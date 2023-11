Voyager dans le monde, c’est bien, mais découvrir des univers alternatifs, c’est encore mieux. Voici donc 4 films qui jouent avec notre réalité : Everything Everywhere All At Once sur OCS, Tenet sur Netflix, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ainsi que Spider-Man : New Generation sur Disney+.

Depuis quelques années, les séries et le cinéma se sont emparés à fond d’un concept jusque-là plutôt réservé aux œuvres plus confidentielles de science-fiction : le multivers. Les films de super-héros ont notamment usé et abusé des univers parallèles, tandis que Doctor Who voyage dans son TARDIS depuis déjà 60 ans. Désormais, les plateformes de SVOD ont multiplié les contenus du genre, nous permettant d’explorer des mondes inconnus et autres réalités alternatives.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness // Source : Marvel

Alors pour découvrir des fils temporels inédits avec des titres à rallonge, vous avez le choix entre les doigts saucisses d’Everything Everywhere All At Once sur OCS, la course contre la montre de Tenet sur Netflix, le chaos maîtrisé de Doctor Strange in the Multiverse of Madness sur Disney+ ou le déluge de références à la pop culture de Spider-Man : New Generation, également sur Disney+.

Everything Everywhere All At Once sur OCS et Canal+, le succès surprise des pierres qui parlent

Véritable phénomène des Oscars 2022, ce film réalisé par les Daniels (Swiss Army Man) a clairement divisé le public et la presse. Même notre propre critique sur le sujet était mitigée, ne sachant de quel côté se positionner pour analyser cette fable foutraque. Située au beau milieu d’une laverie banale, Everything Everywhere All At Once suit le quotidien chargé d’Evelyn Wang, à deux doigts du burn-out.

Coincée entre ses problèmes d’impôts, les papiers du divorce apportés par son mari, Waymond, et ses difficultés de communication avec leur fille, Joy, cette cinquantenaire sino-américaine peine à trouver de l’espace pour respirer. Jusqu’à ce qu’une version alternative de Waymond lui annonce qu’elle doit sauver le monde.

Préparez-vous à une expérience cinématographique vraiment hors du commun en lançant ce film inclassable. Que vous soyez plutôt team arts martiaux énergiques, univers parallèle avec des doigts saucisses (oui, oui), parodie de Ratatouille, critique de la charge mentale ou drame familial bouleversant, vous devriez vraiment trouver votre bonheur dans Everything Everywhere All At Once, qui reste en tête longtemps après son visionnage. Mais ne tardez surtout pas à rattraper l’un de nos films préférés de 2022 : il disparaîtra du catalogue d’OCS le jeudi 30 novembre 2023. C’est donc le moment de faire tout, partout, tout à la fois.

À voir si vous avez aimé : Swiss Army Man ; Doctor Strange in the Multiverse of Madness ; Cloud Atlas ; Matrix ; Spider-Man : New Generation

Swiss Army Man ; Doctor Strange in the Multiverse of Madness ; Cloud Atlas ; Matrix ; Spider-Man : New Generation À voir si vous cherchez : comédie ; fantastique ; action ; univers parallèles ; relations mère-fille ; romance ; baston ; gags ; psychédélique ; arts martiaux ; parodie ; sauver le monde ; décalé ; frissons ; verser votre petite larme ; cérébral ; humour ; se faire retourner le cerveau ; Ratatouille version raton laveur ; ne plus jamais voir les Knacki de la même façon

fantastique ; action ; univers parallèles ; relations mère-fille ; romance ; baston ; gags ; psychédélique ; arts martiaux ; parodie ; sauver le monde ; décalé ; frissons ; verser votre petite larme ; cérébral ; humour ; se faire retourner le cerveau ; Ratatouille version raton laveur ; ne plus jamais voir les Knacki de la même façon Passez votre chemin si : le multiverse vous donne le tournis ; vous n’aimez pas les narrations trop décalées

Tenet sur Netflix, le thriller qui retourne le cerveau

Les voyages dans d’autres dimensions ont pu prendre toutes sortes de formes ces dernières années, mais Christopher Nolan (Inception, Oppenheimer) a réussi à plier le game en inversant tout le concept : des univers parallèles, c’est bien, mais à l’envers, c’est mieux. Un protagoniste sans nom doit donc sauver le monde une énième fois au cinéma dans Tenet, en combattant un ennemi capable de renverser le temps.

Autant vous prévenir immédiatement : il faut avoir le cerveau bien accroché pour comprendre tous les fils narratifs tissés par ce film complexe. Mais vous pouvez aussi simplement vous laisser porter par l’univers visuel impressionnant imaginé par Christopher Nolan, entre esthétique à la James Bond, science-fiction ambitieuse et explosion d’un vrai avion en cours de route (sacré Nolan). John David Washington (BlacKkKlansman) et Robert Pattinson (The Batman) portent cette course contre la montre aux cascades impressionnantes, qui peut se déguster comme un bon film d’action pour s’en mettre plein les mirettes ou comme une énigme à résoudre pour travailler sa déduction.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sur Disney+, l’alliance inattendue avec la Sorcière Rouge

Après le succès d’Avengers : Endgame et toutes ses déclinaisons du multivers, Marvel a évidemment saisi l’opportunité au vol et a continué sur sa lancée grâce aux pouvoirs convoités de Doctor Strange dans ce deuxième volet très réussi. Après avoir apprivoisé ses capacités magiques dans le premier opus, le personnage incarné par Benedict Cumberbatch (Sherlock) s’offre cette fois une petite croisière dans le Multiverse of Madness. Mais une menace plane et le voyage entre les univers pourrait bien devenir incontrôlable…

Une esthétique visuelle très créative, un chaos narratif finalement maîtrisé, un duo super-héroïque fracassant… Doctor Strange 2 coche toutes les cases pour être un grand film du MCU. Réalisé par Sam Raimi (qui nous avait déjà offert la première trilogie Spider-Man), le film offre une partition touchante à Elizabeth Olsen, tout en noirceur après ses drames intimes vécus dans WandaVision. Un océan de possibilités foisonnant de mille couleurs et d’idées réjouissantes, à voir en famille, avec ses grands ados.

Spider-Man : New Generation sur Disney+, les mille et une vies de Peter Parker

On connaît tous et toutes l’histoire de Peter Parker, mordu par une araignée radioactive, qui s’éclate, par la suite, à tisser sa toile dans les rues de New York. Mais ce récit en cache d’autres : celui de centaines d’autres Spider-Man, prêts à livrer leurs secrets. En 2018, on découvrait, médusés, leurs multiples visages dans Spider-Man : New Generation. Ce petit tour dans le multivers super-héroïque nous a ainsi embarqué dans une aventure bourrée de références geek et de satire des clichés du genre.

À mille lieux des productions Marvel habituelles, ce film d’animation est un régal pour les yeux comme pour les oreilles. On ne s’ennuie pas une seconde devant ce récit consacré à l’une des incarnations de l’homme-araignée, à savoir Miles Morales, un adolescent afro-américain. Son histoire se poursuit avec Across the Spider-Verse, le deuxième volet de la saga sorti en 2023, et qui parvient à frapper encore plus fort. En attendant la troisième et dernière aventure, Beyond the Spider-Verse, prévue pour avril 2024, vous devriez vraiment embarquer pour cette épopée drôle et colorée, qui fait un bien fou au moral.

