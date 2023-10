Puisqu’il n’y a pas que Marvel ou DC Comics dans la vie, voici 3 dessins animés parfaits pour voir les super-héros autrement, disponibles sur Disney+ : Les Indestructibles, Spider-Man : New Generation et Les Nouveaux Héros.

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir voler, se déplacer à la vitesse de l’éclair, avoir une force surhumaine ou de devenir invisible ? Les super-héros nous permettent de faire tout ça à la fois, tout en restant dans le confort de notre canapé, devant nos plateformes de SVOD préférées.

Spider Man : New Generation // Source : Sony Pictures

Alors pour un week-end en famille devant des classiques du genre sur Disney+, vous avez le choix entre l’incontournable de Pixar avec Les Indestructibles, le voyage dans le multivers avec Spider-Man : New Generation ou l’assistant médical le plus adorable du cinéma avec Les Nouveaux Héros.

Les Indestructibles sur Disney+, la famille badass de Pixar

On ne présente plus les Indestructibles et leur célèbre costume rouge et noir. Mais pour celles et ceux du fond qui n’ont rien suivi, voici un petit cours de rattrapage. Il y a quelques années, Elastigirl et Mr Indestructible sauvaient le monde en combattant le mal. Depuis, contraints de raccrocher leur costume, ils mènent une vie ennuyeuse sous leur véritable identité. Bob et Hélène sont ainsi les parents de trois enfants, Violette, Flèche et Jack-Jack, aux super-pouvoirs en pleine croissance. Rêvant de retrouver sa vie d’antan, Bob saute sur l’occasion lorsqu’il est mystérieusement convoqué sur une île lointaine pour une mission top-secrète.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Génial hommage à tous les récits super-héroïques, Les Indestructibles est devenu une référence du genre, autant qu’un dessin animé incontournable de l’univers Pixar. Le long-métrage a même reçu l’Oscar du meilleur film d’animation en 2005. Une récompense amplement méritée pour un film qui n’a pas pris une ride, près de 20 ans plus tard. On prend toujours autant de plaisir à découvrir le quotidien secret des super-héros, avec un humour toujours aussi efficace (l’immense Bob dans sa toute petite voiture reste un mème de choix), tandis que l’intrigue nous offre un feu d’artifice de révélations et d’action en cascade. Et, bonne nouvelle : le second opus, également disponible sur Disney+, est tout aussi génial que le premier.

À voir si vous avez aimé : les films de super-héros en général ; Les Indestructibles 2 ; Les Mitchell contre les Machines ; Spider-Man : New Generation ; James Bond ; Les Incognitos ; Megamind ; Moi, moche et méchant

les films de super-héros en général ; Les Indestructibles 2 ; Les Mitchell contre les Machines ; Spider-Man : New Generation ; James Bond ; Les Incognitos ; Megamind ; Moi, moche et méchant À voir si vous cherchez : dessin animé ; super-héros ; action ; baston ; humour ; à voir en famille ; adolescents ; le bien contre le mal ; parodie ; explosions ; identité secrète ; gadgets en tout genre ; feel-good ; travail d’équipe ; rencontrer la baby-sitter la plus traumatisée du grand écran

Spider-Man : New Generation sur Disney+, les multiples vies de Peter Parker

En 2018, le petit monde de Marvel était secoué par un film d’animation pas comme les autres, mêlant multivers, satire des super-héros et personnages complètement déjantés, le tout dans un univers graphique à mille lieux des productions habituelles du genre au cinéma. Spider-Man : New Generation (ou Into the Spiderverse) a ainsi bouleversé notre vision de Spider-Man, en mettant en lumière Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain comme les autres. Jusqu’au jour où il se fait mordre par une araignée radioactive et… vous connaissez probablement la suite.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Mais, vous n’êtes peut-être pas prêts à faire un petit voyage dans le multivers, pour rencontrer tous les alter-egos de Miles Morales, de Peter Parker, évidemment, à Spider-Gwen, en passant par le désormais célèbre Spider-Cochon. Véritable régal pour les yeux comme pour les oreilles, Spider-Man : New Generation a permis d’offrir un nouveau regard sur ce personnage si souvent mis en scène au cinéma, grâce à un univers complètement décalé et un humour décapant.

L’animation, ultra-colorée, est particulièrement réussie, atteignant des sommets époustouflants dans le deuxième volet de la saga, Across the Spider-Verse, sorti en 2023. Alors en attendant le dernier chapitre de la trilogie avec impatience, vous pouvez toujours vous offrir cette petite balade dans d’autres dimensions, qui pourrait bien être le meilleur film sur Spider-Man à ce jour.

À voir si vous avez aimé : Spider-Man : Across the Spider-Verse ; Les Nouveaux Héros ; Les Indestructibles ; La Grande Aventure Lego ; Avengers : Endgame

Spider-Man : Across the Spider-Verse ; Les Nouveaux Héros ; Les Indestructibles ; La Grande Aventure Lego ; Avengers : Endgame À voir si vous cherchez : animation ; super-héros ; pouvoirs ; humour ; relations familiales ; action ; dimensions parallèles ; baston ; parodie ; multivers ; gags ; à voir en famille ; tisser votre toile ; reconnaître des dizaines de références à la minute ; rencontrer enfin le vrai Spider-Cochon

Les Nouveaux Héros sur Disney+, le combo suprême de l’action, de l’émotion et du mignon

10 ans après le succès des Indestructibles, Disney a voulu prouver à Pixar qu’il pouvait aussi produire un film d’animation convaincant sur les super-héros. Résultat : ils ont pioché dans les personnages méconnus de Marvel, racheté quelques années plus tôt, pour en tirer le formidable Les Nouveaux Héros. Situé dans la capitale imaginaire de San Fransokyo, astucieux mélange d’inspirations américaines et japonaises, le long-métrage met en scène Hiro, petit génie qui vient de perdre son frère dans un tragique accident. Alors qu’un complot criminel menace la ville, l’adolescent fait équipe avec sa bande d’amis, mais surtout avec Baymax, un assistant médical personnalisé robotique (qui ressemble à s’y méprendre au petit bonhomme Michelin, avouons-le).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

C’est bien simple : Baymax est le compagnon dont on a toujours rêvé, le doudou confortable et réconfortant, qui peut également se transformer en machine de guerre pour combattre le mal, si besoin. Complètement décalé, mais vraiment attachant, ce personnage donne toute sa saveur aux Nouveaux Héros, qui mélange les ingrédients favoris de Disney : une tragédie familiale, une bonne dose d’action, un brin d’humour et une avalanche de mignonnerie. Cette fois, la firme aux grandes oreilles rend même hommage à la culture geek. Cerise sur le gâteau : en VF, Baymax est incarné par la voix de Kyan Khojandi (Bref, LOL : qui rit, sort !). C’est ce qu’on appelle un bingo.

À voir si vous avez aimé : Baymax ! ; Spider-Man : New Generation ; Dragons ; Ron débloque ; Astro Boy ; Le Géant de Fer ; Les Indestructibles ; Wall-E

Baymax ! ; Spider-Man : New Generation ; Dragons ; Ron débloque ; Astro Boy ; Le Géant de Fer ; Les Indestructibles ; Wall-E À voir si vous cherchez : dessin animé ; super-héros ; action ; humour ; baston ; frissons ; drame ; émotion ; à voir en famille ; pour aller mieux ; technologie ; robots ; futuriste ; bande d’amis ; être consolé par le meilleur assistant médical au monde ; avoir envie d’adopter Baymax (nous déclinons toute responsabilité si vos enfants deviennent fans et réclament tous les produits dérivés)

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.