Quatre ans après une première saison qui a fait d’elle un véritable phénomène, la série Squid Game tire sa révérence avec d’ultimes épisodes, disponibles depuis le 27 juin 2025 sur Netflix. Une conclusion très attendue, qui déçoit forcément une partie des fans. Mais l’histoire de Gi-hun aurait pu connaître une tout autre fin.

Il n’est jamais facile de conclure une œuvre majeure de la pop culture de façon satisfaisante, pour tous les fans de la première heure comme pour les amateurs qui la suivent du coin de l’œil. Malheureusement, Squid Game semble avoir raté son grand départ, avec une saison 3 en demi-teinte, qui nous a plutôt déçus.

Les tout derniers épisodes de la série Netflix font ainsi l’objet de grands débats sur les réseaux sociaux depuis leur sortie, le 27 juin 2025. Au milieu de ce chaos, le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a révélé une information étonnante : Squid Game aurait pu connaître un dénouement bien différent.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 3 de Squid Game.

« Le récit ne devait pas se terminer de cette manière »

Pour son grand final, Squid Game a ainsi fait le choix de sacrifier son héros, Gi-hun, afin de sauver le bébé de Jun-hee, qui devient donc la grande gagnante des jeux. In-ho, le grand méchant de la série, connu sous le nom de The Front Man, la prend alors sous son aile et lui permet de récupérer ses gains : les fameux 45,6 milliards de wons (un peu plus de 28 millions d’euros).

Mais pour en arriver à cette conclusion, qui ouvre la porte à des spin-offs, le showrunner Hwang Dong-hyuk a dû modifier ses scénarios de façon drastique, comme il l’a confié au média américain Variety : « J’avais une autre fin en tête. Mais au fur et à mesure du processus d’écriture, en créant mes personnages, en posant les bases et les contours de l’histoire et en imaginant l’arc narratif de Gi-hun, j’ai réalisé que le récit ne devait pas se terminer de cette manière. Cette conclusion est meilleure, ou en tout cas, c’est la bonne pour cette histoire. »

Le Front Man dans Squid Game. // Source : Netflix

À l’origine, le protagoniste de Squid Game aurait ainsi dû prendre une décision bien différente et le showrunner n’avait « aucune intention » de tuer Gi-hun, comme il le confie à Variety : « Je voulais qu’il s’en sorte vivant, d’une manière ou d’une autre, en devenant probablement le gagnant des jeux et en retournant voir sa fille. Mais au fil de l’écriture, et en voyant ce qui se passe actuellement dans le monde, j’ai réalisé que l’histoire ne pouvait pas se terminer de cette façon. (…) Je trouvais cela plus logique pour conclure le récit et l’évolution de Gi-hun qu’il se sacrifie pour les générations futures. Donc j’ai ajouté le bébé à l’intrigue et j’ai écrit ce final. »

Pour Hwang Dong-hyuk, toute la saison 3 repose en tout cas sur la confrontation entre Gi-hun et In-ho, ces deux personnages que tout oppose : « Cela avait déjà commencé en saison 2, avec l’idée de déterminer quelles valeurs et quelles opinions sont les bonnes. C’est un véritable clash des philosophies. La saison 3 constitue leur affrontement ultime, en explorant la façon dont ils se touchent et s’influencent mutuellement. »

