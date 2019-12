Le plus beau des films James Bond est encore plus beau en Blu-ray UHD.

La séance Blu-ray UHD du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Alors que la bande-annonce du prochain James Bond, baptisé Mourir peut attendre et prévu pour le 8 avril 2020, vient de sortir, il est possible de (re)découvrir les quatre premiers films avec Daniel Craig dans une compilation en Blu-ray UHD (chaque film sera vendu séparément plus tard).

On a décidé de se concentrer sur Skyfall, troisième opus de la tétralogie Daniel Craig pour la simple et bonne raison qu’il propose la plus belle image (artistiquement comme techniquement). Soyons clairs, le super espion britannique a sorti son plus beau costume à cette occasion.

FILM

Troisième film avec Daniel Craig, et premier réalisé par Sam Mendes (American Beauty), Skyfall est totalement déconnecté du diptyque Casino Royale/Quantum of Solace. Il confronte l’espion à un ex-agent campé par un Javier Bardem au top de sa forme (et de son look).

Visuellement à tomber, Skyfall repose sur une intrigue simple à l’élan dramatique, incarnée à merveille par le trio Craig/Dench/Bardem. Sans oublier qu’il rassemble une flopée de scènes rendant hommage à la mythologie si riche de James Bond. Moderne, mais pas trop.

L’IMAGE : 5/5

La compilation ‘La Collection Daniel Craig’ démarre doucement avec Casino Royale et Quantum of Solace, dont le gain en piqué reste assez sommaire face à un simple Blu-ray. En revanche, une fois que l’on insère le disque de Skyfall, c’est la claque : là, on sait pourquoi on investit autant d’argent dans une installation dernier cri. Le voile de netteté supplémentaire est vertigineux. Il suffit de se pencher sur le costume de Judi Dench, dans la séquence d’introduction, pour apprécier la qualité en hausse.

Dès lors, on profite d’un spectacle plein, garanti par les multiples décors traversés par James Bond. Des illuminations nocturnes de Shanghai à la froideur de l’Écosse, en passant par l’ambiance feutrée de Macau (les lanternes sont sublimées par le HDR), le voyage visuel est idéal. Il s’agit d’un écrin parfait pour cette aventure de James Bond à l’esthétisme très, très affirmé.

LE SON : 4/5

Côté son, il faut hélas se contenter d’une piste DTS HD Master Audio (5.1 en anglais comme en français). Pas de Atmos au programme, donc, ce qui fait perdre un point au Blu-ray UHD. Toutefois, Skyfall, porté par plusieurs grosses séquences d’action, en donne pour son argent. Le rendu est rempli d’informations, distillées avec précision et percussion (les basses grondent fortement). Tant pis pour la verticalité.

C’est bien davantage la manière avec laquelle les balles fusent de toute part qui impressionne. C’est généreux et correctement exécuté. À noter que, dans cette compilation, c’est Spectre qui offre le meilleur rendu (on passe à une vraie compatibilité 7.1).

Le coffret Blu-ray UHD ‘La Collection Daniel Craig’ est disponible pour moins de 70 euros.

