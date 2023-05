Faut-il rester à la fin de Spider-Man : Across the Spider-Verse pour une ou deux scènes supplémentaires ? La réponse sans spoilers sur le film.

C’est la tradition des films Marvel : ils se terminent par des scènes post-génériques. Sauf que Spider-Man : Across the Spider-Verse n’est pas totalement un film Marvel — même si les personnages font partie de cette écurie –, puisqu’il est produit par Sony. Il n’appartient pas au MCU (le Marvel Cinematic Universe) à proprement parler. Faut-il tout de même rester après les génériques pour des scènes supplémentaires de Spider-Man : Across the Spider-Verse (notre critique sans spoiler à lire ici) ?

Le Spider-Verse d’animation est une trilogie, et la suite est pour 2024 ! // Source : Sony Pictures

Spider-Man : Across the Spider-Verse ne montre rien de plus

La réponse est claire : il n’y a pas de scène post-générique dans Spider-Man : Across the Spider-Verse. Aucune. Et c’est plutôt une bonne nouvelle, puisque cela évite de trop tirer sur la corde ou de miser sur un éventuel gag qui viendrait gâcher l’intensité de la fin. Une séquence additionnelle — vous le comprendrez pleinement en sortant de la salle — gâcherait totalement l’effet. Il n’est, d’ailleurs, pas désagréable de voir un film super-héroïque ne recourant pas à ce stratagème.

Dans le précédent opus, Spider-Man New Generation, il y avait eu une scène post-générique, très courte, qui introduisait Miguel O’Hara (ou Spider-Man 2099), personnage central de cette suite. Cette fois-ci, après le premier générique, on trouve juste un écran annonçant le troisième film de la saga à celles et ceux qui n’étaient pas déjà au courant, et confirmant son titre : Spider-Man : Beyond the Spider-Verse. À l’heure actuelle, cette suite directe des aventures de Miles et Gwen est programmée pour mars 2024 (à noter qu’un spin-off dédié à Gwen et à d’autres Spidey féminins est également prévue autour de 2025).

Même sans scènes à l’issue, on vous conseille de rester au moins pour le premier générique. À l’image du film, celui-ci fait l’objet d’un travail esthétique soigné, qui est donc à apprécier jusqu’au bout.

