pour faire tourner les derniers AAA sur les dernière consoles génération. Enfin, le TV fonctionne sous WebOS, et permet ainsi d’accéder à beaucoup d’applications, y compris les plateformes de streaming populaires (Netflix, Disney+, Prime Video, etc.).

Le smartphone Xiaomi 13T à 399 € au lieu de 650,99 €

Xiaomi 13T // Source : Numerama

Lancé en septembre 2023, le Xiaomi 13T est une bonne référence milieu de gamme bien équilibrée, et ce, encore après la sortie du Xiaomi 14T en septembre dernier. Aujourd’hui, l’ancienne génération est proposé à un prix compétitif sous les 400 €.

Sous le capot, la puce Mediatek Dimensity 8200 Ultra couplée à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage offre de bonnes performances, même pour les tâches exigeantes. C’est toujours une excellente configuration pour la plupart des applications et des jeux d’aujourd’hui.

En partenariat avec Leica, le côté photo est évidemment un point sur lequel la marque s’est attardée. Le téléobjectif de 50 Mpx équipé de stabilisation optique propose une expérience photo très convaincante, même si le grand-angle est perfectible en basse lumière. Grâce à sa batterie de 5 000 mAh, il peut tenir un peu plus d’un jour complet avec une utilisation normale. Il est aussi compatible avec la charge rapide 67 W, qui permet une recharge complète en seulement 42 minutes

L’enceinte JBL Charge 4 à moins de 100 € pour la Black Week

JBL Charge 4 // Source : Numerama

En promotion à 99 € au lieu de 169 €, la JBL Charge 4 est une enceinte Bluetooth portable qui, bien qu’elle ne soit pas le dernier modèle (prédécesseur de la Charge 5), offre toujours un excellent rapport qualité-prix. Avec ses 30 W RMS, elle délivre un son puissant et des basses solides, particulièrement adapté à du Hip-Hop, Deep House ou encore de la techno. Elle peut se connecter simultanément à deux appareils via Bluetooth 4.2, facilitant l’alternance entre smartphones sans interruption musicale.

Pour aller plus loin Les 4 meilleures enceintes bluetooth étanches pour les vacances

Côté autonomie, elle tient jusqu’à 20 heures et dispose d’un port USB pour recharger vos appareils, fonctionnant ainsi comme une Powerbank pour vos déplacements. Étanche avec sa certification IPX7, elle résiste aux éclaboussures et aux immersions temporaires, un plus pour les sorties au bord de l’eau.

FAQ Black Friday 2024

Quelle est la date du Black Friday en 2024 ?

Le Black Friday 2024 aura lieu le 29 novembre, mais le coup d’envoi des promotions a lieu dès le début du mois. La « Black Week » se déroulera du 18 au 28 novembre, avec une clôture prévue par le Cyber Monday le 2 décembre.

Combien de temps et jusqu’à quand dure le Black Friday 2024 ?

Les commerçants proposent des promotions anticipées pour capitaliser sur l’évènement incontournable du Black Friday. Ainsi, le concept s’étend désormais quasiment sur toute la durée du mois de novembre, en ligne, mais aussi dans les magasins physiques. Cette année, les premières offres intéressantes sont en ligne dès le 4 novembre. On peut segmenter l’événement en 4 moments clés :

Avant-première Black Friday

Black Week

Black Friday

Cyber Monday

Amazon, Fnac, quels sites font le Black Friday en France ?

En France, les promotions sont disponibles sur Amazon, Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce, Carrefour, E.Leclerc, et d’autres enseignes.

Quand sont les meilleures offres Black Friday ?

Contrairement aux soldes, les meilleures offres du Black Friday sont souvent disponibles dès leur mise en ligne, sans démarque supplémentaire le jour J. Si vous trouvez un bon prix sur un produit peu importe quand, n’hésitez pas à sauter le pas, car il n’est pas garanti que l’offre soit meilleure plus tard. Gardez en tête que les stocks sont limités, donc si une offre intéressante vous passe sous le nez, elle pourrait ne pas réapparaître – même le 29 novembre !

Est-ce que le Black Friday vaut vraiment le coup ?

Globalement, le mois de novembre est idéal pour se lancer dans l’achat de produits tech. Avec les récentes sorties de nouveaux smartphones, consoles, etc. (comme l’iPhone 16 ou la PS5 Pro), certains produits des générations précédentes voient leurs prix ajustés, en plus des promotions liées au Black Friday. C’est donc le moment parfait pour commencer ses achats de Noël, que ce soit pour vous-même ou pour gâter vos proches.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !