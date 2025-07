Lecture Zen Résumer l'article

L’été n’est pas toujours synonyme de grosses sorties du côté des jeux vidéo, et pourtant… En ce mois de juillet 2025, quelques gros titres viennent rythmer une période habituellement plus calme. Que vous soyez sur PC, PS5, Xbox ou la nouvelle Switch 2 il y aura tout de même de quoi s’occuper entre deux vagues de chaleur.

Sans être un mois surchargé, juillet aligne tout de même quelques titres prometteurs, des portages bienvenus et quelques extensions. Moins de blockbusters, certes, mais il y a de quoi faire, pour combler les longues soirées d’été, manette en mains — ou tout simplement s’occuper un peu sous le ventilateur ou la climatisation.

WUCHANG Fallen Feathers // Source : 505 Games

Les meilleures sorties jeux vidéo de juillet :

Après le succès du remaster de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 en 2020, Activision remet le couvert avec une compilation tout aussi attendue : Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Fidèle à l’esprit arcade des épisodes originaux, cette version modernisée rassemble les deux volets cultes sortis à l’époque sur PS2 et GameCube, avec un gros lifting graphique, du contenu inédit et un mode multijoueur repensé. Le gameplay reste nerveux et accessible, avec toujours cette sensation de satisfaction dans les enchaînements de tricks — celle qui a fait le succès de la franchise. On retrouve des skateurs emblématiques, des niveaux iconiques comme Airport, Los Angeles ou encore Alcatraz, le tout boosté par une bande-son toujours aussi agréable.

Disponible dès le 11 juillet sur PS5, Xbox Series, Switch (1&2) et PC.

Nouvelle ère pour Destiny 2, et pas seulement sur le plan narratif. The Edge of Fate inaugure la « Fate Saga », qui prend le relais après la conclusion de The Final Shape. Cette extension marque aussi une nouvelle étape pour Bungie, désormais sous la coupe de Sony après une grosse restructuration interne. Direction Kepler, un planétoïde mystérieux rongé par la matière noire, où les Gardiens sont invités par l’Émissaire des Neuf. Mais cette nouvelle extension arrive surtout avec un changement majeur : un système de progression entièrement repensé avec Armor 3.0 et une montée de niveau de 10 à 200.

Disponible dès le 15 juillet sur PS5, Xbox Series et PC.

Deuxième grosse exclusivité de la Switch 2, Donkey Kong Bananza propulse le célèbre gorille dans un monde ouvert à la sauce The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Et surprise : il sera accompagné de Pauline, la maire de New Donk City, dont la voix magique lui confère de nouveaux pouvoirs loufoques, comme se transformer en zèbre ou en gorille surpuissant.

Numerama attend beaucoup de cet opus, d’autant que la Switch 2 manque encore cruellement d’exclusivités — et surtout de grandes licences maison, près d’un mois après son lancement. Rendez-vous le 17 juillet pour découvrir si Donkey Kong Bananza tient ses promesses, avec notre test complet du jeu à consulter dès la sortie.

Disponible dès le 17 juillet uniquement sur Nintendo Switch 2

Moins d’un an à peine après sa sortie initiale, Super Mario Party Jamboree se devait de revenir dans une version dopée pour la Switch 2. La vraie nouveauté s’appelle Jamboree TV, un mode inédit qui transforme Mario Party en show interactif. Grâce à la caméra, les joueurs peuvent apparaître à l’écran, participer à des défis physiques et interagir en temps réel avec leur environnement. Autre nouveauté : certains mini-jeux permettent d’exploiter le mode souris des nouveaux Joy-Con. À côté de ça, cette édition conserve l’intégralité du contenu d’origine : plus de 110 mini-jeux, 7 plateaux, 22 personnages jouables.

Disponible dès le 24 juillet uniquement sur Nintendo Switch 2

Avant même sa sortie, Wuchang: Fallen Feathers fait parler de lui, et pas uniquement pour son gameplay. En raison du succès de Stellar Blade, le studio chinois Leenzee a revu le design de son héroïne, Bai Wuchang, pour la rendre « plus sexy ». Un choix marketing nettement assumé. Sur le fond, Wuchang: Fallen Feathers reste un souls-like ambitieux, au cœur d’un univers inspiré de la Chine impériale. L’Unreal Engine 5 promet des environnements riches, colorés et atypiques pour le genre. Bonne nouvelle : il sera aussi disponible dans le Xbox Game Pass. Numerama ne manquera pas de le tester.

Disponible dès le 24 juillet sur PS5, Xbox Series, et PC.

Deux ans après le premier opus, Obsidian revient avec Grounded 2. Il reprend évidemment le même concept : à savoir des ados miniaturisés qui doivent survivre dans un environnement aussi mignon qu’hostile. Cette fois, l’action se déroule dans un immense parc public, Brookhollow Park, trois à quatre fois plus vaste que le jardin du jeu original.

Disponible dès le 29 juillet sur Xbox Series et PC.

