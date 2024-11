Lecture Zen Résumer l'article

Dans la séparation à venir entre Disney+ et Canal+, il y a une facette sur la chronologie des médias à ne pas négliger. Via l’accord avec Canal, il était en effet possible d’accéder aux nouveaux films Disney, Marvel, Pixar et Star Wars, 6 mois après l’exploitation en salles. Mais cette « astuce » va disparaître. Il ne restera que le régime général.

C’était dans l’air du temps, c’est désormais acté : Canal+ et Disney+ se sépareront à compter du 1ᵉʳ janvier 2025. Pour continuer à profiter du catalogue du géant du divertissement, qui rassemble en un unique chapiteau de nombreuses licences (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars…), il faudra prendre un (coûteux) abonnement à part.

C’est évidemment une perte importante pour Canal+, qui a construit avec le temps une stratégie consistant à inclure dans des packs plus ou moins chers les autres plateformes — dont Netflix, Apple TV+, Max et Paramount+. Cela avait au moins l’avantage de centraliser les principaux sites de streaming au sein d’un abonnement global.

Le raccourci pour avoir des nouveautés plus vite en streaming se referme

Les abonnés Canal+ vont donc perdre l’accès au catalogue de Disney+ dès le 1ᵉʳ janvier 2025. À eux de voir s’ils prendront un abonnement supplémentaire. Le détail des abonnements Disney+ peut être retrouvé ici. Cependant, il est à noter que dans tous les cas, ce divorce aura un second effet : les nouveautés Disney arriveront un peu moins vite en SVOD.

Hâte d’attendre (non) 17 mois pour les nouveautés Disney sur Disney+ alors qu’on pouvait les avoir après 6 mois sur Canal+. // Source : Disney+ / Numerama

En effet, dans le cadre du contrat entre Disney+ et Canal+, les nouveautés de Disney, Marvel ou Pixar sortant au cinéma bénéficiaient d’une fenêtre de diffusion très favorable. Les films pouvaient sortir en SVOD sur Canal+ dès 6 mois après leur exploitation en salles. C’est dans cette fenêtre que s’inscrit Canal+, selon la chronologie des médias en 2024.

C’était en quelque sorte une astuce, qui nécessitait toutefois de prendre un abonnement spécifique chez Canal+.

Ce deal tombant à l’eau, les prochaines nouveautés de Disney, Star Wars, Pixar et Marvel devront à l’avenir s’aligner sur la fenêtre dévolue à Disney+. Or, celle-ci s’ouvre 17 mois après l’exploitation en salles. Autrement dit, le régime prioritaire et favorable qui existait via Canal+ prend fin. Il n’y aura plus qu’un seul régime général, forcément moins attrayant.

Contactée récemment, la plateforme Disney+ n’est pas encore revenue vers nous pour commenter cette bascule.

