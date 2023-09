Le week-end est le moment idéal pour rattraper des films en tout genre, disponibles en streaming. Pour passer un moment canapé agréable devant des thrillers surprenants à voir sur Netflix, nous vous conseillons les étonnants Tenet, Stillwater et Mr Wolff.

L’action, c’est sympa, mais parfois, on ne dit pas non à un petit twist pour changer des classiques de ce genre très prisé du septième art. Heureusement, ce type de films remplit largement les catalogues des plateformes de SVOD et la diversité ne manque pas en la matière.

Mr Wolff // Source : Warner Bros.

Sur Netflix, vous avez donc le choix entre la course contre la montre de Tenet, la virée marseillaise de Matt Damon dans Stillwater ou Ben Affleck version comptable aux gros bras dans Mr Wolff.

Tenet sur Netflix, le thriller mêlé aux voyages temporels

Avant le triomphe d’Oppenheimer au cinéma, aux côtés de Barbie, Christopher Nolan (Inception) avait déjà rempli les salles trois ans auparavant avec Tenet. Sorti en pleine pandémie de Covid, le film mêle thriller, science-fiction, espionnage et intrigues policières dans un concentré plutôt surprenant. Nous suivons ainsi un protagoniste sans nom (pas facile, donc), déterminé à sauver le monde (comme c’est original). Jusque-là, rien de vraiment très novateur ou excitant. Mais comme le réalisateur se nomme Christopher Nolan, il y a évidemment un retournement de situation au menu : notre héros va devoir combattre un ennemi capable de renverser le temps.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

À partir de ce postulat de départ, Tenet tresse une narration un brin complexe, qui nécessite plusieurs visionnages pour vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette course contre la montre un peu spéciale, avec John David Washington (BlacKkKlansman) et Robert Pattinson (The Batman). Mais si vous êtes prêts à mettre votre cerveau à rude épreuve devant un thriller dont les cascades sont vraiment impressionnantes (avec même la vraie explosion d’un avion, sacré Nolan), alors Tenet sera pile à l’heure pour vous servir.

Stillwater sur Netflix, le thriller mêlé au drame familial

Voir Matt Damon déambuler dans les rues de Marseille et tomber amoureux de Camille Cottin (Dix pour Cent), ça vous tente ? C’est ce que vous propose Stillwater, à la croisée entre l’enquête policière, le drame familial voire la chronique sociale. Un film très dense, donc, qui met en scène l’acteur de Seul sur Mars et Oppenheimer dans le rôle d’un ancien foreur de puits de pétrole, venu du fin fond de l’Oklahoma. Son but : innocenter sa fille, emprisonnée à Marseille, en trouvant le vrai coupable du crime dont elle est accusée. En chemin, il croise la jeune Maya et sa mère, jouée par Camille Cottin, qui l’aide dans ses périlleuses recherches.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Réalisé par Tom McCarthy, à qui l’on devait déjà l’excellent Spotlight, Stillwater est un thriller bien plus lent que les autres productions du genre. Pendant près de 2h30, le long-métrage prend le temps d’installer ses personnages, plutôt attachants, son couple central, franchement mignon, et son intrigue, vaguement inspirée par l’histoire vraie d’Amanda Knox, qui a fortement critiqué la démarche. Si l’on aimerait parfois que le rythme s’accélère, Stillwater parvient tout de même à nous embarquer dans un torrent d’émotions, grâce à la performance toute en délicatesse de Matt Damon dans ce rôle de père brisé, mais aussi à l’aura solaire de Camille Cottin, impressionnante. Un thriller dramatique assez puissant et déroutant, qui rappelle parfois les grandes heures du cinéma de Clint Eastwood.

À voir si vous avez aimé : Spotlight ; Prisoners ; Amanda Knox ; Gran Torino ; Mystic River ; Will Hunting ; Promised Land

Spotlight ; Prisoners ; Amanda Knox ; Gran Torino ; Mystic River ; Will Hunting ; Promised Land À voir si vous cherchez : drame familial ; thriller psychologique ; enquête policière ; justice ; action ; quête de rédemption ; relations père-fille ; sombre ; romance ; casting en or ; prison ; différences sociales et culturelles ; visiter les rues de Marseille ; voir Matt Damon en supporter de l’OM

Mr Wolff sur Netflix, le thriller mêlé aux factures comptables

Christian Wolff est un expert des chiffres et des dossiers compliqués. Un savoir-faire qu’il met à profit de son cabinet de comptabilité, qui marche du tonnerre. Et pour cause : plusieurs de ses clients sont en réalité de dangereuses organisations mafieuses à travers le monde. Le trésorier troque alors régulièrement son beau costume pour les flingues et le gilet pare-balles. Mais lorsqu’il met à jour un détournement de fonds de plusieurs millions de dollars dans une entreprise, son existence ainsi que celle de l’une de ses collègues sont gravement menacées…

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Mené par un Ben Affleck (Batman vs Superman, The Flash) au top de sa forme, Mr Wolff a la particularité de ne pas vraiment présenter des gentils très sympathiques contre des méchants très machiavéliques, mais plutôt de brouiller les pistes avec une narration beaucoup plus nuancée. Au fond, on ne sait pas vraiment qui est l’enquêteur et qui est le criminel dans cette affaire, et c’est ce qui fait tout le sel du long-métrage. Il est un peu difficile d’entrer dans ce récit trop complexe pour pas grand-chose, mais une fois que l’on se prend au jeu, la tension est clairement à son maximum. Seul bémol (de taille) : Mr Wolff tente une représentation de l’autisme plutôt maladroite, qui n’apporte finalement rien de très innovant au tableau général. Dommage.

À voir si vous avez aimé : Equalizer ; Jack Reacher ; John Wick ; Léon ; Jason Bourne

Equalizer ; Jack Reacher ; John Wick ; Léon ; Jason Bourne À voir si vous cherchez : action ; thriller ; baston ; enquête ; casting en or ; suspense ; psychologique ; personnage (peu subtil) sur le spectre autistique ; frissons ; cérébral ; violence ; héros solitaire ; tueur à gages ; expert-comptable ; des chiffres partout ; voir Ben Affleck en véritable machine à tuer

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !