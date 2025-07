Lecture Zen Résumer l'article

C’est désormais une habitude : à chaque jour sa nouvelle polémique sur l’utilisation de l’IA générative dans les jeux vidéo. C’est aujourd’hui le studio 11 Bit Studios qui en fait les frais sur son titre The Alters.

Des joueuses et des joueurs ont récemment pointé du doigt les développeurs de The Alters après que des prompts d’IA ont été découverts dans les sous-titres et certains textes du jeu. Dans une capture d’écran partagée sur Reddit le 22 juin 2025 par l’utilisatrice EarthlingKira, on peut lire cette phrase qui apparaît dans le jeu : « Bien sûr, voici une version révisée se concentrant uniquement sur les données scientifiques et astronomiques ». Une tournure de phrase qui évoque fortement une réponse générée par une intelligence artificielle, utilisée pour reformuler ou clarifier un texte.

À la suite du sujet Reddit, un utilisateur du réseau social Bluesky relève que « les sous-titres brésiliens s’embrouillent à plusieurs reprises », capture d’écran à l’appui. Le sous-titre commence par « Bien sûr ! Le texte traduit en portugais brésilien est : … », suggérant une traduction faite par une intelligence artificielle. Comme Frontier Developments, il y a quelques jours, il n’en faut pas plus pour que les développeurs de 11 Bit Studios se retrouver dans la tourmente.

Quand l’IA altère la confiance des fans

Dans un communiqué partagé le 30 juin sur Bluesky, le studio admet « utiliser les ressources générées par l’IA de manière strictement temporaire et très limitée pendant le processus de développement ». Il ajoute « avoir toujours privilégié une narration riche et artisanale comme fondation de [leur] jeu ». Toujours selon le communiqué, un graphiste aurait utilisé, durant la production du jeu, un texte généré par IA comme élément visuel temporaire pour un décor. Cet élément n’était pas destiné à apparaître dans la version définitive, mais a été accidentellement conservé.

11 Bit Studios ajoute qu’il « s’agit d’un cas isolé, et l’élément concerné est en cours de mise à jour. » En ce qui concerne les traductions, l’équipe justifie des contraintes de temps, et précise que ces contenus ont été produits en externe sans implication de l’équipe dans le processus créatif. Le studio assure avoir mené des correctifs pour éviter que cela ne se reproduise, avant toutefois d’ajouter « qu’à mesure que les outils [d’IA] évoluent, ils présentent de nouveaux défis et opportunités dans le développement de jeux. Nous adaptons nos processus internes pour répondre à cette réalité. »

