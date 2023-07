Si vous rêvez de grands espaces et de mondes inexplorés, 3 films disponibles sur Disney+ devraient combler votre soif d’aventure : Wild, Spider-Man : New Generation (Into the Spider-Verse) et Raya et le dernier dragon.

Avec le mois de juillet est venu le temps des vacances et de la détente. Mais pour celles et ceux qui n’ont pas la chance de côtoyer cocotiers, coquillages et crustacés, les plateformes de SVOD peuvent heureusement permettre de partir dans des contrées lointaines, sans même bouger de son canapé.

Spider Man : New Generation // Source : Sony Pictures

Sur Disney+, vous aurez donc le choix entre une randonnée pleine d’émotions sur les routes américaines avec Wild, une découverte du multiverse superhéroïque avec Spider-Man : New Generation (Into the Spider-Verse) ou une quête de paix dans le désert de Kumandra avec Raya et le dernier dragon.

Wild sur Disney+, la randonnée américaine ultime

En 2007, Into the Wild devenait le nouveau chouchou du cinéma indépendant. Construit autour de l’histoire vraie de Christopher McCandless, qui a tout plaqué pour rejoindre l’Alaska avec un seul sac à dos pour compagnon, ce drame est resté culte. Mais 8 ans plus tard, un autre film le rejoignait au rang des quêtes d’identité en pleine nature : Wild. Moins tragique qu’Into the Wild, cette adaptation du roman autobiographique de Cheryl Strayed nous emmène sur les plus belles routes américaines aux côtés de la formidable Reese Witherspoon (Big Little Lies, Walk the Line).

L’actrice porte ce récit initiatique avec tout le charisme et la force émotionnelle qu’on lui connaît. Elle y incarne une jeune femme qui peine à se remettre du décès prématuré de sa mère, et qui décide d’échapper à des années d’addiction et d’échec amoureux pour se lancer dans un périple en solitaire de 1700 kilomètres, à pied. En parcourant le Pacific Crest Trail sans aucune expérience, Cheryl va tenter de se reconstruire, dans ce récit féministe vraiment bouleversant, à conseiller à tous les amoureux de paysages à couper le souffle et de quêtes d’identité.

Spider-Man : New Generation sur Disney+, la plongée dans de nouvelles dimensions

Quand on pense au voyage et à l’aventure, on imagine souvent une nature luxuriante. Mais vous pouvez également partir en expédition dans… le multiverse. Bienvenue dans celui des super-héros avec Spider-Man : New Generation (ou Into the Spider-Verse). Premier volet d’une trilogie parfaite en tous points et dont on attend avec impatience le dernier chapitre, ce film d’animation met en scène Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain comme les autres. Jusqu’au jour où il se fait mordre par une araignée radioactive… Vous connaissez probablement la chanson, déjà mille fois interprétée au cinéma sous les traits de Peter Parker, mais vous n’êtes clairement pas préparés à entrer dans ce multiverse drôle et déjanté.

Miles Morales va ainsi rencontrer ses alter-egos d’une autre vie, qui ont chacun pris une voie différente, comme Peter Parker évidemment, Spider-Gwen ou… Spider-Cochon. Spider-Man : New Generation est un plaisir visuel et narratif de tous les instants. Doté d’une animation en 3D impressionnante et d’un humour décapant, qui réinvente le mythe du super-héros avec intelligence, ce bijou de créativité est tout simplement la meilleure adaptation de Spider-Man à ce jour. Prêts à vous balader de toile en toile ?

Raya et le dernier dragon sur Disney+, l’aventure fantastique en terres asiatiques

De Rebelle à Vaiana : la légende du bout du monde en passant par Kuzco, l’empereur mégalo, les dessins-animés signés Disney ont toujours su nous faire voyager aux quatre coins du monde. Raya et le dernier dragon, sorti en toute confidentialité pendant la pandémie de Covid, entre directement dans cette catégorie. Ce mélange entre Mulan et Avatar, le Dernier Maître de l’Air nous embarque à Kumandra, où les humains et les dragons vivaient autrefois en harmonie. Mais depuis la disparition de ces créatures magiques, une guerre sans fin a profondément modifié le royaume. Lorsqu’un énième conflit change de nombreux habitants en statue de pierre, la jeune guerrière Raya se met en quête de retrouver le dernier dragon et ainsi ramener la paix sur ses terres.

On vous prévient tout de suite : Raya et le dernier dragon est tout simplement l’un des meilleurs Disney de ces dernières années. Les personnages féminins sont bien écrits, l’humour est bien dosé, le scénario, inspiré de vraies légendes asiatiques, nous épargne pour une fois le coup classique de la romance entre prince et princesse, et l’animation colorée est juste éblouissante. On vous conseille vivement de donner une chance à ce Disney méconnu, qui met en scène des combats maîtrisés et une expédition dépaysante aux accents fantastiques.

